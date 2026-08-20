7+1 vadregényes hazai kaland az ünnepi hétvégére: barlangi túra, szafari és naplemente a buckák között

Ha már unjuk a tömeget és a betonrengeteget, az augusztus 20-i hosszú hétvégén érdemes egy kicsit vadabb vizekre evezni. Mutatjuk is, hol várnak barlangi kalandok, szafari, kenutúra, sasok, homokbuckák és naplementék – ráadásul különleges nemzeti parki helyszíneken.

Az augusztus 20-i hosszú hétvégén sem kell lemondani a természetjárásról: a nemzeti parkok országszerte izgalmas túrákkal és spéci programokkal készülnek. Lehet barlangban kalandozni, kenuba szállni, vadállatokat megfigyelni, naplementét nézni a homokbuckák tetejéről, de még egy föld alatti hangtálas relaxációra is benevezhetünk. Összeszedtük, hová érdemes elindulni augusztus 20. és 23. között. Válogatásunk az Élő Környezetért Felelős Minisztérium nemzeti parki ajánlóján alapul.

1. Aggteleki Nemzeti Park: barlangi kaland és naplemente a magasban

Hosszútúra a Baradla-barlangban – augusztus 22.

Az egyik legkönnyebben teljesíthető kalandtúrán a Baradla-barlang Aggtelektől Jósvafőig vezető főágát járhatjuk be. A túra első része a rövidtúra útvonalát követi, majd a kiépítetlen szakaszon folytatódik. A közlekedést hidak és lépcsők segítik, a világítást pedig a résztvevők saját lámpái biztosítják a Vörös-tói-ág becsatlakozásáig. Innen a túra a vörös-tói középtúra útvonalán folytatódik. Részletek itt!

Nyárbúcsúztató a Kincskereső ösvényen – augusztus 20–23.

A Kincskereső ösvény elsősorban a gyerekeknek kínál izgalmas felfedezést, de a felnőttek sem maradnak program nélkül. A kijelölt, időszakos útvonalat sikeresen teljesítők garantált ajándékot kapnak.

Naplemente túra a Baradla-tetőn – augusztus 22.

A 4 kilométeres, mintegy kétórás túrán a nappali forróság után, a naplemente fényeiben lehet felfedezni az Aggtelek környéki tájat. A résztvevők a környék történetével, élővilágával és néprajzával is megismerkedhetnek. Részletek itt!

2. Balaton-felvidéki Nemzeti Park: tanyasi élmények és a berek világa

III. Salföldi Élménynap – augusztus 21.

A Salföldi Majorban idén is megrendezik az Élménynapot. A program tanyasi hangulatot és természetközeli élményeket kínál, a látogatók pedig az állatokról és a természetről is számos új ismeretet szerezhetnek.

Berekjárás az Ordacsehi-berekben – augusztus 22.

A több mint kétórás túrán az Ordacsehi-berek legjellegzetesebb élőhelyeit lehet felfedezni. A szakvezetés során az itt élő állatok és növények mellett a berek múltjáról és jövőjéről is szó esik.

Természetismereti foglalkozás a Berek Világa Látogatóközpontban – augusztus 22.

A program az időjárástól és az évszaktól függően többféle természetismereti elfoglaltságot kínál. Lehet madarakat megfigyelni, vízmintát venni és mikroszkóppal vizsgálni a parányi élőlényeket, de rövid túra, rovarhotel-, műfecskefészek- vagy madárodú-készítés is szerepelhet a programban.

Részletek

3. Bükki Nemzeti Park: 17 millió éves időutazás és barlangi relaxáció

17 millió éves időutazás a Miocén Parkban – augusztus 20.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság egy letűnt, egzotikus világba kalauzolja az érdeklődőket a Novohrad-Nógrád UNESCO Globális Geopark területén. A tematikus túra az Ősfenyő Belépő fogadóépülettől indul, majd a miocén erdőn és a kőzetpark vulkáni kőzetei mellett vezet végig. Az előre bejelentkezők a túra után a fogadóépület mozijában is részt vehetnek egy időutazáson.

Részletek és jelentkezés

Hangtálas relaxáció a Fekete-teremben – augusztus 22.

A lillafüredi Szent István-barlang Fekete-termében különleges környezetben kapcsolódhatnak ki a résztvevők. A mintegy 10 Celsius-fokos, közel 100 százalékos páratartalmú barlangi környezetben hangtálas meditációt tartanak Laczai Zoltán hangtálterapeuta közreműködésével.

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4. Duna–Ipoly Nemzeti Park: tűzijáték a Sas-hegyről

Tűzijáték a Sas-hegyen – augusztus 20.

A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság hagyományos programján a fogyatékkal élők és kísérőik a Sas-hegyről nézhetik meg az augusztus 20-i tűzijátékot. A program 19 órától kisállat-bemutatóval egészül ki, amelynek témája a felelős állattartás. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Részletek és regisztráció

5. Fertő–Hanság Nemzeti Park: kenuban a nádasok között

Kenutúra a Fertő nádasában – augusztus 20.

A Fertő nyugati oldalán a nádasok, csatornák és a nádasba záródott belső tavak élővilágát lehet közelebbről megismerni. A Csárdakapui-csatorna és a Kládler-tó közötti szakaszon többek között nádi énekesmadarak, nagy kócsagok, vörös gémek, szárcsák és különféle récék kerülhetnek a túrázók látóterébe.

Részletek itt!

6. Hortobágyi Nemzeti Park: szafari és sasok testközelből

Naplemente szafari a Hortobágyi Vadasparkban – augusztus 21–22.

A kora esti program során szafari autóval, szakvezető kíséretében lehet felfedezni a Hortobágyi Vadasparkot. Az egyórás, 15 perces program különlegességét a naplemente adja.

Alkonyati madarásztúra – augusztus 22.

A 2,5 kilométeres szakvezetéses túrán a halastavak élővilágát lehet megismerni. Távcsöves madármegfigyelés közben kócsagok, gémek, ludak, récék és más madarak életébe is bepillanthatnak a

Sólyom és sasnézőben Góréson – augusztus 22.

A Górési tanyán a madárrepatriáló telep munkájába lehet betekinteni a bemutató röpdék segítségével. A program része a Filagóriás-halom megmászása is, ahonnan a környék természeti értékei, valamint az ember és a táj kapcsolata is jobban megismerhető. Részletek itt!

7. Kiskunsági Nemzeti Park: naplemente a homokbuckák között

Nyáresti napnyugta a Fülöpházi-homokbuckák között – augusztus 22.

Az 5 kilométeres túra során a Fülöpházi-buckavidék rejtett természeti értékeivel lehet megismerkedni. A résztvevők az egyik homokbucka tetején várják meg a naplementét, visszafelé pedig már az éjszakai állatvilág hangjai és lakói kerülnek a középpontba.

Részletek és jelentkezés itt!

8. Körös–Maros Nemzeti Park: látványetetés az állatparkban

Ünnepi látványetetés és állatismertető – augusztus 20–23.

A Körösvölgyi Állatparkban az egész hosszú hétvégén látványetetéssel egybekötött állatismertetőkkel várják a látogatókat. A program jó választás lehet családoknak is, akik az ünnepi hétvégén természetközeli élményre vágynak. Részletek itt!



