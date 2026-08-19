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Videón a szabadulás: két hónap után engedték szabadon ezt az egymilliót érő magyar óriást
Újra szabadon repülhet az a fiatal rétisas, amelyet június elején, Mórahalom közelében találtak röpképtelenül a határrendészek. A legyengült madarat a Szegedi Vadaspark Természetvédelmi Mentőközpontjában ápolták, majd miután megerősödött és ismét röpképessé vált, augusztus 17-én visszaengedték a természetbe.
A legyengült madárra június 5-én figyeltek fel a Csongrád-Csanád vármegyei határrendészek. Elsőre akár egerészölyvnek is gondolhatták volna, a helyszínre érkező természetvédelmi szakember azonban megállapította, hogy egy fiatal rétisassal van dolguk. A szakemberek szerint a madár vélhetően a környéken található fészekből repülhetett ki.
A legyengült sast a Szegedi Vadaspark mentőközpontjába szállították, ahol állatorvosi és gondozói felügyelet mellett gyógyult. A több mint két hónapos rehabilitáció után már megfelelően repült, így nem volt szüksége további emberi segítségre - derült ki a vadaspark beszámlójából. A felgyógyult madarat aztán a Kiskunsági Nemzeti Park és a Szegedi Vadaspark munkatársai augusztus 17-én Szeged mellett, a Sas-ér erdőrezervátum térségében engedték szabadon. A terület a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet része, ahol a rétisas is a jellegzetes védett fajok közé tartozik.
A rétisas Magyarország egyik legnagyobb ragadozó madara, hazai állománya az elmúlt 15 évben folyamatosan növekedett a szigorú védelmi intézkedéseknek köszönhetően, az utóbbi pár évben már stabilan 300 pár felett van. A faj számára ugyanakkor továbbra is veszélyt jelentenek az élőhelyek változásai, a költőhelyek zavarása, valamint az áramütés és a mérgezés.
A hazai rétisas párok egész évben a fészkük környékén tartózkodnak, a fiatalok pedig kóborolnak. Télen több tartózkodik nálunk, mivel a Kárpát-medence a kedvező időjárás és a táplálékbőség miatt megfelelő telelőhely az északon élő példányoknak is. A rétisas a legkorábban költő madarunk, március elején már a tojásokon ülnek. A kotlás időszakában a párok különösen érzékenyek a zavarásra. A rétisas hazánkban fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 1 000 000 Ft.
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