Hivatalos: hatalmas bukta, tömegek fordítottak hátat a magyar bankoknak

A 2020-as év nem kedvezett a személyi hitel felvételnek: a szigorodó feltételek és anyagi bizonytalanság eltántorította a lakosságot az igényléstól. Bár a márciusban bevezetett THM-plafon 2021-től megszűnt, megjelentek a fogyasztóbarát személyi hitelek, amelyekkel végig fix, kiszámítható a törlesztőrészlet. Elemzők szerint akkor térhet vissza a hitelfelvételi kedv, ha már kifelé tartunk a járványból, viszont ezek az új, kedvezőbb ajánlatok meghozhatják a lakosság kedvét, illetve bátorságát az igénylésekhez.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai alapján 2020 decemberében 21,92 milliárd forint forintnyi új személyi hitelt vettek fel a magyar háztartások, így a december az év harmadik legrosszabb hónapja lett: csak az április-május múlta alul ezt az eredményt. A novemberi számoktól 9, az októberiektől 17 százalékkal marad el, pedig ezek is rekord alacsony értékek voltak, ha az elmúlt évek átlagait nézzük. 2019 decemberében 35,44 milliárdnyi személyi hitelt vett fel a lakosság, tehát 38,1 százalékos a visszaesés az előző év azonos időszakához képest.

A 2020-as év nem a személyi hitelezés éve volt, ebben a szegmensben hozta a legnagyobb visszaesést a járvány. Amíg a lakáskölcsön kihelyezés - bár kisebb mértékben, mint a korábbi években, de - növekedni tudott, addig a személyikölcsön felvétel 39,6 százalékot zuhat éves szinten. 2019-ben összesen egy év alatt 558,66 milliárd forint került a lakossághoz, múlt évben ehhez képest csak 337,19 milliárd. Ez még a 2018-as eredményektől is 25,3 százalékkal elmarad.

A december-január egyik évben sem szokott erős időszak lenni a korábbi évek tapasztalatai alapján, és év végén a szakértők sem jósoltak fellendülést. Annak ellenére sem, hogy a márciusban bevezetett THM-plafon 2021. januártól megszűnt, így már nem olyan csábítóak a banki ajánlatok sem, hiszen nem lehet a mesterségesen alacsony kamattal hirdetni a hiteleket. Az elemzők inkább csak 2021 első negyedévében számítanak felívelésre, és azt is megjósolták, hogy ahogy kifelé jövünk a járványból, a kamatok is emelkedni kezdenek majd. Egyelőre viszont a decemberi adatok alapján csak negatív rekordról tudunk beszámolni:

Hiába voltak azonban soha nem látottan alacsonyak a személyi hitel kamatok múlt évben, nagyot zuhant a kölcsönfelvételi kedv. A 2020-as év akár újabb rekordév is lehetett volna a hitelezésben: ha a korábbi évek mintázatát követte volna a kölcsönök felvétele. Viszont márciusban jött a korona, ami - szemben a babaváró hitellel és lakáskölcsönnel - a személyi hitelek azonnali visszaesését hozta, és azóta sem tért magához ez a szegmens, amíg a másik két hiteltípus után azért a kezdeti sok után ismét élénkebb lett a kereslet:

A december viszont nemcsak a személyi hitelezés terén, hanem a három fő lakossági hiteltípust együttvéve is alulmúlta az augusztusi - de még a júniusi - számokat is. Hiába, ezen nem változtatott a koronavírus-járvány: az év vége nem kedvez a hitelfelvételnek, már csak a több munkaszüneti nap miatt sem. Aki tudta, valószínűleg kihasználta a soha vissza nem térő alkalmat: az alacsony személyi kölcsön kamatokat, illetve a lakáshitel ajánlatokat, és az ingatlanpiaci fordulatot, amit a járvány okozott. Viszont feltételezhetően ők vannak kevesebben, a statisztikák inkább azt muntatják: a lakosság óvatos maradt az első hullám után is.

Nem kell félni az eladósodástól?

Annak ellenére, hogy a személyi kölcsönök felvételére a válság rányomta a bélyegét, más hiteltípusok ahhoz képest elég népszerűek voltak. Bár a babaváró hitel bevezetése óta még csak másfél év telt el, látható, hogy a népszerűségét a járvány sem tudta sokkal visszavetni, jóval válságállóbb, mint a személyi kölcsönök. Nemrég beszámoltunk arról is, hogy a Diákhitel Plusz több mint 30 ezer diák vette igénybe múlt évben - feltételezhetően kieső bérből származó bevételeik, lakhatásuk biztosítása, vagy a családjuk támogatása érdekében.

2021. február 1-től pedig öt pénzintézetnél - Erste Bank, Gránit Bank, K&H Bank, OTP Bank, Takarékbank - érhető el az állami kamattámogatással segített, így maximum 3 százalékos kamatozású felújítási hitel. Ezt az előzetes felmérések alapján rengetegen tervezik igénybe venni, hitelből fedeznék ugyanis a felújítást, amely költségeinek akár a felét is megtérítheti az állam. Így ez a kostrukció konkurenciát is jelenthet a jóval kedvezőtlenebb kamatú személyi kölcsönöknek, amelyet szintén gyakran vettek igénybe kisebb felújításokhoz.

Tehát bizonyos hitelek esetén láthatóan nem óvatoskodik úgy a lakosság, mint a személyi kölcsönök terén, és ennek meg is van az oka - de nem feltétlenül az, milyen alacsonyak, vagy magasak a kamatok. Inkább az az ok húzódik meg a jelenség mögött, hogy a személyi hitelek célközönsége más, mint akár a babaváró, akár az otthonfelújítási hitelé. Ezért is lehetséges az, hogy a személyi hitelállomány látszólag ugyanolyan, vagy hasonló mértékben nőtt az elmúlt évben is, a lassú emelkedés nem tört meg:

Hogy lehetséges ez? Hiszen a hitelfelvétel visszaesett. Egészen egyszerűen azért nő az állomány, mert akinek már volt személyi kölcsöne, élt a hitelmoratóriummal. A MNB még a járvány első hullámában azt közölte, hogy a moratóriumot választók száma, és a moratóriumban maradt tőketartozás arányából az derül ki, sok a kisösszegű hitel, amelyet nem fizetnek tovább. Ebből következtethetünk arra, hogy éppen az a réteg, akinek az anyagi helyzete bizonytalanabb, feltehetően nem jogosult lakáskölcsönre, jelzálogkölcsönre, a különböző családtámogatásokra, vesz fel ezek helyett személyi kölcsönt.

Logikus, hogy a kedvezőtlenebb jövedelmi és bizonytalanabb anyagi helyzetű réteg nem akart a járvány évében hitelt felvenni, vagy éppen nem is tudott volna, hiszen a bankok - éppen a válság okán - szigorítottak is a feltételeken. Ezzel szemben a babaváró hitelt például eleve olyan veheti csak fel, aki

házas;

a házaspár egyik tagjának van 3 év folyamatos társadalombiztosítási jogviszonya;

a havi nettó jövedelemük összege legalább a minimálbért eléri, ami idén 111 ezer forint.

Illetve más feltételek alapján sem él anyagi bizonytalanságban, így nem is tántorította el annyira a járvány ezt a réteget a babaváró igénylésektől. Ugyanez igaz, a lakásfelújítási támogatott hitel igénylőire. Abból kiindulva, amit az MNB korábban kikövetkeztetett a moratóriumot választók számából és tartozásuk mértékéből - miszerint a kis összeggel tartozók választották nagy arányban a moratóriumot, nem fizettek tovább, tehát ők lehettek olyan anyagi helyzetben, hogy ez volt a jó döntés esetükben - a személyi hitelek igénylőit viszont nagyon is eltántoríthatta.

Megjelentek a fogyasztóbarát személyi kölcsönök

A 2020-as év sok változást hozott a hitelezésben - pozitív hozadéka, hogy már vannak a piacon minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönök is, a lakáskölcsönök és biztosításokhoz hasonlóan. A lakosság számára valószínűsíthetően ezeknek a legvonzóbb tulajdonsága a

végig fix törlesztőrészlet.

A kiszámíthatóság hatására azok, akik eddig óvatosabbak voltak, és inkább nem vágtak bele a hitelfelvételbe, most meg is gondolhatják magukat. Viszont attól függően is, melyik banknál igényel valaki személyi kölcsönt, a törlesztőrészletek, THM, és visszafizetendő összegek merőben eltérhetnek. Könnyen becsapódhat az ügyfél, ha csak az úgynevezett kezdő törlesztőrészletet - amely például csak az első évben érvényes -, csak a THM-et vagy a kamatot nézi.

Ezeket együttesen és a teljes visszafizetendő összegeket is meg kell vizsgálni ahhoz, hogy összehasonlíthatóak legyenek a bankok ajánlatai. Szerencsére nem kell egyesével végignézni, melyik bank mit ajánl, hiszen egy összehasonlító kalkulátorral egyszerűen és gyorsan, illetve személyre szabhatóan listázhatjuk ki a legjobb ajánlatokat.

Látható, hogy a fenti ajánlatok törlesztőrészlete vagy THM-je olykor nem sokban tér el egymástól, a teljes visszafizetendő összegekben viszont már vannak különbségek. A legjobbak között vannak az új fogyasztóbarát hitelek, de például az MKB ajánlata még így is kedvezőbb, mint a Takarékbanké, vagy az Erstéé. Fontos, hogy ezek az ajánlatok akkor érvényesek, ha az adott bankba érkezik a havi jövedelem is. Hogyha bankot váltani, számlát nyitni nem a saját bankjánál nem szeretne az ügyfél, akkor érdemes beállítani a kalkulátorban, hogy enélkül a feltétel nélkül keresse meg a legjobb konstrukciót.

Így valamivel kedvezőtlenebb THM-ekre lehet számítani, ezért érdemes elgondolkodni, jobban járhat-e a hitelfelvétel előtt álló egy bankváltással. Lehetséges, hogy nem csak a hitel lesz kedvezőbb egy másik banknál, hanem a bankszámla csomag is. Egy ilyen döntést érdemes alaposan mérlegelni, és hosszú távban átgondolni, kiszámolni mennyit spórolhat vele a hiteligénylő.

Címlapkép: Getty Images