Hitelcsapdába került a legendás magyar humorista: házát is elbukta a tartozás miatt

Ráment Maksa Zoltán családi háza a devizahitelre: 2006-ban hatmillió forintos frankhitelt vett fel autóvásárlásra, de a svájci valuta felértékelődését követően a bank 14 milliót követelt tőle. A humorista most albérletben és egy barátjánál, de elmondása szerint nyugodtabb, hogy lekerült róla a teher.

Súlyos döntést kellett meghoznia Maksa Zoltánnak, hogy megszabaduljon devizahitelétől: a Karinthy-gyűrűs humorista egykor áradozott, milyen pompás családi házban él kedvesével a Monori járásban lévő Gombán, de nemrég albérletbe költözött Baktai Mária festőművésszel.

Borzasztóan sajnáltam, hogy el kellett jönnünk onnan, de kaptam a házra egy jó ajánlatot, és a párommal beláttuk, a válásaink után, a nyakunkban a nagy hitellel túlzottan kiszolgáltatottak vagyunk, ráadásul hitelkiegészítésre is szükségünk volt. Voltak időszakok, amikor labilisabb volt a bevételünk, és meg akartuk előzni az ideiglenes fizetésképtelenséget, ezért döntöttünk az eladás mellett. Nem bántuk meg. Terhek nélkül nyugodtabbak vagyunk

- mondta a Blikknek a humorista, akit lelkileg megviseltek a történtek.

Már nem aggodalmaskodik a hitel miatt, és ezért megérte. Amúgy az albérletünk tágas és gyönyörű. Erkélye is van, Zoli szokott is ezzel viccelődni, hogy "megyek az erkélyre füvet vágni". Szerencsére jól megvagyunk, a humor valóban sokat segít

- mesélte Baktai Mária.

Maksa Zoltán 2006-ban hatmillió forintos frankhitelt vett fel autóvásárlásra, de a svájci valuta felértékelődését követően a bank 14 milliót követelt tőle. A szülei a házukat ajánlották fel a végtörlesztéshez, amiért ma is hálás nekik. Most a humorista azt is elmondta, anyagilag nagyon megviselte a járványidőszak.

Bevallom, a veszélyhelyzet kihirdetése óta ez az egyetlen bevételi forrásom. Most szünet van, de ősszel folytatjuk a Maksa Híradó rádiós változatát, ráadásul két régi kollégával, Aradi Tiborral és Varga Ferenc Józseffel. Augusztustól már fellépéseim is lesznek.

