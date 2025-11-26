2025. november 28. péntek Stefánia
Budapest
Vaddisznó , Sus scrofa, Németország, Bajorország
HelloVidék

Rendkívüli! Riadót fújt a Nébih: afrikai sertéspestist azonosítottak a Szentendrénél, szigorú korlátozás lépett életbe

HelloVidék
2025. november 26. 09:45

Tovább romlik az afrikai sertéspestis hazai járványhelyzete: a Nébih megerősítette, hogy a Szentendrei-szigeten talált elhullott vaddisznó teteméből kimutatták a vírust, így a térség szigorúan korlátozott besorolást kapott.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közlése szerint november 24-én igazolták az ASP-vírus jelenlétét abban a vaddisznóban, amelyet Tahitótfalu közigazgatási területén, a Szentendrei-sziget nyugati részén, a Duna-parthoz közel találtak. A hatóság szerint a betegség a vaddisznóállomány természetes terjedése útján juthatott a térségbe.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Szentendrei-sziget eddig is fertőzött területnek számított – a mostani eset azonban súlyosabb kategóriát eredményezett, így a sziget szigorúan korlátozott státuszt kapott, ami szigorúbb vadgazdálkodási és járványvédelmi előírásokat von maga után.

Bővül a fertőzött terület Pest vármegyében

A megerősített eset miatt az országos főállatorvos elrendelte a Pest vármegyei fertőzött terület kiterjesztését is. A döntés négy vadgazdálkodási egységet, valamint Budapest egyik vadgazdálkodásra nem alkalmas területegységét érinti. A hatóság szerint most a legfontosabb feladat megakadályozni, hogy a vírus átkerüljön a házi sertésállományba, hiszen a betegség az állatokra nézve halálos, és súlyos gazdasági károkat okozhat.

Gazdasági kár jelentős, az emberre nem veszélyes

A Nébih hangsúlyozta, hogy az afrikai sertéspestis az emberre nem jelent egészségügyi kockázatot. A járvány jelentőségét elsősorban a gazdasági károk adják: a fertőzött állomány leölése, a kereskedelmi korlátozások és az exportkorlátozások miatt. A hatóság felhívja az állattartók figyelmét, hogy tartsák be maradéktalanul a járványvédelmi előírásokat, különös tekintettel a telepi higiéniai szabályokra, a takarmányvédelemre és a zárt tartás biztosítására.

Ha a sertésállományban hirtelen lázas megbetegedést, elhullást vagy vérzéses tüneteket észlelnek, azt 24 órán belül be kell jelenteni az állategészségügyi szolgálatnál.

Nem ez az egyetlen új eset

Az elmúlt napokban más térségekben is felbukkant a vírus. Baranya vármegyében egy korábban mentes területen azonosították az ASP-t, a beregszászi járásban pedig szintén találtak fertőzött vaddisznót.

A hatóságok szerint a járványhelyzet miatt továbbra is indokolt a fokozott figyelem, különösen a vaddisznóállományban tapasztalható terjedés miatt. Aki kíváncsi arra, hogy térségében milyen korlátozások vannak érvényben, az a hatóság interaktív térképén is tájékozódhat az aktuális intézkedésekről:

A Nébih interaktív térképe - a lila színű rész az afrikai sertéspestissel fertőzött területA Nébih interaktív térképe - a lila színű rész az afrikai sertéspestissel fertőzött terület
Címlapkép: Getty Images
#nébih #vírus #korlátozás #pest megye #vaddisznó #hellovidék #járványhelyzet #vadgazdálkodás

