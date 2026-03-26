Régóta várt sorozat érkezik a SkyShowtime kínálatába: legendás színészek lesznek láthatók a képernyőn

Legendás színészekkel, feszült krimikkel és nagyszabású franchise-okkal erősít áprilisban a SkyShowtime: a kínálat élén olyan sorozatok állnak, mint a The Madison Michelle Pfeiffer és Kurt Russell főszereplésével, miközben új epizódok és premierek sora érkezik a platformra.

A SkyShowtime áprilisi kínálata látványos erősítést kap: több új sorozat és film érkezik a platformra, köztük olyan produkciók is, amelyek nemcsak történetükkel, hanem szereplőgárdájukkal is komoly figyelmet érdemelnek. A streaming-szolgáltató ezúttal egyértelműen a minőségi szórakoztatásra és a sztárnevekre épít.

A hónap egyik leginkább várt újdonsága a The Madison, amelyben olyan legendás színészek tűnnek fel, mint Michelle Pfeiffer és Kurt Russell. A sorozat heti bontásban érkezik, az epizódok péntekenként kerülnek fel, a finálé pedig április végén várható. A produkció már a szereposztásával is jelzi: a SkyShowtime komoly presztízstartalmakban gondolkodik.

Szintén folytatódik a Ted című sorozat, amely az azonos című film világát viszi tovább, miközben új epizódokkal bővíti a rajongók számára már ismerős univerzumot. Ezzel párhuzamosan érkeznek a Veronika új részei, valamint a Marshals: A Yellowstone Story, amely a Yellowstone-univerzumot tágítja tovább.

Az újdonságok között kiemelt helyet kap a Gomorrah – The Origins, amely a Gomorra világának előzménysorozata. A történet Don Pietro Savastano felemelkedését követi végig, betekintést adva abba, hogyan válik egy nápolyi fiatalból kegyetlen maffiavezér. A széria a bűnözés pszichológiáját és társadalmi hátterét is árnyaltan mutatja be.

A krimi műfaj kedvelőinek az Under Salt Marsh kínál feszült történetet: egy walesi kisvárosban játszódó sorozat, amelyben egy tragikus gyerekhalál nyit meg régi sebeket és egy lezáratlan ügyet. A főszerepben Kelly Reilly látható, aki egykori nyomozóból lett tanárként próbálja feltárni az igazságot.

A családi tartalmak sem maradnak ki: új évaddal tér vissza a Mancs őrjárat, valamint a Dóra a felfedező is, így a fiatalabb nézők számára is bőven lesz friss néznivaló.

A filmes felhozatalban is akadnak erős címek. A Freaky Tales egy pörgős akció-thriller, amelynek szereplőgárdája külön figyelmet érdemel: többek között Pedro Pascal és Tom Hanks is feltűnik benne. Emellett érkezik az Elrontott életek, egy érzelmes dráma, amely családi traumákon és titkokon keresztül mesél a továbblépésről.

A platform továbbá erősíti meglévő kínálatát is: már elérhető többek között a Mission: Impossible – A végső leszámolás, valamint az Indiana Jones és a kristálykoponya királysága, amelyek a klasszikus akciófilmek rajongóit célozzák.