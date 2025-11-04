2025. november 4. kedd Károly
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar valuta: forint bankjegyek és érmék (500 forint, 1000 forint, 50 forint, 20 forint, 10 forint stb.)
Hitel

Hitelrobbanás Magyarországon: rég akartak ennyire eladósodni az emberek, önként sétálnak a csapdába?

Pénzcentrum
2025. november 4. 08:44

Az MNB legfrissebb lakossági megtakarítási felmérése szerint javultak a magyarok anyagi helyzetükre vonatkozó várakozásai, miközben az inflációs várakozások enyhén csökkentek. Az Otthon Start program hatására nőtt a jelzáloghitel-felvételi kedv, és a Babaváró hitel iránti érdeklődés is fokozódott - írja a Portfolio.

A Magyar Nemzeti Bank 2025 szeptemberében készített negyedéves lakossági megtakarítási felmérése 1300 háztartás bevonásával zajlott. A kutatás 1000 fő 18-65 éves, valamint 300 fő 66-80 éves főkeresővel rendelkező háztartást vizsgált online kérdőíves módszerrel, amely régió, településtípus, valamint a főkereső demográfiai jellemzői szerint reprezentatív mintát biztosított.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A felmérés eredményei szerint a háztartások saját anyagi helyzetükre vonatkozó várakozásai tovább javultak. Különösen a nyugdíjas korosztályban csökkent jelentősen a pesszimisták aránya, ami már harmadik negyedéve tartó tendencia. A munkaképes korú lakosság körében kisebb mértékű, de szintén pozitív irányú változás figyelhető meg.

Az inflációs várakozások fokozatosan mérséklődnek, egyre többen számítanak a korábbinál alacsonyabb áremelkedésre, és csökken az extrém magas inflációt jósolók aránya. Ennek ellenére a lakosság még mindig jelentős drágulást feltételez: a két évre előretekintő medián érték 7,5 százalék, ami számottevően meghaladja az elemzői prognózisokat.

A válaszadók árfolyam-várakozásai követték a forint erősödését. Egy évre előretekintve a medián érték alapján 392 forintos euróárfolyamra számítanak, szemben a júniusban mért 403 forinttal.

A munkaképes korú háztartások körében jelentősen nőtt a jelzáloghitel-felvételi szándék – vélhetően az Otthon Start hitelprogram hatására. 2022 második negyedéve óta nem volt ilyen magas a jelzáloghitelt felvenni tervezők aránya. Emellett a Babaváró hitel iránti érdeklődés is fokozódott, miközben a fogyasztási hitelek népszerűsége csökkent.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

Az állampapír-visszaváltást tervezők aránya érdemben csökkent az előző negyedévhez képest. Ebben jelentős szerepet játszhatott, hogy lezárult a Prémium Magyar Állampapír-sorozatok (PMÁP) átárazási időszaka, így a legnagyobb visszaváltási hullámok már végbementek. A jelenlegi felmérés szerint az állampapír-tulajdonosok mindössze 16 százaléka fontolgatja értékpapírjai egy részének eladását.

Az MNB számításai szerint a magyarok az első félévben felszabaduló közel 4000 milliárd forintnyi állampapír-kifizetésből 50 százalékot újra állampapírokban helyeztek el, míg befektetési alapokba és részvényekbe körülbelül 10 százalékot forgattak át.

A szeptemberi felmérés alapján a megtakarítást tervezők 45 százaléka kizárólag forintban tartaná pénzét. A megkérdezettek negyede megtakarításának kevesebb mint felét helyezné el külföldi devizában, míg hasonló arányban vannak azok, akik pénzük felét vagy annál nagyobb részét fektetnék devizás eszközökbe. A kutatás nem talált jelentős különbséget az egyes vagyoni rétegek devizabefektetési hajlandóságában.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #mnb #befektetés #lakáshitel #jelzáloghitel #árfolyam #euró #forint #megtakarítás #állampapír #deviza #infláció #felmérés #háztartások #hitelezés #eladósodás #magyar nemzeti bank #babaváró hitel #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:44
08:31
08:14
08:01
07:45
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 3. 17:01
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?  
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
Bankmonitor  |  2025. november 4. 07:57
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzéte...
MEDIA1  |  2025. november 3. 21:35
A Mészáros Lőrinc-közeli Indamedia 13 milliárdos hitelkeretet kapott a Mészáros-féle MBH Banktól a Ringier Hungary felvásárlása előtt
Miközben a Ringiert megvásárló Indamedia Network társtulajdonosa, Vaszily Miklós az MBH felügyelőbiz...
Kasza Elliott-tal  |  2025. november 1. 18:13
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örök...
MNB Intézet  |  2025. október 31. 13:44
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak k...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 4.
Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
2025. november 3.
Érik a balhé a magyar munkahelyeken: lehull a lepel mindenki fizetéséről, sok dolgozó akad majd ki
2025. november 3.
Ezekkel a szakmákkal és diplomákkal kereshetsz jól 2025-ben Magyarországon: nem álom az egymilliós nettó
2025. november 3.
A diploma már a múlté? Kiderült, ez az, ami most aranyat ér a munkaerőpiacon
2025. november 3.
Németországi munka nyelvtudás nélkül: ezekkel a melókkal egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel
NAPTÁR
Tovább
2025. november 4. kedd
Károly
45. hét
November 4.
Az 1956-os forradalom leverésének emléknapja
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Szavaztak az Otthon Start kivezetéséről: a választások után mehet a levesbe a 3%-os hitel?!
2
1 hete
Nagyot fordult a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez mindent megváltoztathat - véget érhet az évtizedes sorscsapás?
3
3 hónapja
Nesze neked Otthon Start: nem egyedülálló lehetőség a 3%-os lakáshitel, itt még jobbak is a kamatok
4
3 hónapja
Tényleg visszaperelhetik tízmillióikat a magyar devizahitelesek? Itt a jogegységi határozat
5
3 hónapja
Itt a fordulat az Otthon Start szabályaiban: erre kevesen számítottak, nagy könnyítésről döntöttek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosításközvetítő
a biztosítóintézet és a biztosítási védelmet kereső ügyfél között közvetítő személy

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 4. 06:57
Mennyibe kerül a Disney Plus-előfizetés havonta 2025-ben? Itt az Disney Plus csomagok ára novembertől
Pénzcentrum  |  2025. november 4. 06:28
Háztartási gép csere program 2025: itt az igazság a százezres eszközöket kínáló pályázatról
Agrárszektor  |  2025. november 4. 08:14
Ilyen paradicsommal van tele sok piac: durva, honnan jön az áru