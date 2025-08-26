Utolsó pillanatos változás az Otthon Startnál: itt a rendelet, amiről mindenkinek tudnia kell

Szeptember elsejétől indul az új 3 százalékos támogatott kölcsön, az Otthon Start Program. Még nem is lehet igényelni a támogatást, de máris néhány nagyon is lényeges ponton módosítják az első lakásszerzők számára elérhető kedvezményt.

Alapvetően eddig a rendeletben az szerepelt, hogy egy személy csak egyszer igényelhet Otthon Start hitel. Ez a tiltás akkor is érvényes, ha valaki a kérdéses támogatást valami miatt visszafizette, a hitelt előtörlesztette - írja a Bankmonitor. Ez a kitétel kiegészítésre, pontosításra került. Egy személy akkor sem igényelhet Otthon Start hitelt, ha egy másik személy Otthon Start hitelében adóstársként szerepel.

Vagyis mindenkinek alaposan át kell gondolnia, hogy adóstársként beszáll-e egy másik ember kölcsönébe. Elképzelhető például, hogy egy szülőnek a gyermeke szeretne a új támogatott hitel kihasználásával ingatlant vásárolni, de önmagában a jövedelme nem elegendő a szükséges kölcsönösszeg felvételéhez. Ebben a helyzetben a szülő lehet adóstárs a kérdéses hitelben, de tudnia kell azt, hogy Ő maga nem tudna felvenni ilyen hitelt később azért, hogy magának vegyen egy ingatlant. (Akkor sem, ha megfelel az első lakásszerzésre vonatkozó feltételeknek.)

Nem lehet bárki adóstárs

A jelenleg érvényben lévő jogszabályban nincs korlátozás az adóstárs személyére vonatkozóan. Annyi kikötés van, hogy házaspárok, illetve szülők adóstársi bevonása esetén nem kell minden szereplőnek az összes feltételt teljesítenie.

A módosítás alapján a kölcsönügyletbe társigénylőként az igénylő házastársa és/vagy szülője kerülhet be. Ha házaspár venné fel a hitelt, akkor mindkét fél szülője bekerülhet a hitelügyletbe. Ez alapján például az igénylő testvére már nem lehet adóstárs.

Házaspárok igénylése esetén továbbra is elegendő az első tulajdonszerzésre, illetve a TB jogviszonyra vonatkozó feltételeket az egyik félnek teljesítenie. Ha pedig a szülő kerülne be a hitelügyletbe adóstársként, akkor a szülőnek nem kell teljesítenie feltétlenül az első lakásszerzésre, TB jogviszonyra vonatkozó feltételeket.

Fontos pontosítás, hogy a szülő abban az esetben sem szerezhet tulajdonjogot az ingatlanban, ha Ő adóstársként bekerül a kölcsönügyletbe. Ez alapján kijelenthető, hogy vagy az igénylő egyedül megszerzi a teljes ingatlant, vagy a házastársával együtt szerzi meg az ingatlan teljes tulajdonjogát. Más viszont rajtuk kívül alapesetben nem szerezhet tulajdonrészt a kérdéses lakásban. (Ez alól kivételt képezhet az az eset, ha más támogatással kombinálják az Otthon Start Programot.)

Osztatlan közös ingatlanban is lehet önállóan forgalomképes részt vásárolni

Az Otthon Start Programról szóló jogszabály eredetileg teljesen tiltotta a résztulajdon megszerzését. Ez pedig egy komoly problémát vetett fel: mi lesz akkor, ha valaki osztatlan közös ingatlanban szerezne egy önállóan forgalomképes részt.

Teljesen életszerű ugyanis az a példa, hogy egy ikerház esetén nem kerül a két külön lakóegység külön helyrajzi számra. Ebben az esetben itt egy önálló lakást úgy vehetne az érdeklődő, hogy végül magában a teljes ingatlanban csak résztulajdont szerezne.

Ezt a helyzetet szerencsére kezelte a módosítás. Az a résztulajdon vásárlás elfogadható a támogatás szempontjából, amikor a vevő egy több lakásból álló osztatlan közös ingatlanban megszerez egy önállóan forgalomképes lakást.

Illetve az sem jelent problémát, ha egy házaspár mindkét tagja tulajdont szerez egy ingatlanban. Ez alapvetően személyenként résztulajdon vásárlás, de összességében egy önálló lakóingatlant szerez meg a pár.

Mi a helyzet az élettársakkal?

Alapvetően az Otthon Start rendelet csak a házastársakat, házaspárokat nevesítette, ez alapján az élettársak nem tudnak együtt igényelni.

A módosítás viszont kitér arra, hogy az Otthon Start Program kihasználható más lakástámogatásokkal együtt. Így a CSOK Plusz, Falusi CSOK is összekombinálható az új támogatással. Sőt Falusi CSOK esetében nem probléma, ha a házastárs, élettárs szerez résztulajdont a célingatlanban. (Ugye CSOK Plusz esetén az élettárs nem jöhet szóba, mert azt csak házaspárok vehetik igénybe.)

Vagyis úgy tűnik a Falusi CSOK és az Otthon Start Program kombinálása esetén az élettársak is bekerülhetnek az Otthon Start Programba is.

Jelen esetben nem minősül az utólagos feltételek megszegésének az, hogy az élettárs tulajdonjogot szerez, de utólagosan be kell mutatni 180 napon belül a Falusi CSOK, CSOK Plusz szerződést. Ennek elmulasztása is maga után vonhatja a támogatás elvesztését.

Pontosítás a kamattámogatás mértékében

A kölcsön kamatozása kapcsán tettek egy pontosítást. A hitel teljes kamata továbbra is az 5 éves futamidejű állampapírok hozamához van kötve. Egész pontosan az utolsó 3 hónap aukciós átlaghozamának mennyiségekkel súlyozott átlagát kell alapul venni, ezt kell beszorozni 1,1-vel és hozzáadni 1 százalékpontot. Az ügyfél által fizetendő kamat legfeljebb 3%, a többi részt kamattámogatásként kapja a bank (A teljes kamat szeptemberben 8,11% lesz, melyből 5,11% alapesetben az állami támogatás, az ügyfélkamat pedig legfeljebb 3%.)

A kamattámogatás mértékét módosította az új rendelet, ugyanis az nem haladhatja meg a bank által a kölcsönre ténylegesen megállapított teljes kamat mértékét. Ez gyakorlatilag azon helyzeteket hivatott kezelni, amikor a bank egyedi kamatkedvezményt ad az ügyfélnek. A korábbi példánál maradva a bank megteheti azt, hogy kedvezményt ad a 8,11%-ból, például a kamat 7,61% lehet, amelyből 2,5% az ügyfél által fizetendő elem, míg 5,11% a kamattámogatás. Szélsőséges esetben a bank mondhatná azt is, hogy a teljes kamat 4%, amelyből az ügyfél 0%-ot fizet, ebben az esetben azonban a kamattámogatás már csak 4% lenne, nem az alapvető módon meghatározott 5,11%.

Ez egy eléggé elvi könnyítés, mert jó eséllyel ekkora kamatkedvezmény nem lesz. De jól mutatja, hogy a kormány érdemben számol azzal, hogy a bankok a kamatban is versenyezhetnek.