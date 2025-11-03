Az MBH Bank novemberben több alkalommal is karbantartást végez informatikai rendszerein, ami átmeneti szolgáltatáskieséseket okozhat a digitális banki platformokon.
Ennyi volt, nagy kedvezmény tűnik el a magyar bankokból: sokan jártak jól vele eddig, kérdés, lesz-e folytatás
Október végével megszűnt a bankok vállalása az 5%-os kamatplafonnal kínált zöld lakáshitelekre a 35 év alatti fiatalok számára. A szigorú feltételrendszer és az Otthon Start lakáshitel megjelenése miatt a konstrukció nem tudott érdemi hatást gyakorolni a hazai lakáshitelezésre - írta a Portfolio.
A Magyar Bankszövetség vállalása alapján bevezetett, legfeljebb 5%-os kamatozású lakáshitelek fokozatosan eltűnnek a pénzintézetek kínálatából az október 31-ei határidő lejártával. A konstrukció számos korlátozó feltételt tartalmazott: kizárólag 35 év alatti fiatalok igényelhették első lakástulajdonukra, amely zöld minősítésű (négyzetméterenként maximum 68 kWh/év primerenergia-igényű és legalább A+ energetikai besorolású), legfeljebb 60 négyzetméteres, és négyzetméterenként 1,2 millió forintnál alacsonyabb árú ingatlan lehetett.
A kedvezményes, maximum 5%-os kamat csak a futamidő első öt évére vonatkozott, és a konstrukció értékesítési időszaka 2025. április 1-től október 31-ig tartott. Az önkéntesen csatlakozó bankok nem számíthattak fel folyósítási és hitelbírálati díjat, a pontos kamatszintek meghatározása pedig az egyes pénzintézetek saját döntése volt.
Bár Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a teljes hiteldíj (THM) maximálását kérte a bankoktól, ők ezt a kamat maximálásával és a folyósítási, valamint hitelbírálati díjak elengedésével teljesítették, ami gyakorlatilag hasonló eredményt hozott a törlesztőrészletek szempontjából.
A termék korlátozott hatása már az induláskor előre látható volt. A jegybank márciusi elemzése szerint a szigorú feltételeknek a lakáspiac rendkívül szűk szelete felelt meg: a 2024-es lakóingatlan-tranzakciók mindössze 0,6 százaléka teljesítette az ingatlanra vonatkozó kritériumokat, és ezen adásvételek csupán negyedében volt a vevő 35 év alatti. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi adásvételek mindössze 0,15 százaléka felelt meg az összes feltételnek. A budapesti újlakáspiacon valamivel jobb volt a helyzet az energiahatékony ingatlanok nagyobb aránya miatt, itt az ingatlanok 1,2 százaléka felelhetett meg a követelményeknek.
A konstrukció népszerűségét tovább csökkentette, hogy időközben a kormány meghirdette a fix 3%-os Otthon Start lakáshitelt, amely ugyanazt a célcsoportot célozta meg, mint az 5%-os kamatplafonos termék.
A bankok által közölt információk alapján a termék iránti érdeklődés elhanyagolható volt az elmúlt hónapokban. A pénzintézetek kínálatában továbbra is elérhetők zöld lakáshitelek energiahatékony lakásokra, esetenként a piaci lakáshitelek alsó határának tekinthető 6%-os szint alatti kamattal is, de ezek feltételei már nem a Magyar Bankszövetség kormány felé tett vállalását, hanem tisztán a piaci logikát követik.
