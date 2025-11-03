2025. november 3. hétfő Győző
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Makró fotó magyar bankjegyekről, Nikon D5000
Hitel

Ennyi volt, nagy kedvezmény tűnik el a magyar bankokból: sokan jártak jól vele eddig, kérdés, lesz-e folytatás

Pénzcentrum
2025. november 3. 09:03

Október végével megszűnt a bankok vállalása az 5%-os kamatplafonnal kínált zöld lakáshitelekre a 35 év alatti fiatalok számára. A szigorú feltételrendszer és az Otthon Start lakáshitel megjelenése miatt a konstrukció nem tudott érdemi hatást gyakorolni a hazai lakáshitelezésre - írta a Portfolio.

A Magyar Bankszövetség vállalása alapján bevezetett, legfeljebb 5%-os kamatozású lakáshitelek fokozatosan eltűnnek a pénzintézetek kínálatából az október 31-ei határidő lejártával. A konstrukció számos korlátozó feltételt tartalmazott: kizárólag 35 év alatti fiatalok igényelhették első lakástulajdonukra, amely zöld minősítésű (négyzetméterenként maximum 68 kWh/év primerenergia-igényű és legalább A+ energetikai besorolású), legfeljebb 60 négyzetméteres, és négyzetméterenként 1,2 millió forintnál alacsonyabb árú ingatlan lehetett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kedvezményes, maximum 5%-os kamat csak a futamidő első öt évére vonatkozott, és a konstrukció értékesítési időszaka 2025. április 1-től október 31-ig tartott. Az önkéntesen csatlakozó bankok nem számíthattak fel folyósítási és hitelbírálati díjat, a pontos kamatszintek meghatározása pedig az egyes pénzintézetek saját döntése volt.

Kapcsolódó cikkeink:

Bár Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a teljes hiteldíj (THM) maximálását kérte a bankoktól, ők ezt a kamat maximálásával és a folyósítási, valamint hitelbírálati díjak elengedésével teljesítették, ami gyakorlatilag hasonló eredményt hozott a törlesztőrészletek szempontjából.

A termék korlátozott hatása már az induláskor előre látható volt. A jegybank márciusi elemzése szerint a szigorú feltételeknek a lakáspiac rendkívül szűk szelete felelt meg: a 2024-es lakóingatlan-tranzakciók mindössze 0,6 százaléka teljesítette az ingatlanra vonatkozó kritériumokat, és ezen adásvételek csupán negyedében volt a vevő 35 év alatti. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi adásvételek mindössze 0,15 százaléka felelt meg az összes feltételnek. A budapesti újlakáspiacon valamivel jobb volt a helyzet az energiahatékony ingatlanok nagyobb aránya miatt, itt az ingatlanok 1,2 százaléka felelhetett meg a követelményeknek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A konstrukció népszerűségét tovább csökkentette, hogy időközben a kormány meghirdette a fix 3%-os Otthon Start lakáshitelt, amely ugyanazt a célcsoportot célozta meg, mint az 5%-os kamatplafonos termék.

A bankok által közölt információk alapján a termék iránti érdeklődés elhanyagolható volt az elmúlt hónapokban. A pénzintézetek kínálatában továbbra is elérhetők zöld lakáshitelek energiahatékony lakásokra, esetenként a piaci lakáshitelek alsó határának tekinthető 6%-os szint alatti kamattal is, de ezek feltételei már nem a Magyar Bankszövetség kormány felé tett vállalását, hanem tisztán a piaci logikát követik.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #mnb #lakáshitel #ingatlan #kamat #thm #lakáspiac #fiatalok #bankok #nagy márton #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:15
09:03
08:50
08:44
07:45
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 1. 06:00
Préda 2. évad: Rés az akváriumon  
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
MEDIA1  |  2025. november 1. 20:46
Itt a bejelentés: új évadot kap a Megasztár
2026-ban is jelentkezik a TV2 tehetségkutatója. Megkezdte a csatorna a toborzást.
Kasza Elliott-tal  |  2025. november 1. 18:13
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örök...
MNB Intézet  |  2025. október 31. 13:44
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak k...
Holdblog  |  2025. október 31. 09:44
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privá...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 3.
Érik a balhé a magyar munkahelyeken: lehull a lepel mindenki fizetéséről, sok dolgozó akad majd ki
2025. november 3.
10 év múlva ezek a munkapozíciók nem fognak létezni: más készségekre lesz szükség a munkaerőpiacon
2025. november 2.
Veszélyes gyerekülés bukott meg a nagy ellenőrzésen: ha neked is ilyen van, nehogy használd!
2025. november 2.
Hol ehetsz olcsón Budapesten? Teszten a fővárosi kifőzdék, piacok, filléres étkezdék - megéri?
2025. november 2.
10 ijesztő tény 2025-ben, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még sehol sem találtak megoldást
NAPTÁR
Tovább
2025. november 3. hétfő
Győző
45. hét
November 3.
A magyar tudomány napja
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Szavaztak az Otthon Start kivezetéséről: a választások után mehet a levesbe a 3%-os hitel?!
2
1 hete
Nagyot fordult a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez mindent megváltoztathat - véget érhet az évtizedes sorscsapás?
3
3 hónapja
Nesze neked Otthon Start: nem egyedülálló lehetőség a 3%-os lakáshitel, itt még jobbak is a kamatok
4
3 hónapja
Tényleg visszaperelhetik tízmillióikat a magyar devizahitelesek? Itt a jogegységi határozat
5
3 hónapja
Itt a fordulat az Otthon Start szabályaiban: erre kevesen számítottak, nagy könnyítésről döntöttek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állampapír
Az állam által kibocsátott kötvény, amely a költségvetés hiányát finanszírozza. Lehet fix és változó kamatozású, kibocsátása történhet saját, illetve idegen valutában. A teljes állampapír-állomány a teljes államadósságtól függ. Az állampapír hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A hitelező az értékpapírt megvásárló Ügyfél, a hitelfelvevő pedig a magyar állam nevében az Államadósság Kezelő Központ. Az állampapírok esetén a tőke visszatérítésére és a kamatfizetésekre az állam vállal garanciát.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 3. 06:56
Tulajdoni lap lekérése ingyen és díj ellenében 2025-ben: ez az igénylés menete lépésről lépésre
Pénzcentrum  |  2025. november 3. 06:28
Érik a balhé a magyar munkahelyeken: lehull a lepel mindenki fizetéséről, sok dolgozó akad majd ki
Agrárszektor  |  2025. november 3. 08:13
Figyelmeztetik a magyarokat: óriási eső jöhet ma ebben a 2 megyében