Kiderült, még decemberben megnyílik Kazincbarcika új vízi komplexuma, amelynek wellness-részlegében szaunák, gőzkabinok, merülőmedencék, pezsgő- és ülőmedencék várják a látogatókat.
Mesébe illő akció: kerítésbe szorult a szerencsétlen őz - így mentették ki a tűzoltók + Videó
Egy őz beszorult egy diósdi családi ház kerítésébe, és sehogy sem tudott kijutni. Szerencsére a törökbálinti tűzoltók gyorsan a helyszínre értek, óvatosan kiszabadították, és az állat sérülés nélkül visszatérhetett az erdőbe.
Egy őz került bajba a minap Diósdon: a kerítés rácsai közé szorult, és nem tudott kijutni. Egy szemtanú értesítette a törökbálinti hivatásos tűzoltókat, akik azonnal a helyszínre siettek.
A tűzoltók először megnyugtatták a rémült állatot, majd óvatosan szétfeszítették a kerítés elemeit. Amikor a rács végül engedett, betakarták az őzet, és kivitték az erdő szélére.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság beszámolója szerint az őz sérülés nélkül megúszta a kalandot. Egy rövid megtorpanás után hatalmas ugrásokkal elindult vissza az erdőbe.
A mentésről készült videót ide kattintva meg is nézhetitek!
Címlapkép, fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Rendkívüli! Riadót fújt a Nébih: afrikai sertéspestist azonosítottak a Szentendrénél, szigorú korlátozás lépett életbe
Tovább romlik az afrikai sertéspestis hazai járványhelyzete: a Nébih megerősítette, hogy a Szentendrei-szigeten talált elhullott vaddisznó teteméből is kimutatták a halálos vírust.
Megrendítette Torony lakóit a vasárnap esti kutyatámadás, amelyről mára már mindenki ugyanazt suttogja: bekövetkezett a legszörnyűbb, amitől tartottak.
Grófi őrbódéból varázsoltak modern otthont Pápán: most 68 millióért árulják a különleges házat + Fotók
Ilyen ingatlant is ritkán látni: Pápán, a Gróf úton eladóvá vált egy teljesen felújított, 18. századi grófi őrbódé, amely egykor az Esterházy-kastély parkját őrizte.
Megkapta a kormánytól a hivatalos jóváhagyást a kiskunhalasi fürdőfejlesztés: a Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint több ütemben indulhat az építkezés.
Győri karácsonyi vásár 2025: ők hozzák a sztárhangulatot Közép-Európa egyik legszebb adventi forgatagába
A győri vásár nem csupán karácsonyi ajándékok beszerzésére alkalmas, hanem igazi találkozóhely is, ahol a családok és baráti társaságok együtt élhetik át az advent hangulatát.
Hamarosan megkezdődnek a Balaton újabb medertisztítási és nádprofilozási munkálatai Balatonfenyves térségében – jelentette be az önkormányzat.
Miközben a családok már a karácsonyi menüt tervezgetik, a háttérben olyan munka zajlik, amelyet a többség soha nem lát: hajnalban, csontig hatoló hidegben küzdenek a...
Megnyílik Vas vármegye új horgászparadicsoma – különleges szabályokkal és gyerekbarát szemlélettel!
Túl vagyunk az első komoly havazáson: a hétvégén vastag hó borította a Dunántúlt és a magyasabb hegyeket. De vajon maradt elég hó szánkózni? És ha...
Ritka, sőt idegenhonos óriás akadt horogra Paksnál: egy gyermekhorgász szibériai tokot fogott, amely komoly kérdéseket vet fel a Duna élővilágának jövőjével kapcsolatban.
Eljött a szezon első havas öröme! Az eplényi síközpont hétfő kora délután megnyitotta a T1-es tanpályát, ahol a kezdő síelők és a családok mostantól gyakorolhatnak.
Három érvényes ajánlat is érkezett a Szombathely belvárosában, a Bejczy István utca 1–3. szám alatt található, Fő téri okmányiroda (jelenleg kormányablak) épületének megvásárlására.
Emléktáblát kapott Sitkén Balázs Fecó. Az ünnepségen bejelentették a jövő évi, jubileumi Sitkei Rockfesztivál fellépőit is. Hozzuk is a friss névsort!
Napokon belül megnyit az idei év nagy gyógyfürdős újdonsága Gyulán
Brutális vadbaleset a sötét Mátrában: szarvascsorda rohant az autók elé, egyiküket a kocsi alól húzták ki
Drámai pillanatok játszódtak le hétvégén a Mátrában, amikor egy teljes szarvascsorda rohant a 24-es főútra. Két autó is beléjük csapódott.
Itt találhatók Mária kegyhelyek Magyarországon: remek kirándulóhelyek, látnivalók is akadnak a környéken
A Mária-kegyhelyek nemcsak a vallási hagyományok miatt különlegesek, hanem egyfajta megnyugvást, lassulást és a természet közelségét is kínálják. Érdemes felfedezni őket.
Hol észlelhető északi fény Magyarországon? Mikor látható Aurora Borealis Magyarországon? Ezeknek a kérdéseknek jártunk most utána.
Düledező vályogházból álomotthon: így lehet modern, komfortos tér a szűk parasztházból – hazai szakértő tanácsai
Megéri belevágni egy 100 éves vályogház felújításába? Hogyan lehet kialakítani benne egy fürdőszobát, vagy szűk, kis ablakos belső térből modern, komfortos otthon varázsolni?
