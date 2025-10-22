2025. október 22. szerda Előd
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ingatlanügynök egy új lakást és a jó befektetés jellemzőit mutatja be egy fiatal párnak. Nő és férfi ingatlant vásárol a város gazdag negyedében. A szerződés aláírása.
Otthon

Nagy átalakítás jön a CSOK Pluszban, ezt minden igénylő megérzi majd

Pénzcentrum
2025. október 22. 07:59

Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány, írja a Bankmonitor.

A kormány az Otthon Start mellett a CSOK Plusz szabályait is módosítaná, legalábbis társadalmi egyeztetésre bocsátottak egy ezzel kapcsolatos jogszabálytervezetet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Otthon Start és a CSOK Plusz összehangolásának jegyében korábban módosították az első közös lakásszerzés definícióját a CSOK Plusz esetében. Az új szabályok értelmében az Otthon Startnál megismert könnyítések, kivételek bekerültek ebbe a programba is.

Kapcsolódó cikkeink:

A Bankmonitor hitelszakértői szerint azonban ez a könnyítés inkább nehézségnek, akadálynak bizonyult. A CSOK Plusz első közös lakásra és nem első közös lakásra is fel lehet venni, ugyanakkor a vételárkorlát eltérő a két esetben.

  • Első közös lakás vásárlása, építése esetén a korlát 100 millió forint, míg első közös ház megszerzésekor ugyanezen árkorlát 150 millió forint.
  • A nem első közös lakásszerzők esetében az árkorlát egységesen 150 millió forint.

Ebből már látszik, hogy például egy 120 millió forintos lakás megvásárlása esetén nagyon is lényeges ki minősül első lakásszerzőnek.

Az alapszabály érthető, akkor nem első lakásszerző a házaspár, ha már van/volt az elmúlt 10 évben olyan belterületi lakóingatlan, melyben mindketten tulajdonrésszel rendelkeztek. Igen ám, de ehhez érkeztek az Otthon Start programnál megismert kivételek.

  • Nem számít az a lakás, melynek az értéke nem haladja meg a 15 millió forintot.
  • Nem számít az a lakás, melyet haszonélvezettel terhelten szerzett a pár és a haszonélvező bent lakik.
  • Nem számít a lakás, ha azt elbontották, bontását elrendelték.

És ezek mellett még akkor is első lakásszerzőnek minősül az igénylő, ha egyidőben legfeljebb egy lakóingatlanban van/volt 50 százalékot meg nem haladó tulajdonrésze.

Ezek a könnyítések inkább problémát okoznak az igénylőknek, sokan elestek emiatt egy drágább ingatlan megvásárlásától. Ezt a jogalkotó is felismerte és kivezeti ezen kivételeket a CSOK Plusz esetében. A tervezet szövege alapján az új elvárás sokkal inkább emlékeztet az Otthon Startot megelőző időkben érvényes előírásokra.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Első közös lakásszerzők: azok a házastársak, akik a lakás építésére vagy vásárlására irányuló kölcsönkérelmük benyújtásakor vagy azt megelőzően Magyarország területén nem rendelkeztek ugyanabban a lakásban mindketten tulajdonjoggal, és erről teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot tesznek.

Jó hír, hogy marad a megemelt árkorlát, illetve elegendő lehet nyilatkozni a meglévő ingatlantulajdonnal kapcsolatban.

Elfogadható lesz az előzetes értékbecslés a hiteligénylés során?

CSOK Plusz esetében is sok érdeklődő szeretné előzetesen tudni, hogy megfelel-e a kinézett lakás a jogszabályi feltételeknek. Ezt biztosan akkor lehet megtudni, ha egy hivatalos szakértő, értékbecslő megvizsgálja az ingatlant. Igen ám, de a jelenleg érvényben lévő szabályok alapján a banknak a feltételekről a hitelbírálat során is meg kell győződnie. Azaz újabb értékbecslés jöhet újabb melyért természetesen fizetni kell. (Ha az eredeti becslést a bank által elfogadott szakember készítette, akkor a díj jellemzően csökkentett szokott lenni.)

De ez akkor is elhúzódó bírálati időt és magasabb költségeket jelent. A tervezetben szereplő módosítás alapján azonban nem kell feltétlenül a hitelbírálat során meggyőződnie a banknak a lakással kapcsolatos feltételekről. A Bankmonitor szakértőinek véleménye alapján ez lehetőséget teremthet arra, hogy az előzetes értékbecslést a hitelbírálat során is elfogadja a bank.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakáshitel #lakásvásárlás #ingatlan #ingatlanpiac #lakásár #jogszabály #családtámogatás #lakásárak #csok plusz #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:30
08:15
07:59
07:47
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 22.
Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
2025. október 21.
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
2025. október 21.
Ezek a legbarátságosabb országok Európában 2025-ben: Magyarország a fasorban sincs
2025. október 21.
Roham indul a hosszú hétvégén, csurig lesznek a wellness szállók: brutál pénzt költenek a családok
2025. október 21.
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
NAPTÁR
Tovább
2025. október 22. szerda
Előd
43. hét
Október 22.
A dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja
Október 22.
cAPS lOCK vILÁGNAP
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2025 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
2
1 hete
Rossz hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre aligha számítottak
3
3 hete
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
4
3 hete
Menekülnek a magyarok ezekből a kerületekből: vajon tudnak valamit, amit más nem?
5
3 hete
Eladó a magyar színészlegenda álomkúriája: döbbenetes, mennyiért árulják
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nettó átlagkereset (nominál)
A bruttó átlagkeresetből levonva a mindenkor érvényes jövedelemadókulcsok alapján a munkavállaló által fizetett jövedelemadó, az egészségbiztosítási- és a nyugdíjjárulék, valamint a munkavállalói járulék.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 22. 06:28
Legendás karácsonyi terméket akcióz le a Penny: ezzel most beelőzik a Lidlt, egy botlban lehet csak 3 darab lesz egy nap
Pénzcentrum  |  2025. október 22. 06:04
Ma nyitja meg kapuit Budapest legnagyobb téli attrakciója: ennyibe kerül a belépő + Képek
Agrárszektor  |  2025. október 22. 08:14
Fokozódik a hangulat, elkezdődött a tüntetés: itt vonultak utcára a gazdák