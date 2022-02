Elérkezett, amitől a bankok ügyfelei tartottak: brutálisan megdrágultak ezek a hitelek

2021 végén drasztikus visszesésnek indulhatott a magyarok hitelfelvételi. A jegybank, decemberben folyósított hitelösszegekről publikált statisztikái legalábbis erre mutatnak. Az év eleji számok után a változás meglepőnek tűnhet, de egy ilyen folyamat nem lehet véletlen. Vajon miért csappant meg a mayarok érdeklődése az eddigi slágerhitelek iránt és mekkora kihatással van a lakossági hitelekre az MNB kamatemelési ciklusa? Végleg búcsút mondhatnak a magyarok a kedvező kamatoknak?

A Magyar Nemzeti Bank nemrégiben hozta nyilvánosságra a hazai lakossági hitelpiac decemberi eredményeit. A friss adatok nem festenek jó képet a lakossági hitelekről. Az év végén ugyanis komoly visszaesés volt tapasztalható a folyósított hitelösszegekben. Ez pedig a jelzáloghitelek mellett a személyi kölcsönök területére is komoly kihatással volt. De vajon mi áll a dolog hátterében?

A folyamat novemberben indult, és decemberben is folytatódott. A jegybank statisztikái szerint októberben még 40,59 milliárd forintot folyósítottak, ezzel szemben novemberben már csak 38,33 milliárd forintnyi, decemberben pedig 33,30 milliárdos teljes összegű személyi hitelt igényeltek a bankok ügyfelei. Ez egy hónap alatt 13, az októberihez mérve pedig 18,5 százalékos visszaesést jelez az év utolsó hónapjában. A szegmens április óta nem teljesített ennél gyengébben.

Igaz az is, hogy mint ábránkon látható, az előző évhez viszonyítva még mindig nagyon magas összegeket folyósítottak a magyar bankok. 2020-ban csupán az év első két hónapjában utaltak ki ennél több pénzt a lakossági ügyfeleknek. A 2019 decemberi számhoz képest azonban a mostani összeg még mindig 6 százalékkal elmaradt.

Az év utolsó előtti hónapjában a jelzálogkölcsönökhöz hasonló folyamatok zajlanak a személyi kölcsönök körül is. És valószínűleg az érdeklődés megcsappanásának magyarázata is hasonló. A babaváró ezekkel szemben viszont még erősödött is, annak pozíciója tehát a kivezetése előtt még akár erősödhet is a hitelpiacon, ezzel pedig kihatással lehet a másik két vizsgált szegmensre is.

Rég látott visszaesés jöhet a hitelpiacon?

Nyáron a személyi hitelek folyósított összegei igen magas szinten voltak. Úgy tűnt a hitelforma gyakorlatilag már maga mögött hagyta a válságot. A korábbi években. Úgy látszott a hiteltípus tartósan a pandémia előtt megszokott évek számait produkálhatja majd, bár igaz, hogy a válságot megelőző két év erősebb hónapjainak eredményeitől az akkor folyósított hitelösszegek is elmaradtak. Többnyire biztató jeleket lehetett látni, de számos tényező dolgozott a hitelek iránti érdeklődés ellen is.

A pozitív hatások egyike a magyarok fizetőképességének állandó növekedése volt. Az Intrum és a GKI második negyedéves lakossági fizetőképességi indexéből ugyanis kitűnt, hogy igen gyors ütemben javult a magyar háztartások pénzügyi helyzete. A jövedelmeket, megtakarításokat, adósságokat és más mutatókat egyesítő mérőszám 2021 második negyedévében átlagosan 47 pont volt, ami nem sokkal maradt el a koronavírus járvány betörését megelőző két negyedév átlagától.

A második negyedéven belül is növekedő tendenciát mutatott a fizetőképesség: áprilisban 42,2, májusban 46,9, júniusban pedig 51,6 ponton állt az Intrum-GKI indexének értéke. Az idei júniusi érték már magasabb, mint a koronavírus-járvány előtti utolsó, 2019 júniusi index.

Emellett a január 1-jétől igényelhető felújítási támogatás, és a februártól elérhető felújítási kölcsön hatására is sokan gondolhatták át tavaszi-nyári felújítási terveiket és döntöttek úgy, hogy hitelt vesznek fel ezek megvalósítására. A támogatásokkal viszont mostanra az ezzel tervező magyarok nagy részének valószínűleg sikerült élni, ezért az év második felére ennek élénkítő hatása is enyhülhet. Ezt erősítették a minden évben jelen lévő szezonális hatások is, azaz az, hogy a családok egyébként is inkább nyárra időzítik a költözést és a felújítási munkálatokat.

A negatív oldalon az egyik fontos faktor az alapkamat állandó emelése volt. Borítékolható volt, hogy az emelési ciklus, ami a jegybank ígéretei szerint az infláció megfékezéséig folytatódni fog, a pénzintézeteket is a hitelek drágítására készteti majd. Az alapkamat ugyanis az a ráta, amit a bankok kapnak betéteikért a jegybanktól, ha ez nő, akkor a bankok a megszerzett pénzt is drágábban hitelezik tovább ügyfeleinknek, valamint a hazai betétek kamatai is lesznek. Bár ennek hatása elhúzódott, december elején elindultak a kamatemelések a hazai hitelintézeteknél.

Vége az olcsó hitelek korának?

Az átlagos kamatok már év elején visszaugrottak a 2019 végi, 2020 eleji szintre. A szakértők azonban már a válságból való kilábalás elején is figyelmeztettek arra, hogy a hitelek ára ennél meredekebb felívelésnek indulhat. Erre ősz végéig kellett várni.Nyáron ugyanis inkább a stagnálás volt jellemző, szeptemberben pedig még egy enyhébb csökkenés is volt a hitelek kamataiban, decemberben azonban megindult a régóta rebesgetett drágulás.

A kamatok tehát úgy látszik tartós emelkedésnek indultak, bár a januári csúcstól még elmaradtak. A szakértők által rebesgetett hosszú távú emelkedés viszont, ha nem is rohamtempóban, de beindulni látszik a hosszas stagnálás után.

Annak fényében pedig, hogy a lakosság pénzügyi helyzete javulásnak indult, a bankok költségei pedig hónapról hónapra növekednek, elkerülhetetlen volt a hitelek drágulása, ami a lakáshitelek esetében már olyan drasztikus mértékű, hogy az a kormányt is beavatkozásra késztette.

A személyi kölcsönök esetében mondhatni az elmúlt hónapok késlekedését a bankok igyekeztek egyetlen hónap alatt bepótolni. 8 banknál is drágábban lehet jelenleg személyi hitelt igényelni, mint egy hónappal ezelőtt. A kamatemelés mértéke is jelentős: a legolcsóbb kölcsönök teljes hiteldíj mutatója (THM) 0,24-4,99 százalékponttal emelkedett.

A Budapest Bank, a Cetelem Bank, a CIB Bank, a K&H Bank, a MagNet Bank, az MKB Bank, a Raiffeisen Bank és a Takarékbank emelte meg kölcsöne kamatát.

A kamatot emelő pénzintézeteknél átlagosan 2,35 százalékponttal emelkedett a THM értéke. Ez egy 3 millió Ft összegű, 7 éves futamidejű kölcsön esetében 3 600 forint törlesztőrészlet emelkedést eredményezett. (Egy januárban felvett hitelre még 49 ezer forintot kellett havonta fizetni, míg egy februárban felvett kölcsön után már 52,6 ezer forint a havi fizetnivaló.)

Nem minden esetben a kamatok emelkedése eredményezte a drágulást: egyes bankok szigorítottak az akciós feltételeken. Például magasabb jövedelmet, jóváírást várnak el a kamatkedvezményért cserébe. Ez egy meghatározott fizetéssel rendelkező igénylő esetében – a vizsgálat során a Bankmonitor szakértői 300 ezer forintos fizetést feltételeztek - azonban kamatemelésként jelenhet meg.

A Bankmonitor elemzőinek előrejelzései szerint a közeljövőben jelentősen, 6 százalék körüli értékre emelkednek az új, 10 éves kamatperiódusú lakáshitelek kamata. Az egyetlen dolog ami a drágulást egyelőre visszafogja a félév végéig életben lévő kamatstop. A személyi kölcsönöknél is várható hasonló korrekció, ez pedig hiába valószínű, kisebb mértékű lesz, a kamatstop sem tudja majd visszafogni.

Kamatstop A képet árnyálja, hogy ahogy a Pénzcentrum is megírta, Október végi szinten rögzítették a lakossági jelzáloghitelek kamatait A decemberben megjelent kormányrendelet szerint referencia-kamatlábhoz kötött jelzáloghitel-szerződés esetén 2022. január 1-jétől 2022. június 30-ig a referencia-kamatláb nem lehet magasabb a 2021. október 27. napján érvényesnél. Az e rendelet hatálya alatt nem teljesített kamat összegét nem lehet "hozzácsapni" a tartozáshoz. Mindezt az állami kamattámogatott szerződésekre is alkalmazni kell.

Egyre fontosabb kérdés a bankválasztás

2021 egyik hatalmas hitelpiaci újdonsága a minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönök januári megjelenése. Ezen hitelek egyik legvonzóbb tulajdonsága a futamidő végéig fix törlesztő. A korai hónapok tapasztalati alapján az ilyen minősített hiteleket jellemzően hosszabb futamidőre, magasabb hitelösszeggel és alacsonyabb THM-mel folyósítják. A medián teljes hiteldíj mutató a minősített hitelek esetében 13,1 százalékos, ami közel 2 százalékkal alacsonyabb, mint az összes hiteltermékre vetítve.

A pénzügyi téren óvatosabbak számára tehát kimondottan vonzóak lehetnek az ilyen kölcsönök, kiszámíthatóságuk miatt. A hitelek MSZH minősítésén felül viszont számos egyéb faktor érdemes figyelembe venni a hiteligénylés előtt. A törlesztőrészletek, THM, és visszafizetendő összegek terén is drasztikus méretű különbség lehet, akár fogyasztóbarátnak hirdetett egy ajánlat, akár nem.

Könnyen megvezetheti az ügyfeleket többek között a kezdő törlesztőrészlet, ezért mindig érdemes alaposan körülnézni és minden tényezőt számításba venni mielőtt hitelfelvételre adjuk a fejünket.

Hitelfelvétel előtt érdemes az ajánlatokat több szempontból vizsgálni. Megnézni például, hogy mekkora lesz a futamidő végén visszafizetendő teljes összeg és a THM-et is figyelni a kezdő törlesztő mellett. Ezek is sokat elárulnak ugyanis arról, hogy mennyire éri meg az adott kölcsön. Ha pedig tudjuk, hogy elő-vagy végtörlesztéssel fizetnénk vissza hitelünket a futamidő vége előtt, akkor már a szerződéskötéskor érdemes ezzel is kalkulálni.

Van olyan hitelkonstrukció, amelynél fix díjat állapítanak meg erre, máshol viszont százalékos rendszer van. Több millió forintnál pedig nem mindegy, hogy 1 vagy 3 százalék ez az összeg.Az is kérdés lehet, hogy jövedelemátutalás nélkül, vagy adott nettó jövedelemmel mit tudnak ajánlani egyes bankok.

Erre ma már hasznos kalkulátorok is elérhetőek. A Pénzcentrumnak is van egy ilyen, amellyel gyorsan, egyszerűen, és saját igényeidre szabva tudod összevetni a nagyobb bankok legjobb ajánlatait. A legjobb kölcsönök fontosabb ismérveit pedig most ki is gyűjtöttük.

Ahogy grafikonunkon ábrázoltuk, az egyes bankok legjobb ajánlatainak törlesztői között, de különösen a THM tekintetében hatalmasak lehetnek a különbségek. A teljes visszafizetendő összegben pedig ennél is látványosabb a különbség.

Meglepő, de a legkedvezőbb ajánlatok között egyébként nem sok fogyasztóbarát minősítésű hitelt találtunk. Bár példa azért van rájuk. Ilyen a második legjobb ajánlat, a Cetelem Bank által kínált ilyen kölcsön. Ennél egy 3 millió forintos hitel után "csupán" 3 millió 720 ezret kell visszafizetnünk öt éves futamidővel kalkulálva. Ez sokkal kedvezőbb a legtöbb ajánlatnál, például az Erste Bank szintén MSZH minősítéssel rendelkező hitelénél is. Ott ugyanis ugyanekkora kölcsönösszegre, megegyező feltételek mellett 4 millió 217 360 forintot kell visszafizetnünk.

Az MSZH minősítés tehát önmagában nem garancia arra, hogy egy ilyen hitel kedvezőbb az összes, a minősítés meg nem szerző ajánlatnál. Sőt olyan pénzintézet is van, ahol az ilyen minősítéssel ellátott és nem rendelkező ajánlatok kamatai és összegei gyakorlatilag megegyeznek. Erre jó példa lehet a Takarékbank. (grafikonunkon értelemszerűen csak egyszer szerepel)

Kalkulációnkból az is kiderült, hogy az Erste, a Takarékbank, a K&H, a Magnet, a Raiffeisen, a Budapest Bank és az OTP kölcsönei esetében is több mint 4 milliót kell visszafizetni 3 millió forintért cserébe. A többi pénzintézetnél ez alatt a sokaknál lélektani határnak számító összeg alatt marad még a teljes visszafizetendő összeg.

Az egyes ajánlatok közötti különbségek mértékét talán az szemlélteti a leginkább, hogy az UniCredit Bank által kínált legjobb és az OTP által hirdetett legkevésbé kedvező ajánlat között pedig a teljes visszafizetendő összegben 949 682 forint, azaz közel egymillió az eltérés. Ezért fontos meggondolni, hogy melyik bank ajánlatát válasszuk.

Ha részletesen is kíváncsi vagy a bankok különböző ajánlataira, a Pénzcentrum hitelkalkulátorában a személyes igényeidre szabva listázhatod a legjobb személyi kölcsön ajánlatokat, sőt a legkedvezőbb bankszámla csomagokat is.