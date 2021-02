Rengetegen újítanák fel idén lakásukat, házukat: ennyit szánnak rá

A megkérdezettek közel fele tervez idén felújítást, a legtöbben pedig 1 és 3 millió forint közötti összeget költenének erre - derült ki a felújítási támogatás bejelentése után a K&H ügyfelei körében végzett felmérésből. A válaszadók 6 százaléka bár nem tervezte, de az új támogatásról olvasva valószínűleg mégis belevág valamilyen felújításba a közeljövőben. A pénzintézetnél a három százalékos jelzálog alapú hitel felvétele a konstrukció kezdetétől, vagyis február elsejétől vált elérhetővé.

Idén több új elemmel is bővült az állami lakástámogatási program, a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) segítségével lakást vásárlók többek között visszaigényelhetik az 5 százalékos áfát és illetékmentesség is jár nekik. A gyermeket várók vagy nevelők pedig az ingatlanjuk felújításához is segítséget kaphatnak: visszaigényelhetik a felújítási költségek felét, maximum 3 millió forintot úgy, hogy a támogatás összegében az anyagköltség és a vállalkozói díj fele-fele arányban szerepelhet. A felújítási támogatás mellé februárban megérkezett a felújítási hitel is, amely egy maximum 6 millió forintos kedvezményes, legfeljebb 10 éves futamidejű, maximum 3 százalékos kamattal igénybe vehető jelzáloghitelt jelent.

A többség felújítana

A bank, a felújítási támogatás megjelenése után megszondáztatta az ügyfeleket: a pénzintézet 2020. november 30. és december 10. között online kérdőíves, nem reprezentatív felmérést végzett az ügyfelei között az új támogatásról. Az eredmények alapján pedig kiderült, hogy a kérdőívet kitöltő több mint kétezer válaszadó 47 százaléka az otthonteremtési program segítségével tervez lakásfelújítást az idén, míg 7 százalék pedig az állami támogatások nélkül vágna bele a felújításba. A megkérdezettek negyede tervez ugyan felújítást, de még nem hallott az otthonteremtési programról. 2 százalék nem tervezett lakásfelújítást, de az otthonfelújítási program keretében elérhető támogatással tervezne, 29 százalék viszont nem tervezett lakásfelújítást, és ezen a program sem változtat.



A bank várakozásai szerint a lakásfelújítást hitelből megvalósítani tervező ügyfelek többsége, négyötöde venne részt az otthonfelújítási programban is. "A kérdőíves kutatás még a felújítási hitel megjelenése előtt történt, de már így is jól látszik, hogy jelentős az érdeklődés a felújítási támogatás iránt. A munkálatok elvégzéséhez pedig a legtöbben hitelt vennének igénybe. A kérdőíves felmérés arra is választ adott, hogy a program elsősorban azok számára érdekes, akik egyébként is terveztek felújítást. Mindössze a válaszadók 6 százaléka mondta azt, hogy a lehetőségről olvasva valószínűleg mégis belevág valamilyen felújításba" - mondta Árva András, a K&H Bank lakossági marketing szegmensének vezetője.

Kevesebb mint 6 millió menne a felújításra

Azok, akik terveznek valamilyen felújítási munkálatot idén az ingatlanjukon, erre a legnagyobb arányban - 31 százalékuk - 1-3 millió forintot szánnak. 22 százalék még kisebb összeggel, 500 ezer forint és 1 millió forinttal számol, míg 19 százaléknál 3 és 6 millió forint közötti összegre is rúghatnak a munkálatok. Minden harmadik felújításhoz hitelfelvétel is kapcsolódna: a kitöltők 25 százaléka finanszírozná a saját megtakarítása mellett így a munkálatokat, míg 8 százalék kizárólag hitelből tudná megoldani a felújítást. A saját megtakarításaikra és egyéb forrásokra egyébként a válaszolók 18 százaléka támaszkodna teljesen, azaz ők nem vennének igénybe hitelt.

A felújítási támogatás utófinanszírozást jelent, azaz az érintettek az összeget később igényelhetik vissza. A felújítást hitelből tervezők 84 százaléka - még a felújítási kölcsön megjelenése előtt végzett felmérés során - azt mondta, hogy a visszatérített összeget vagy egy részét a felújításhoz kötődő hitel előtörlesztésére használnák fel. Azok sem maradnak lehetőségek nélkül a K&H Banknál, akik nem lennének jogosultak a fix 3 százalékos jelzálogalapú felújítási támogatásra: személyi kölcsön, babaváró hitel és piaci felújítási hitel is elérhető a pénzintézet portfóliójában.

Címlapkép: Getty Images