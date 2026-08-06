Kettészakadt a magyar albérletpiac: elképesztő roham indult ezekben a városokban, alig maradt kiadó lakás

A ponthatárok kihirdetése után beinduló albérletpiaci főszezon idén jóval visszafogottabban rajtolt, országosan csak mérsékelt keresletnövekedés látszik, miközben több nagy egyetemvárosban kifejezetten erős roham indult. Az ingatlan.com friss adatai szerint kettészakadt a piac: ahol szűk a kínálat és erős a felsőoktatási jelenlét, ott látványosan megugrott az érdeklődés, máshol viszont a tavalyihoz hasonlóan óvatosabb a szezonkezdet.

A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése utáni hetek jelentik az albérletpiaci főszezont, ekkor egyszerre jelennek meg nagyobb számban a lakást kereső diákok, miközben a tulajdonosok egy része is erre az időszakra időzíti kiadó ingatlanának meghirdetését. Az idei szezon első tíz napjának adatai alapján az idei roham egyelőre országosan visszafogottabb mint tavaly vagy tavalyelőtt. Igaz, vannak kivételes városok, ahol nagyobb lendülettel indult a szezon.

Vegyes kép, kiugrásokkal

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője közölte: „Az idei friss adatok alapján kettészakadt az albérletpiac. Országosan visszafogottabb a szezonkezdet, ám több nagy egyetemvárosban a tavalyinál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb keresletnövekedés látható. Ez azt jelzi, hogy a hallgatói kereslet nem tűnt el, hanem jóval koncentráltabban jelenik meg azokban a városokban és kerületekben, ahol erős a felsőoktatási jelenlét és szűkebb a megfelelő áron kínált albérletek száma.” Hozzátette: „

A legtöbb helyen azért érdemes a 2024-es helyzethez viszonyítani a piac alakulását, mert már a tavalyi albérletszezon is visszafogottabb volt az Otthon Start Program indulása miatt. Az első lakásvásárlóknak szóló kedvezményes hitellehetőség már tavaly júliusban is érezhetően csökkentette a kiadó lakások iránti keresletet.

A ponthatárok kihirdetése előtti időszakhoz képest a szezon első tíz napjában átlagosan 6,1 százalékkal nőtt a kiadó lakásokra érkező napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4 százalékos erősödést. Két évvel korábban sokkal látványosabb volt a szezonkezdet: 2024-ben a napi átlagos kereslet több mint 15 százalékkal ugrott meg a napi átlag a ponthatárhirdetés után.

A tulajdonosok által kiadásra meghirdetett lakóingatlanok átlagos havi bérleti díja a fővárosi kekületekben 2026 augusztusában - Forrás: ingatlan.com

A mérsékeltebb országos növekedés mögött jelentős területi különbségek húzódnak. Szegeden 66 százalékkal ugrott meg a napi átlagos érdeklődések száma, Debrecenben 47 százalékkal. Nyíregyházán idén 30 százalékos volt a keresletbővülés, és valamennyi felsorolt egyetemvárosban az egy és két évvel korábbinál is komolyabb volt a növekedés. Budapesten a XI. kerületben 16, a IX. kerületben közel 10 százalékos emelkedés következett be. A legnagyobb relatív ugrást egyébként Dunaújváros produkálta, ahol a rendkívül alacsony bázisról 85 százalékkal robbanásszerűen nőtt a kiadó lakások iránti napi átlagos érdeklődések száma.

A kínálati oldal szintén visszafogottabban reagált a szezonnyitásra. Tavaly július elejétől a ponthatárhirdetés utáni hétig majdnem 6 százalékkal bővült a kínálat országos szinten. Idén ugyanezen időszakban mindössze 2 százalékossal lett szélesebb a választék. A fővárosi kerületekben 5 százalékkal, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban pedig több mint 17 százalékkal kevesebb kiadó ingatlanból válogathattak a bérlők, mint tavaly ilyenkor. A kínálat szűkülésének hátterében a kiadásból elérhető hozamok mérséklődése állhat.

Kiadó lakások és házak átlagos havi bérleti díja a tulajdonosok kínálatában 2026 augusztusában - Forrás: ingatlan.com

Mit mutat a bérletidíj-körkép

Az árak alakulásáról Balogh László elmondta, hogy a ponthatárhirdetés utáni első héten szinte sehol sem változtak érdemben a bérleti díjak. Ez az elmúlt évek tapasztalataival is összhangban van, közvetlenül a ponthatárok kihirdetése után ugyanis jellemzően már nem kerülnek feljebb az árak. Ez kedvező változás a bérlőkre nézve, mivel a 2020-as évek elejéig a ponthatárhirdetést követő 1-2 hétben szinte mindenhol néhány ezer forintos bérletidíj-emelkedés történt.

A koronavírus járvány óta viszont jelentősen nőtt a verseny a kínálati oldalon, emiatt pedig a bérbeadók már nem tudják lefölözni albérletár-emelés formájában a július végén induló szezon keresleti többletét

– tette hozzá az ingatlan.com szakértője.

Budapesten augusztus elején 260 ezer forint volt a kiadó lakások medián bérleti díja. A legnagyobb kínálattal rendelkező városrészek közül a XIII. kerületben 270 ezer, a XI. kerületben 285 ezer, a VIII. kerületben 240 ezer, a VI. kerületben 290 ezer, a VII. kerületben pedig 249 ezer forintnál húzódott a medián. A legolcsóbb a XIX. kerület volt 200 ezer forinttal, ezt a XXI. kerület követte 210 ezer forinttal. A harmadik helyen holtverseny alakult ki: a IV., a XV., a XVIII. és a XX. kerületben egyaránt 220 ezer forint volt a medián bérleti díj.

Az egyetemvárosok körül Debrecenben 220 ezer, Szegeden 215 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200-200 ezer, Pécsen 183 ezer forint a bérleti díjak mediánja, Miskolcon pedig 130 ezer forintnál húzódott a középérték. Míg a keresletbővülés szempontjából az országos bajnok, Dunaújvárosban 145 ezer forintos mediánnal kalkulálhatnak a helyi egyetemre járó diákok.