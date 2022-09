Brutálisan földhözvágta a különadó a K&H-t: volt üzletág, ami veszteséggel zárta a félévet

A K&H Bank 9,7 milliárd, a K&H biztosító pedig mínuszos adózás utáni eredménnyel zárta 2022 első félévét. Hiába ért el tehát a bank a rendkívüli tételektől megtisztíva 46,2 milliárd forintos eredmény és zárt így vizsgálva a biztosító is 2,8 milliárdos nyereséggel, az extraprofit-adó és az egyéb állami beavatkozások lefölözték az amúgy dinamikusan növekvő pénzintézet profitját.

2022 első félévében a K&H Bank adózás utáni nettó eredménye 9,7 milliárd forint volt. Ez annak is köszönhető, hogy az első félévben a kormányzat több olyan döntést hozott, amely hatással volt arra, hogy az egyes bankok milyen hozzájárulást tudtak tenni a teljes volumenhez, illetve egyes bankok olyan intézkedéseket is hoztak, melyek célja az, hogy némileg ellensúlyozzák a meghozott intézkedések - árulta el Guy Libot, a K&H csoport vezérigazgatója. Mint azt a Pénzcentrum is megírta, 2021 első félévében az eredmény 37,4 milliárd forint volt.

Ezek a hatások jelentősek voltak a biztosítási üzletágban is, ahol a K&H negatív nettó eredményt tudott produkálni (szemben a tavalyi 5,2 milliárddal)

De ahelyett, hogy ezekre az egyedi tételekre fókuszálnánk, inkább a bank és a biztosító mögöttes eredményét is érdemes megnézni - folytatta a vezérigazgató. A dinamikus fejlődés mind az ügyfélszám, mind a hitelkihelyezések, mind pedig a betétek tekintetében folytatódott. A pénzintézet 325 milliárd forintyni új hitelt folyósított. A vállalati hitelportfólió 20 százalékkal, míg a lakossági 13 százalékkal növekedett éves összevetésben - ismertette.

A válság hatásainak enyhítéséhez a teljes pénzügyi csoport (Bank és Biztosító) 45 milliárd forinttal járult hozzá. A banki részről ebből 26 milliárd az extraprofit-adó, 8,9 milliárd a Sberbank Magyarország miatti plusz OBA-befizetés 7,3 milliárd forint pedig a kamatstop rendelet hatása volt. A biztosítói üzletág pedig 3 milliárd forintnyi extraprofit-adót fizetett be - árulta el Gombás Attila, a K&H Bank Pénzügyi divíziójának vezetője.

Ha megnézzük a bank eredményeit, ezektől a rendkívüli tételektől megtisztítva, akkor 46,2 milliárd forintos tisztított eredményhez érünk a banki oldalon. Hasonlóan eljárva a biztosítói oldalon 2,8 milliárd forintos eredményhez jutunk - folytatta a bankvezér.

Nagyon pörgött a zöld hitel és a babaváró

Összességében 800 000 lakossági ügyfelünk van, csak az elmúlt hat hónapban körülbelül 40 000 új ügyféllel bővültünk. Kiemelt cél meggyőzni a fiatalokat arról, hogy érdemes a K&H-nál számlát nyitni és a stratégia működik, júniusban ugyanis minden második számlát az ifjúsági szegmensben nyitottak. A 14-17 éves korosztályban nőtt a piaci részesedésünk. Azt gondoljuk ennek fontos okai a digitális fejlesztések (például az okosórás fizetési opciók), valamint az ingyenes számlavezetés és az egyéb kedvezmények - árulta el Gombás Attila.

Év/év alapon 17 százalékkal nőtt a hitelek összvolumene. Csak az utolsó negyedévben (márciusról júniusra) 5 százalékkal. Ebben minden szegmens jelentős részt vállalt. Az MNB zöld lakáshitel-programjában 11,9 százalékos részesedést értünk el, jelentős, 33,4 millió forintos átlagos hitelösszeggel. Elindítottuk a saját zöld lakáshitelünket is. A K&H zöld lakáshitel, ellenben az MNB konstrukciójával használt ingatlanokra is igényelhető. Erre is jelentős érdeklődést tapasztalunk augusztus 1-jei bevezetése óta - folytatta a bankvezér

Babaváró hitelből 30,9 milliárd forintot folyósítottak az év első 7 hónapjában (ez 13,8 százalékos piaci részesedést jelent), átlag 9,9 millió forintos hitelösszeggel - derült ki ezután.

Erős volt az ügyfélérdeklődés a befektetések iránt is, a volatilis piac ellenére. A nettó értékesítés 17,5 százalékkal 46,3 milliárd forintra nőtt. A kezelt vagyon viszont a piaci hatások miatt 7 százalékkal 786,8 milliárd forintra csökkent. A legnépszerűbb eszközök a rövid futamidejű államkötvények és a tematikus részvényalapok voltak. Az ügyfelek 21 százalékkal több új, rendszeres befektetést indítottak 2021 első félévéhez képest.

Sokat elmond a digitalizációs trendről, hogy az ügyfelek 49,6 százaléka digitális csatornán kezdeményezi rendszeres befektetéseit (2021 első félévében ez az arány 4,7 százalékos volt).

A K&H Bank működési bevételei összességében év/éves összevetésben 28 százalékkal 125,8 milliárd forintosra nőttek. A kamatbevétel 40, a díjbevételek 15 százalékkal emelkedtek és az egyéb bevételek is 17 százalékos növekedést mutattak. Az adózás előtti eredmény ennek ellenére 65, az adózás utáni pedig 74 százalékkal csökkent - összegezte a pénzügyi divízió vezetője.

Hiába a növekedés, veszteséges volt a biztosítási üzletág

A K&H Biztosító 2022 első féléves nettó eredménye -0,03 milliárd forint volt a szektorra kivetett különadó miatt. A nem életbiztosítási díjbevétel 30,9 milliárd forint volt, köszönhetően a KGFB-nek és a lakásbiztosítás, a casco, valamint a kkv vagyon- és felelősségbiztosítás gyors bővülésének. A leggyorsabb növekedést a banki csatornák és a helyi képviselők érték el - árulta el Nik Vincke, a K&H Biztosító vezérigazgatója.

Az életbiztosítási üzlegában a rendszeres díjú, befektetésekhez kötött biztosítások (ide értve a nyugdíjbiztosítást is) 25 százalékos éves növekedéssel igen jól teljesítettek, a kockázati életbiztosítások is dinamikusan, év/év 10 százalékkal bővöltek. Jelentős volt az infláció hatása, a jármű és a lakásbiztosítások terén pedig jelentősen nőttek az átlagos kárigények is - folytatta a vezető.

A lakásbiztosítások tekintetében a kárigények összegeinek növekedése már 2019-ben elindult, a kárigényösszegek pedig azóta is éves összehasonlításban olyan 20 százalékkal emelkednek. Az alacsony növekedésről dinamikusra tértünk át tehát az elmúlt években, a 2017-2019 között jellemző 2 százalékos helyett 2022 júniusában már már 21 százalékot láthatunk. Ami még jelentős változás a válság óta, az az, hogy a gépkocsibiztosítások esetében kárösszeg évente mintegy 35 százalékkal növekszik. Ezt nem tudja kompenzálni a biztosítási díj területén bevezetett árkorrekció sem - közölte Nik Vincke.