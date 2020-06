Hatalmas meglepetés a bankokban: ezzel végleg vége a babavárónak?

2020 első negyedévében folyamatosan nőtt az érdeklődés a babaváró hitelek iránt, a hitelek állománya is jelentősen bővült, viszont a koronavírus járvány betörésével ez a tendencia erősen megbicsaklott. Ha viszont a járványhatást leszámítjuk, látható, hogy a babaváró hitel népszerűségét semmi sem tudja megtörni: torony magasan az élen jár a közkedvelt szabad felhasználású személyi kölcsönök között. Ehhez egyértelműen hozzájárulnak az igénylés megkönnyítése érdekében hozott kormányzati intézkedések is.



Márciusban még kevéssé lehetett látni a hitelfelvételi statisztikákban a koronavírus hatását: mind a babaváró kölcsönök, mind a lakáshitelek felvétele is meredeken emelkedett még tavasz elején. Viszont az MNB legfrissebb, áprilisi statisztikái már más képet mutatnak.

A személyi hitelek bezuhanása volt a leglátványosabb, de a járvány éreztette a hatását a lakáshitelek felvételén és a babaváró hiteleken is. A babaváró hitelek új szerződésekre kötött összege áprilisban összlakossági szinten 46 milliárd forint volt, ez a szám pedig be óta nem volt ilyen alacsony.

Már bevezetésétől kezdve a legkedveltebb szabad felhasználású kölcsönné vált a babaváró, nagy konkurenciát jelentve a személyi kölcsönöknek és lakáshiteleknek. Viszont azért ez utóbbiak felvették a kesztyűt, és sikerült egy szintet megtartaniuk az új szerződések összegeit tekintve a babaváróval a szemben, a lakáshiteleknek ez jobban, a személyi kölcsönöknek már kevésbé.

A járvány pedig nem segített különösebben ezen a helyzeten. Bár mivel a lakáshitelek és a babaváró hitelek áprilisi statisztikáiban, még látszanak az első negyedévben igényelt, de később engedélyezett, kifolyósított kölcsönök, hiszen ezek hosszabb átfutási időjűek, nem csak ezért zuhant óriásit a személyi kölcsön. Valószínűleg a válság hatásai is erre a hiteltípusra hatottak a legkedvezőtlenebbül.

Viszont így a babaváró hitel nagy előnyhöz jutott, ráadásul a kijárási korlátozások ideje alatt még lazítottak is az igénylés feltételein, így kevesebben mondtak le valószínűleg hitelfelvételi terveikről a koronavírus miatt. Feltehetően az igénylések számát sem vetette vissza annyira a járvány.

Ez nem csak az alapján valószínű, hogy az esés a babaváró hitelek havi összegeiben nem volt olyan drasztikus áprilisban, vagy hogy a babaváró hitelek állománya töretlenül nő, folyamatosan közelítve a személyi hitelállományhoz - pedig még egy év sem telt el a bevezetése óta. Az áprilisi adatok szerint, ha a személyi hitelek és a babaváro hitel teljes állományát nézzük, akkor abból 42 százalékot tesz ki a babaváró, és mindössze 10 hónap alatt jutott el erre a szintre:

Egy másik statisztikát is segítségül hívtunk, hogy lássuk, milyen sokan nem akarták elhalasztani a hiteligényt a vírus miatt: a havi házasságkötési adatokat. Tudható, hogy 2020. áprilisban még úgy is többen kötötték össze életüket, mint tavaly ilyenkor, hogy a koronavírus járvány megbénította a fél világot. A 2019. januártól 2020. áprilisig tartó időszakra rávetítve az egy évvel azelőtti időszak számait, látható, milyen gyors ütemben nőtt az elmúlt 1-1,5 évben a házasulási kedv, és az is, hogy a járvány ellenére nem süllyedt a tavalyi adatok alá a házasságkötések száma:

Ennek az is lehet az oka, hogy bár rengeteg pár halasztotta el a házasságkötést, viszont akinek fontos volt az időzítés, annak muszáj volt minél előbb kimondania az igent, hogy megmaradjon a házasságkötés - hiteligénylés - gyermekszületés sorrend. Ahogy korábban elemeztük, a házasulási kedv drasztikus növekedésének az elmúlt évben eleve a babaváró hitel bevezetése állhat a hátterében. Elég csak rápillantani erre a grafikonra:

Árulkodó, hogy ennyi házasság megkötetett, és a hitelállomány is - egy kis megingással a vírus miatt, de - számottevően tovább nő. Még ha a babaváró hitel stagnálni is kezdett volna, a népszerűsége úgy is töretlen maradhatott volna. Természetesen a járványhelyzet hatása - éppen a már említett hosszabb átfutási folyamat miatt - majd a további hónapok, májusi-júniusi számok alapján lesz majd lemérhető, de vélhetően a babaváró hitel bevezetése óta erőteljes menetelése tovább folytatódik majd 2020 második felében is.

Az utóbbi egy évben a lakáshitelek és a személyi hitelek átlagkamatai is elkeztek szépen lassan lefelé kúszni, (a babaváró hitelek kamatai csak a jelenlegi THM-szabályok miatt mutatnak ilyen értékeket, de a tényleges kamat jelenleg még minden igénylőnek 0%, csak akkor kell majd ténylegesen kamatot fizetniük az igénylőknek, ha 5 éven belül nem születik gyermekük). A lakás- és személyi hitelek nagy versenytársává vált a csökkenő kamatok ellenére a babaváró, nem csoda, hogy a kamatok apadni kezdtek. 2020. januártól a személyi kölcsön kamatok is láthatóan csökkentek - aztán jött a koronavírus, a kamatok pedig a járvány alatt bevezetett 5,9%-os THM-plafon bevezetésének köszönhetően látványosan bezuhantak.

Fontos tudni, hogy a THM-plafon 5,9%-ban történő meghatározása, és az átlagos kamatlábak 5,76-5,79%-os mértéke közti eltérés elsősorban - nem a bankok közötti versenyből, hanem - abból adódhat, hogy maga a THM, vagyis a Teljes Hiteldíj Mutató nem csak a kamatot, hanem a hitelfelvételhez elengedhetetlen, az ügyfélre háruló összes járulékos költséget is tartalmazza.

A THM-korlátnak köszönhetően a bankok jelenlegi ajánlatai jelentősen olcsóbbak, mint az év elején felvehető személyi hitelek. A Pénzcentrum kalkulátorában tetszőleges kondíciókkal kalkulálható ki hitelösszegtől, jövedelemtől függően, melyik bank ajánlata lenne az ügyfél számára a legkedvezőbb. Ezek alapján a számítások alapján látható, hogy egy 60 hónapos futamidőre igényelt 1 millió forintos hitelösszeg melyik banknál mekkora törlesztőrészletet eredményezne:

Azt minden hiteligénylőnek érdemes tudnia, hogy ezek az ajánlatok a jelenleg hatályos rendelet szerint a THM-korlátozásának a végéig szólnak, vagyis 2020. december 31-ig. A kalkulátor azt is megmutatja, később milyen kamatokra lehet számítani. Ebből adódik az az eltérés, hogy bár THM-ek a CIB Bank kivételével (ahol 5,88%-ot ajánlanak), minden banknál 5,9%-on állnak, a törlesztőrészletek néhány forint eltéréssel szintén hasonlóak, viszont a visszafizetendő összeget tekintve akár 300 ezer forintos különbség is lehet bank és bank között.

Ahogy a járvány által a babaváró hitelre gyakorolt hosszútávú hatást, úgy a THM-plafon bevezetésének hatását a személyi kölcsönök felvételére is csak a későbbi hónapok adatainak tükrében lehet majd meglátni, azonban feltételezhető, hogy a kedvező ajánlatok meghozzák a lakosság kedvét a kölcsönök igényléhez. De mivel ezt rengeteg más tényező is befolyásolja, még nem lehet kijelenteni, melyik lakossági hiteltípus kerül ki győztesen - vagy kevésbé nagy veszteségekkel a járvány okozta válságból.