Milliónyi magyar már csak így hajlandó bankolni: eszük ágában nincs sorba állni, tudnak valamit?

A fiatal felnőttek pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárásai sok területen különböznek a közép- és idősebb korúakétól. A nap 24 órájában elérhető, bárhonnan igénybe vehető, mobil platformokat favorizálják a pénzügyeik terén és fontosabb döntéseiket a pénzügyekhez értő, sokszor kortárs influenszerekre, a „finfluenszerekre” alapozzák.

A Provident Z generációs ügyfeleinek háromnegyede kizárólag online tartja a kapcsolatot a pénzügyi szolgáltatóval, aki elkötelezett abban, hogy megismerje e generáció igényeit, melyek erősen befolyásolják az iparág jövőképét.

A Provident ügyfeleinek körülbelül tíz százaléka kerül ki a Z generáció tagjai, vagyis az 1990-es évek második, és a 2010-es évek első fele között születettek közül. Ez a mintegy 22 ezer 28 év alatti ügyfél előszeretettel használja a pénzügyi szolgáltató webchat funkcióját, vagyis nyitva-tartási időben még akkor is digitális platformon kommunikál a Provident munkatársaival, ami-kor személyre szóló segítségre van szüksége.

A Z generáció tagjai már valódi digitális bennszülöttek. Mit jelent ez? Ők az első olyan nemzedék, amelyik már készen kapta az internet, a közösségi média és az okoseszközök világát. Az online tér vált számukra az ismeretszerzés és a szocializáció elsődleges és természetes közegévé, a digitalizáció alapvető normaként hat a világlátásukra. Gyorsan és könnyedén alkalmazkodnak a technológiai újításokhoz, a digitális eszközök használata pedig kiemelt hangsúlyt kap a mindennapi életükben.

A digitalizációhoz fűződő szoros kapcsolatuk a pénzügyi szokásaikban is tetten érhető. Olyan szolgáltatásokat várnak el, amelyek kényelmesen, a nap 24 órájában elérhetőek a számukra. A hagyományos banki ügyintézéssel szemben szívesebben választják a mobilbanking szolgáltatásokat, valamint a különféle pénzügyi mobilapplikációkat, amelyek lehetővé teszik, hogy bárhonnan és bármikor kezeljék pénzügyeiket.

Pénzügyi döntéseik meghozatalában is kulcsszerepet játszik az internet: a szülők, a barátok és a pénzügyi tanácsadók javaslatai mellett minden más generációnál fontosabb tájékozódási csatorna számukra a közösségi média, de információikat gyakran nyerik netes keresések által vagy influenszerek videóiból is. A PYMENTHS Intelligence 2023-as nemzetközi kutatása szerint a Z generációs fogyasztók 34%-a számolt be arról, hogy döntéseik meghozatalában befolyásolták őket a pénzügyi tartalmakat készítő influenszerek – vagy más néven finfluenszerek – tanácsai.

Egy tavaly júniusban készített reprezentatív kutatásból is kiderül, hogy a 18-34 évesek 20,6%-a minden kiadását előre megtervezi, ami alig marad el a 35-54 éves korosztály 21,1%-os arányától. A 18-34 évesek 38,6%-a minden hónapban, de legalább rendszeresen tesz félre valamennyit megtakarítás céljával. A megtakarítások leggyakoribb célja továbbra is lakásvásárlás vagy felújítás, ezt a fiatalok 40,7%-a jelölte meg prioritásként.

Emellett 32,8%-uk utazásra és kikapcsolódásra fordítaná a félretett pénzét. A válaszadó 18-34 évesek több mint 40%-a, hitelfelvétel esetén legfontosabb szempontként a kamatlábat és a havi törlesztőrészlet jelölte meg, de 7,2%-uk számára a kényelmi szempontok szintén fontos tényezők, míg 6,3%-uk különösen fontosnak tartja a könnyen kezelhető mobilalkalmazást. A kutatásból az is kiderül, hogy a korosztály 55,4%-a magabiztosnak érzi magát a pénzügyi termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos ismereteiben.

A Z generáció tagjai egyre nagyobb szeletét jelentik az aktív társadalomnak. Nemcsak pénzügyi, hanem társadalmi és környezeti vonatkozásokban is tudatos döntéseket hoznak, melyekben kiemelt hangsúlyt kapnak az olyan szempontok, mint az etikus fogyasztás vagy a fenntarthatóság. Fontos már most odafigyelni rájuk, megismerni, hogyan gondolkodnak a pénzről, hiszen a digitális világ, valamint az új pénzügyi eszközök és alkalmazások felé való elköteleződésük jelentős hatással bír arra nézve, hogy alakul a pénzügyi szektor jövője

– mondta Pálfalvi Márta, a Provident Pénzügyi Zrt. vállalati kapcsolatok és kommunikációs igazgatója.