Mesébe illő akció: kerítésbe szorult a szerencsétlen őz - így mentették ki a tűzoltók + Videó

Egy őz beszorult egy diósdi családi ház kerítésébe, és sehogy sem tudott kijutni. Szerencsére a törökbálinti tűzoltók gyorsan a helyszínre értek, óvatosan kiszabadították, és az állat sérülés nélkül visszatérhetett az erdőbe.

Egy őz került bajba a minap Diósdon: a kerítés rácsai közé szorult, és nem tudott kijutni. Egy szemtanú értesítette a törökbálinti hivatásos tűzoltókat, akik azonnal a helyszínre siettek.

A tűzoltók először megnyugtatták a rémült állatot, majd óvatosan szétfeszítették a kerítés elemeit. Amikor a rács végül engedett, betakarták az őzet, és kivitték az erdő szélére.

Fotóra kattinta a Facebbok-bejegyzés is olvasható

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság beszámolója szerint az őz sérülés nélkül megúszta a kalandot. Egy rövid megtorpanás után hatalmas ugrásokkal elindult vissza az erdőbe.

A mentésről készült videót ide kattintva meg is nézhetitek!

Címlapkép, fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság