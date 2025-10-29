2025. október 29. szerda Nárcisz
12 °C Budapest
Budapest, 2022. január 15.Egy, az OTP Bank által kibocsátott Széchenyi Pihenõkártya, (SZÉP Kártya) egy kártyaformátumú, univerzális, elektronikus utalvány, amelyet a munkavállaló munkáltatójától kaphat béren kívüli juttatásként,
Hitel

Hatalmas újítás érkezett az OTP-től, ami forradalmasítja a SZÉP-kártyát

Pénzcentrum
2025. október 29. 17:02

Az OTP Bank új fejlesztésének köszönhetően az OTP SZÉP kártyával már digitálisan is lehet fizetni, ami még kényelmesebbé teszi a mindennapi használatot. Az androidos indulást követően október 28-tól már Apple eszközökre is megérkezett a SZÉP-kártya-digitalizáció. A plasztikkártya változatlanul használható.

A virtuális, digitalizálható SZÉP-kártya az OTP Bank digitális fejlesztéseinek újabb állomása, amely a felhasználói élményt és a fizetés rugalmasságát helyezi előtérbe. Okoseszközzel személyesen az üzletekben, POS-terminálokon lehet fizetni – azaz a telefon vagy az okosóra terminálhoz érintésével történik a fizetés.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az OTP-s kártyabirtokosok 2025 első kilenc hónapjában több mint 300 milliárd forintot költöttek el SZÉP-kártyáikról, ami 10%-ot meghaladó növekedés tavalyhoz képest. Ez közel 50 millió tranzakciót jelentett, amelyek egy része szeptemberben már nem a hagyományos plasztik kártyával, hanem a modern, digitalizált kártyával történt. Az ősz első hónapjában több, mint 15 ezer OTP SZÉP kártyás ügyfél fizetett digitalizált kártyával, az így elköltött összeg a bevezetés hónapjában meghaladta a 200 millió forintot.

Kapcsolódó cikkeink:

Fontos, hogy nem a meglévő plasztikkártya lett digitalizálható, hanem az OTP Bank által minden SZÉP-kártyás ügyfélnek automatikusan és díjmentesen létrehozott új, virtuális SZÉP-kártya költöztethető az okostelefonra. A Google Walletbe és Apple Walletbe egyaránt digitalizálható virtuális kártya az OTP SZÉP kártya mobilalkalmazásban és az OTP MobilBankban található meg.

A digitalizálás menete

  • Aki az OTP Banknál vezet bankszámlát és MobilBank használó, a Kártyáim menüben találja meg a virtuális SZÉP-kártyáját. Apple eszközön a digitalizáció a kártya alatt egy gombnyomással elindítható, míg androidos eszköz esetében a MobilBankból ki kell másolni a kártyaadatokat és azokat be kell írni, vagy másolni a Google Walletbe.
  • Aki nem az OTP-nél vezet bankszámlát, vagy nem MobilBankot használ, az OTP SZÉP kártya applikációban, a „Továbbiak / Kártyakezelés” menüpontban találja meg a digitalizálható kártyát. Innen a megjelenített kártyaadatok Google Walletbe vagy Apple Walletbe másolásával néhány perc alatt elvégezhető a digitalizáció.

Elfogadóhelyek

A digitális OTP SZÉP kártyával jelenleg még csak az OTP Bank által működtetett kártyaterminálokon lehet fizetni, a többi terminálüzemeltető cégnél még folyamatban van a szükséges fejlesztés. Ez azt jelenti, hogy jelenleg az OTP SZÉP kártya elfogadóhelyek mintegy 60%-ánál lehet digitalizált kártyával is fizetni. Ezért érdemes előre érdeklődni a szolgáltatónál, hogy a terminálja alkalmas-e a digitális OTP SZÉP kártyás fizetésre, és legalább egy ideig még magunknál tartani a plasztik kártyát is arra az esetre, ha a terminál még nincs felkészítve a digitalizált kártya kezelésére.

Aki még nem tette meg, annak érdemes letöltenie az OTP SZÉP kártya alkalmazást és regisztrálnia.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA

#hitel #digitalizáció #mobilbank #fizetés #bankkártya #android #SZÉP-kártya #cafetéria #szép kártya #fejlesztés #mobiltelefon #apple #kártya #tranzakció #alkalmazás #otp bank

