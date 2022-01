Anyagi csődbe dönthet, ha így veszel fel hitelt: mutatjuk, hogy kerülheted el az adósságcsapdát

Horváth Zsolt Benjámin Link a vágólapra másolva

Egy kölcsön hatalmas lökést adhat terveink és álmaink megvalósításához, de ugyanilyen könnyen adósságspirálba, akár teljes gazdasági csődbe lökhet minket. A kulcs a hitelek okos felhasználásához a hasznos és értelmetlen hitelek közötti különbség felisemérése, és a szükséges kölcsönösszegek tudatos felmérése. Ezek persze mind egyénenként változóak, függnek megtakarításaink összegétől, jelenlegi keresetünktől és persze a magunk elé kitűzött céloktól is. A Pénzcentrum most megmutatja, hogyan kezelheted úgy hiteleid, hogy azok valóban hasznodra legyenek és a lehető legkisebb eséllyel bukd be őket. Sőt arra is próbálunk rávilágítani, hogy ismerheted fel, ha túl sok, vagy túl nagyösszegű kölcsönt igényelnél, és hogyan előzheted meg, hogy emiatt pénzügyi krízisbe kerülj.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.

Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix. Iratkozz fel

Hitelekről és tartozásról beszélni már csak ezért sem könnyű, mert az emberek hozzáállásában is drasztikusak a különbségek a kölcsönből finanszírozott dolgokkal kapcsolatban. Egyesek teljes egészében elutasítják a hiteleket, különösen a devizahitel botrány óta, ami miatt miatt magyarok százezreinek élete ment tönkre, és még sokan még ma is nyögik jellemzően 2004 és 2010 között felvett hiteleik következményeit (és törlesztőit). A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mások több kategóriára osztják a hiteleket, itt jön a képbe a "hasznos" és a "haszontalan" hitelek megkülönböztetése. Az így gondolkozók többségének szemében egy diákhitel, vagy egy lakáshitel például elfogadható kompromisszum. Ellenben hitelkártyát már nem váltanának ki és még az autót, vagy még annál kisebb értékű dolgokat sem vennének hitelből A harmadik csoportba azok tartoznak, akik képesek mindent hitelekből finanszírozni. Ők úgy érzik, amíg törleszteni tudják kölcsöneiket, mindegy, hogy saját pénzből, vagy adósságot halmozva költekeznek vagy beruháznak. Az ökölszabály ezzel szemben az kéne legyen, hogy akkor veszünk fel hitelt, ha: biztosak vagyunk benne, hogy könnyebbé teszi valamilyen célunk megvalósítását;

van stabil keresetünk, vagy elegendő megtakarításunk, hogy fizetni tudjuk a törlesztőket (államilag támogatott hitelek esetén a feltételek esetleges nem teljesülése esetén visszafizetendő összeget);

valóban teljesíteni tudjuk az igényléshez támasztott feltételeket. A "jó" hitelek Ha jól választunk ingatlant, akkor ahogy egy lakás vásárlása után a hiteleinket törlesztjük nem csak adósságunk csökken, de új otthonunk értéke is folyamatosan nő. A lakáskölcsön többek között ezért tekinthető "jó" hitelnek, hisz a kölcsönvett pénzt nem elköltjük, hanem vagyont építünk belőle. Ha pedig egy kedvező kölcsönből jó áron sikerül ingatlant vásárolnunk, annak értéke idővel meghaladhatja a hitel árát is. Persze kockázat itt is van, például ha rossz helyen vásárolunk lakást és az évek óta rebesgetett módon kipukkan az "ingatlanlufi", akkor egy ilyen kölcsönnel lehet az egyik legnagyobbat bukni, de most nézzük csak az általánosságokat. A magyarok pedig nem meglepő, hogy az elmúlt két évben valósággal kapkodtak a jelzáloghitelekért. A családtámogatási rendszer elemei és a tartósan a lakossági hitelek nagy része alatt maradó kamatok így sokakat segítettek a családi fészek megszerzése mellett a családjuk vagyonának gyarapításához is. Egy másik jó példa a "jó" kölcsönökre hazánkban a diákhitel. A Diákhitel Plusz ugyanis szabad felhasználású és kamatmentes. De a szabad felhasználású Diákhitel1 is nagyon kedvező, 1,99 % kamatozású és már havonta 150.000,- forintig igényelhető. Az elsődleges oka, amiért "hasznos" hitelnek hívhatjuk azonban nem is ez. Hanem, mivel tanulmányainkra költjük, a lakáshitelhez hasonlóan jó esetben anyagilag is többet nyerünk vele, mint amennyibe a hitel kerül, hiszen a jövőben az ebből szerzett diplománkkal könnyen bejuthatunk egy jobban fizető munkahelyre. Ilyen kölcsönnel csak akkor élj, ha szükséges A kölcsönökre való hagyatkozás általában akkor válik problémássá, ha más pénzügyi céljaink rovására megy. Ilyen eset az, ha a hitelek "közelsége" miatt nem foglalkozunk a vagyongyarapítással, vagy az időskorunkra való takarékoskodással. A legrosszabb pedig az az eset, mikor már olyan dolgokat kezdünk el hitelből finanszírozni, amiket tudatos spórolással is ugyanúgy megengedhetnénk magunknak. Ezért fontos, még a lakáskölcsönhöz, vagy a diákhitelhez hasonló "hasznos" hitelek esetében is, hogy mérlegeljük, mekkora jelenlegi és/vagy jövőbeni jövedelmünk, és hogy elég "biztosítékot" tudunk-e belőle félretenni a kölcsönből finanszírozott melletti egyéb pénzügyi céljainkra, ne adj Isten a hitel bedőlése esetére. De hogy mik is a leggyakrabban "rossz", vagy "haszontalan" hitelek? Például a fogyasztási cikkekre, vagy nyaralásokra igényeltek. Ezek ugyanis alapvetően égetik a vagyonunkat, ahelyett, hogy építenék azt. Persze előfordulhat, hogy például elromlik a mosógépünk és csak hitelből tudjuk cserélni, de csak azért, mert szeretnénk a legújabb 4K-s TV-t, vagy okostelefont, nem feltétlenül érdemes adósságba vernünk magunkat. Alapvetően tehát az olyan hiteleket érdemes csak létszükség esetén igényelni, amik nem hagynak valamilyen vagyont a zsebünkben. Ebből a szempontból pedig talán a legnagyobb veszélyt egy magasabb költségű hitelkártya rejti magában. Azzal ugyanis, ha meggondolatlanul veszünk egy több százezer forintos televíziót, vagy számítógépet, annak, ha csak hónapok, netalán évek alatt fizetjük vissza a kölcsönt, akár az eredeti szám két-háromszorosával is számolhatunk. Egy hitelspirálnak, vagy a teljes anyagi csődnek viszont komoly előjelei vannak. 5 jel, hogy túl sok hiteled van Annak, hogy túlságosan eladósítottad magad és ideje lenne ez ellen tenni valamit, számos jele van. Ezekből most elmagyarázzuk az öt legfontosabbat. 1. Nem tudod követni, pontosan mennyi a tartozásod Ha már nem tudod követni hány, vagy mekkora összegű hiteled van, valami nagyon félresiklott az életeben anyagi téren. A pénzügyeidre való tiszta rálátás és a vagyonod és kölcsöneid nyomon követése a pénzügyi tudatosság és anyagi helyzeted rendezésének alapköve. Első lépésként jó ötlet lehet csinálni egy Excel fájlt, amiben vezeted minden bevételed és tartozásod, vagy letölteni egy erre a célra fejlesztett appot, például valamelyik pénzintézet oldaláról. 2. Van hitelkártyád, de alig használod Ha használsz hitelkártyát, de alig költesz a keretedből, jó eséllyel felesleges hitelt vettél a nyakadba. Egyrészt hogyha a keretből csak annyit fogyasztasz, amennyit valószínűleg hitel nélkül is ki tudnál gazdálkodni, feleslegesen adósítod el magad. Ezen felül a birtoklásának és a használatnak is vannak költségei. Ezek lehetnek állandó díjtételek, mint például a kártya éves díja, és egyéb eseti díjak, de jó részük nem függ attól, mennyit használod a kártyádat. 3. Hitelkeret túllépés Szintén a hitelkártya tulajdonosokat érintő probléma. Amennyiben kártyáddal az engedélyezett hitelkeretednél többet költesz, büntetődíjat kell fizetned a bankodnak, ami több ezer forint lehet. Ezért érdemes figyelni rá, hogy az elszámolási időszak végén maradjon keretedből. Van néhány hazai bank, ahol díjmentesen túllépheted valamennyivel a kereted, de nem ez a jellemző gyakorlat. Ha más nem, a kredittúllépés intő jel rá, hogy rosszul gazdálkodsz hiteleiddel. 4. Nincs megtakarításod Bizony, a kölcsönökre utaltság egyik legégetőbb jele, hogy semmilyen megtakarítást nem tartasz a váratlan kiadások esetére. Ez pedig könnyen hitelspirálba taszíthat, ha beüt egy krízishelyzet. De a takarékoskodás alapvetően is a felesleges hitelek legjobb ellenszere. Érdemes kidolgozni egy szigorú tervet a takarékoskodásra és ahhoz tartani magad. Az egyik legjobb megoldás az 50-20-30-as szabály, amivel a Pénzcentrum korábban részletesen is foglalkozott. A kulcsszabály, hogy ne azt takarítsd meg, amit nem költöttél el, hanem költsd el azt, amit nem takarítottál meg 5. Eltolódott nálad a tartózás-kereset arány A tartozás-kereset arány segít rájönni, hogy tovább nyújtózkodsz-e, mint ameddig a takaród ér. Akkor is érdemes ennek utánaszámolnod, ha a közeljövőben nem tervezel nagyobb összegű hitelt igényelni. Legyen akár lakáshiteled, személyi kölcsönöd, vagy akárhány egyéb hiteled, a lényeg, hogy a havi törlesztőid ne lépjék túl a nettó havi kereseted 25 százalékát. Jellemzően a nagyobb összegű hiteleket is egy hasonló viszonyítás segítségével bírálják el, és nem véletlenül. Hiába keresel ugyanis akár havi 500 000 forintot, ha annak 50 százalékából hitelt fizetsz, nagyobb eséllyel dőlnek be pénzügyeid, mint annak, aki 300 000 forintot keres, de csak bevételeinek 10 százaléka megy el valamilyen kölcsön törlesztésére. Nincsen bebukhatatlan hitel Az államilag támogatott hitelek könnyű elérhetősége miatt iszonyúan felpörgött hazánkban a kölcsönök iránti kereslet. Ezért különösen fontossá vált, hogy azt is tudatosítsuk magunkban, a hiteleknek minden esetben súlyos költségei és kockázatai vannak. Ha pedig nem tartjuk magunkat bizonyos kondíciókhoz, egy nagyon kedvező kölcsönbe is könnyen beletörhet a fogunk. Bár hiteligényléskor senki nem azzal tervez, hogy bármilyen körülmény miatt - akár időszakosan, akár tartósan - ne legyen képes fizetni a törlesztőit, ez mégis nagyon sokakkal előfordul. Bárki kerülhet ugyanis olyan kedvezőtlen anyagi helyzetben, aminek következtében nem tudja tovább törleszteni felvitt hiteleit és akár teljes egzisztenciája is veszélybe kerülhet. Ha egy személyi hitelről van szó a legfontosabb a hitelintézettel való kommunikáció. Ha már a törlesztés határideje előtt látszik, hogy gondjaink lesznek a fizetéssel, ahogy lehet vegyük fel a kapcsolatot a kölcsönt folyósító bankkal és jelezzük feléjük, hogy bajban vagyunk. Ha ezt nem tesszük meg, a bank sem tudja majd, miért nem törlesztjük a hitelünket. Emellett érdemes minden esetben az adott pénzintézet oldalán megnézni a késedelmes fizetésre, illetve a fizetési nehézségre vonatkozó információkat. A dolog azonban ennél komplikáltabb bizonyos államilag támogatott konstrukciók esetén. A Babaváró estében például januárban rekord mértékben emelkedett a speciális büntetőkamatát meghatározó referenciamutató. A gyermekvállalás nem teljesítése esetén így a visszafizetendő összeg akár a hárommillió forintot is meghaladhatja. A babaváró hitel egy speciális állami támogatás, amely az első öt évben kamatmentes törlesztést tesz lehetővé az igénylőknek, ügyleti kamata viszont van - az állam ez alapján folyósítja a kamattámogatást. Ha az öt év alatt az igénylő házaspár legalább egy gyermeket vállal, akkor a kölcsön kamatmentes marad. Ha nem, akkor viszont az addig igénybe vett kamattámogatást vissza kell fizetniük egy összegben, a fennmaradó tőketartozást pedig emelt kamattal terhelve kell tovább fizetni. Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által januárban közzétett 3,68 százalékos érték a februárban igénylőkre fog először vonatkozni, de már most is 2,98 százalékos a hitel referenciamutatója. A kamattámogatás időszakára vonatkozó büntetőkamat összege pedig az igényléskor hatályos referenciakamat alapján számolható ki. Ez alapján a januárban igénylők 5,87 százalékos ügyleti kamattal számolhatnak, februártól pedig az ennél is magasabb 6,78 százalékossal. A referenciakamat pedig nem most kezdett emelkedni, hanem hónapról-hónapra nőtt már hosszú ideje. Emiatt pedig a jövő hónapban igénylőknek akár 3 millió forintot is vissza kellhet majd fizetniük, ha a maximális, 10 milliós hiteligénylés utáni öt évben nem jön a baba. Hasonló következménykkel jár az is, ha a Családi Otthonteremtési Kedvezményt bukjuk be. Ha a CSOK-ot úgy igényeltük, hogy még nincs meg a gyerek és válásra kerülne sor, vagy a vállalt gyermekek egy része nem születik meg határidőre, súlyos pénzeket kell visszafizetnünk. Válás esetén az számít, megszületettek-e már a vállalt gyerekek, vagy sem. Ha egyik sem született még meg, a támogatás teljes összegét vissza kell fizetni egy összegben, ráadásul késedelmi kamattal együtt - ami a jelenleg 4 százalékos jegybanki alapkamatnak megfelelő ráta, három gyermek vállalása esetén pedig ennek többszöröse is lehet. Ha született gyermek, de kevesebb, mint amennyit a házaspár vállalt, akkor azt a (kamattal terhelt) összeget kell visszafizetni, amit a még meg nem született gyermek után igényeltek. A meg nem született gyermekek szempontjából mindegy, hogy válás vagy időtúllépés miatt nem teljesültek. A CSOK-ban rejlő másik nagy veszély, hogy az állam javára jelzálog, illetve elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlanunkra a szerződés megkötésétől számított 10 évre. Amíg ez fennáll, a CSOK-al vásárolt ingatlant nem lehet eladni, elbontani és a lakhatástól eltérő célra használni. Ráadásul az ingatlanban kell élnie a támogatott személynek és a gyereknek is, akire a támogatást igényelték. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor az igénybe vett támogatást vissza kell fizetni, büntetőkamattal együtt.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK