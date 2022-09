Hátat fordítottak a magyar családok a bankoknak: sorra mondanak le az ingyenmilliókról

Az MNB által publikált friss számok alapján júliusban durván visszaesett a magyarok érdeklődése a hitelek iránt. A babaváró támogatás is megsínylette a váratlan fordulatot. Bár két hónappal ezelőtt még úgy tűnt, már csak néhány hónapjuk van a családoknak a támogatott kölcsön igénylésére, ez sem hozta meg lelkesedésüket a hiteligénylés iránt. Vajon megfordulhat még ez a negatív tendencia, vagy a babaváró hattyúdalát látjuk?

A Magyar Nemzeti Bank a héten ismét közölte hitelezési statisztikáit, melyekből többek között a júliusi háztartási hitelállomány számait és az új folyósítások összegeit is megismerhettük hiteltípusokra bontva. Mint kiderült, az utóbbi hónapokban igen jó teljesítményt nyújtó babaváró támogatás esetében két hónappal ezelőtt rég látott visszaesést lehetett látni, mind havi, mind pedig éves összevetésben

Elfordultak a magyarok a babavárótól?

Bár júniusban még azzal lehetett kalkulálni, hogy a babaváró néhány hónapon belül kifuthat, július legvégén a kormány a támogatási forma meghosszabbításáról döntött. Hiába gondolhatták azonban a családok, hogy szorít az idő, ha igényelni akarják a támogatást, az eddig roppant népszerű kölcsönök iránt mégis visszaesett a lakossági érdeklődés. Aki biztosra akart menni, az persze vélhetően már tavasszal, vagy a nyár legelején igényelt. Mégis fontos fordulat, hogy a május óta lassú csökkenésnek indult kereslet júliusra bezuhant. A 32,85 milliárdos kölcsönösszeg historikusan is az egyik legalacsonyabbnak számít.

Ahogy grafikonunkon is látszik, júliusban már számottevő, 4,69 milliárdos visszaesést lehetett látni az előző hónaphoz képest, ami a kölcsön kereslet 12,4 százalékos csökkenését jelenti. A babaváró iránti érdeklődés megtorpanását talán ennél is világosabban mutatja, ha a tavalyi évvel vetjük össze a mostani teljesítményét. 2021 júliusához képest ugyanis 15,9 milliárd forinttal esett vissza a havi hitelfolyósítások száma, azaz egyetlen év alatt 32,6 százalékkal csökkent az újonnan jegyzett hitelek összege.

A hiteltípus kifulladását azt is jelzi, hogy historikusan is a júliusi volt az egyik legalacsonyabb havi hitelösszeg. Ráadásul a hitel eddigi két leggyengébb hónapja is az idén januári, illetve februári volt. A babaváró esetében a legnagyobb hendikep piacának szűkülése lehetett. A jogosultak köre ugyanis hónapról hónapra egyre csökken és a második negyedév viszonylag magas számai is jó eséllyel inkább annak voltak köszönhetőek, hogy akkor a családok még joggal számolhattak azzal, hogy a támogatás hamarosan kivezetésre kerül. A támogatott kölcsönnek emellett az sem kedvezett, hogy elmaradt a jelzálogkölcsönök esetében a korábbi években tapasztalható nyár közepi hatalmas keresletnövekedés, ami a lakáshitelek esetében direkt, míg a babavárónál áttételes módon szokta felpörgetni a hitelfolyósítások számát és összegeit.

Az állam megtolta a babavárót

Májustól komoly változás élesedett a babaváró kölcsönöknél. Egy új rendelet szerint ugyanis egy százalékponttal csökkentették a büntetőkamat mértékét, ami így már csak 7,6 százalékos. Tehát,ha a szerződésben foglalt öt éven belül nem születik meg az első vállalt gyermek sem, már csak ekkora büntetőkamatot kell fizetnie a hitel után a családoknak. Ez egy 10 millió forintos kölcsön esetén akár 400 ezer forintos könnyítés is lehet az ilyen problémába ütköző hiteligénylőknek.

A kamatcsökkentésből és számos egyéb faktorból is úgy tűnik tehát, hogy a babaváró még jó ideig velünk maradhat (jövőre akár újra kitolhatják a határidejét). A jövő évi költségvetésben a bankoknak kamattámogatásra előirányzott 8 milliárd forint pedig azt mutatja, hogy a bankok terheit is enyhíteni igyekeznek, vélhetően a családtámogatások hosszú távú fenntartása, esetleg új támogatási formák tervezett bevezetése miatt.

Nem házasodik a magyar, ha nincs babaváró?

Már 2022 második negyedévében egyértelműnek látszott, hogy a babaváróra igényelt összegek és egyes magyar párok házasodásra való szándéka direkt összefüggés lehet. Ezt a júniusi számok is visszaigazolták, amikor egy (a szezonális hatásoknak ellentmondó) visszaesés történt. A hiteltípus iránti érdeklődés ugyan júliusban ehhez képest valamelyest felélénkült, a historikus tendenciákat a tavalyi statisztikákat is megnézve azonban megállapítható, hogy a babaváró iránti csökkenő érdeklődés bizony a menyegzők számára is kihatott. Míg 2021 júliusában ugyanis 9606 magyar pár kötötte össze az életét, addig az idei év azonos hónapjában mindössze 7906-an, azaz 1630-al kevesebben tartották meg a lagzit. Mivel a július jellemzően a házasságkötések egyik csúcshónapja, jó eséllyel a babaváró iránti kereslet visszaesése is kihatott a mostani számokra.

Ahogy ábránkon látszik, a támogatás folyósításainak komoly mélypontját jelentő januárban és a babaváró szempontjából szintjén gyenge hónapnak számító februárban is ugyanez a tendencia volt megfigyelhető. A mostani házasodási kedv persze így is jelentősen túlszárnyalja a tavasszal tapasztaltat, de a minden évben visszatérő nyári lagzi-láz tükrében az esküvők száma még mindig nem nevezhető soknak.

A többi hiteltípus sem teljesített fényesen

Bár a korábbi hónapok trendjeinek megfelelően a három, a Pénzcentrum által havonta vizsgált hiteltípus közül a babaváró esetében jegyezték a legalacsonyabb összegű hitelt júliusban, a személyi kölcsönök is gyengélkedtek, a lakáshitelek pedig sok hónapos mélypontot értek el. Előbbiből 46,7 milliárdnyit folyósítottak, ami 5,57 milliárd forintos visszaesés az előző hónaphoz képest, míg utóbbiból 91,79 milliárd forintnyit, ami nem csak a júniusi számhoz képest volt 36,4 milliárdos visszaesés, de 2021 március óta a leggyengébb statisztika, azaz közel másfél éves mélypont a hiteltípus folyósításait nézve.

A magyarok hitelek iránti érdeklődése tehát komolyan visszaesett a nyár közepén. A kamatlábak folyamatos emelkedése és a kiszámíthatatlan gazdasági környezet mellett talán érthető is, hogy a magyarok megrettentek kicsit a kölcsönöktől. A lakáshitelek esetén építőanyagok és a munkadíjak állandó emelkedése is komolyan visszavetheti a magyarok vásárlási és felújítási kedvét, utóbbi pedig áttételesen a babaváró hitelre is kihat.