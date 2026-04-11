Te is eteted a madarakat ezekben a hónapokban? Most közölte a madárvédelmi egyesület, sokat árthatsz nekik!

Egyetlen, ártalmatlannak hitt kerti rutin most alapjaiban forgatja fel a madárvédelem világát: a szakértők szerint a nyári etetés több kárt okozhat, mint hasznot, és már most látszik, hogy az új ajánlás nemcsak a madarak, hanem a több millió lelkes etető gazdája között is komoly feszültséget szít.

Az Egyesült Királyság legnagyobb madárvédelmi szervezete, az RSPB arra kéri az embereket, hogy május és október között ne tegyenek ki madáretetőt a kertjükbe. A melegebb hónapokban ugyanis az etetők a betegségek melegágyává válhatnak. Az új ajánlás jelentős szakítást jelent az eddigi évtizedes gyakorlattal, és már most komoly vitákat vált ki - tudósított a BBC.

A figyelmeztetés hátterében a trichomonózis nevű betegség terjedése áll. Ezt egy olyan parazita okoz, amely a madarak száját, torkát és felső emésztőrendszerét támadja meg. A fertőzött madarak nyálukkal és ürülékükkel szennyezik az etetőkön elhelyezett táplálékot. Ennek következtében egyetlen beteg egyed egy forgalmas etetőt pillanatok alatt fertőzési góccá változtathat.

A betegség miatt a zöldike brit állománya kétmillió egyeddel csökkent, így a faj mára felkerült a veszélyeztetett madarak vörös listájára. Az RSPB éves felmérése szerint a zöldike az 1979-es hetedik helyről 2025-re a tizennyolcadikra esett vissza a leggyakrabban megfigyelt kerti madarak rangsorában.

A számok önmagukért beszélnek: a becslések szerint több mint 16 millió brit háztartás etet rendszeresen madarakat, azaz minden kilenc madárra jut egy etető. Az etetésre évente mintegy 380 millió fontot költenek, ami több mint 150 ezer tonna madáreleséget jelent. Ez a mennyiség a tíz leggyakoribb kerti madárfaj költőpopulációjának háromszoros eltartásához is elegendő lenne.

Az RSPB új iránymutatása szerint a melegebb hónapokban legfeljebb egy-két napra elegendő lisztkukacot, cinkegolyót vagy faggyútömböt szabad kitenni.

Az etetőket hetente legalább egyszer alaposan meg kell tisztítani. Lehetőség szerint minden tisztítás után más helyre kell őket áthelyezni, hogy a talajra hulló szennyeződés ne halmozódhasson fel. Itatóvizet csak akkor szabad biztosítani, ha azt naponta cserélik. A szervezet tavaly beszüntette a tálcás etetők forgalmazását is. A kutatások szerint ugyanis a sík felületeken nagyobb a fertőzés terjedésének kockázata, ezzel a lépéssel az RSPB gyakorlatilag búcsút intett a hagyományos madáretető asztaloknak.

Az állateledel-ipar élesen bírálta az új ajánlást. Michael Bellingham, a UK Pet Food vezérigazgatója szerint a változtatást alátámasztó kutatások egy része még nem is jelent meg, és nem esett át független szakmai lektoráláson. Az RSPB ezzel szemben azt állítja, hogy az iránymutatást a British Trust for Ornithology és az Institute of Zoology kutatóival közösen dolgozták ki, és a teljes tudományos háttéranyagot hamarosan közzéteszik.

A kritikusok arra is rámutattak, hogy a madáretetéssel összefüggő kockázatok már több mint tizenöt éve ismertek. A szervezet ennek ellenére csak most módosította ajánlását, miközben maga is árusít saját logóval ellátott etetőket és madáreleséget. Az RSPB elismerte, hogy a bizonyítékok összegyűjtése és elemzése időigényes folyamat volt. Egyúttal bejelentették, hogy a melegebb hónapokban a saját boltjaikban is felfüggesztik az etetők és a madáreleség értékesítését.