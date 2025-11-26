A bakonyi síelők már napok óta készültek a jubileumi szezon indulására, ám csütörtök este jött a hidegzuhany: a Síaréna Vibe Park mégsem tudja megnyitni pénteken...
Rendkívüli! Riadót fújt a Nébih: afrikai sertéspestist azonosítottak a Szentendrénél, szigorú korlátozás lépett életbe
Tovább romlik az afrikai sertéspestis hazai járványhelyzete: a Nébih megerősítette, hogy a Szentendrei-szigeten talált elhullott vaddisznó teteméből kimutatták a vírust, így a térség szigorúan korlátozott besorolást kapott.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közlése szerint november 24-én igazolták az ASP-vírus jelenlétét abban a vaddisznóban, amelyet Tahitótfalu közigazgatási területén, a Szentendrei-sziget nyugati részén, a Duna-parthoz közel találtak. A hatóság szerint a betegség a vaddisznóállomány természetes terjedése útján juthatott a térségbe.
A Szentendrei-sziget eddig is fertőzött területnek számított – a mostani eset azonban súlyosabb kategóriát eredményezett, így a sziget szigorúan korlátozott státuszt kapott, ami szigorúbb vadgazdálkodási és járványvédelmi előírásokat von maga után.
Bővül a fertőzött terület Pest vármegyében
A megerősített eset miatt az országos főállatorvos elrendelte a Pest vármegyei fertőzött terület kiterjesztését is. A döntés négy vadgazdálkodási egységet, valamint Budapest egyik vadgazdálkodásra nem alkalmas területegységét érinti. A hatóság szerint most a legfontosabb feladat megakadályozni, hogy a vírus átkerüljön a házi sertésállományba, hiszen a betegség az állatokra nézve halálos, és súlyos gazdasági károkat okozhat.
Gazdasági kár jelentős, az emberre nem veszélyes
A Nébih hangsúlyozta, hogy az afrikai sertéspestis az emberre nem jelent egészségügyi kockázatot. A járvány jelentőségét elsősorban a gazdasági károk adják: a fertőzött állomány leölése, a kereskedelmi korlátozások és az exportkorlátozások miatt. A hatóság felhívja az állattartók figyelmét, hogy tartsák be maradéktalanul a járványvédelmi előírásokat, különös tekintettel a telepi higiéniai szabályokra, a takarmányvédelemre és a zárt tartás biztosítására.
Ha a sertésállományban hirtelen lázas megbetegedést, elhullást vagy vérzéses tüneteket észlelnek, azt 24 órán belül be kell jelenteni az állategészségügyi szolgálatnál.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Nem ez az egyetlen új eset
Az elmúlt napokban más térségekben is felbukkant a vírus. Baranya vármegyében egy korábban mentes területen azonosították az ASP-t, a beregszászi járásban pedig szintén találtak fertőzött vaddisznót.
A hatóságok szerint a járványhelyzet miatt továbbra is indokolt a fokozott figyelem, különösen a vaddisznóállományban tapasztalható terjedés miatt. Aki kíváncsi arra, hogy térségében milyen korlátozások vannak érvényben, az a hatóság interaktív térképén is tájékozódhat az aktuális intézkedésekről:
Székesfehérvári karácsonyi vásár 2025: robog a fényvonat, díjnyertes ízek és szuper koncertek várnak
Ha kíváncsi vagy, mikor nyit a székesfehérvári adventi vásár, hol találod a főbb helyszíneket, milyen programokkal készülnek idén, itt most mindent megtalálhatsz!
Egy őz beszorult egy diósdi családi ház kerítésébe, és sehogy sem tudott kijutni. Szerencsére a törökbálinti tűzoltók gyorsan a helyszínre értek...
Itt a dátum: ekkor nyit Magyarország új vízi komplexuma - a vidéki város legnagyobb attrakciója készül + Fotó
Kiderült, még decemberben megnyílik Kazincbarcika új vízi komplexuma, amelynek wellness-részlegében szaunák, gőzkabinok, merülőmedencék, pezsgő- és ülőmedencék várják a látogatókat.
Szabó Péter saját háza tíz év munkájával készült el: modern anyagok, kézműves megoldások, a magyar vidéki építészet hagyományainak érzékeny továbbgondolása – így született a projekt.
Hihetetlen, mit kaptak lencsevégre a Bükkben: giga szarvasrudli, farkaskölykök és vadmacskák egyetlen videóban
Túrák alkalmával csak igen ritkán találkozunk állatokkal, az ember azt hinné „üres” az erdő, pedig milyen klassz felhozatal!
Elfáradtak a csövek a csisztai fürdőben: új termálkút nélkül bajba kerülhet a népszerű fürdő.
Megrendítette Torony lakóit a vasárnap esti kutyatámadás, amelyről mára már mindenki ugyanazt suttogja: bekövetkezett a legszörnyűbb, amitől tartottak.
Grófi őrbódéból varázsoltak modern otthont Pápán: most 68 millióért árulják a különleges házat + Fotók
Ilyen ingatlant is ritkán látni: Pápán, a Gróf úton eladóvá vált egy teljesen felújított, 18. századi grófi őrbódé, amely egykor az Esterházy-kastély parkját őrizte.
Megkapta a kormánytól a hivatalos jóváhagyást a kiskunhalasi fürdőfejlesztés: a Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint több ütemben indulhat az építkezés.
Győri karácsonyi vásár 2025: ők hozzák a sztárhangulatot Közép-Európa egyik legszebb adventi forgatagába
A győri vásár nem csupán karácsonyi ajándékok beszerzésére alkalmas, hanem igazi találkozóhely is, ahol a családok és baráti társaságok együtt élhetik át az advent hangulatát.
Hamarosan megkezdődnek a Balaton újabb medertisztítási és nádprofilozási munkálatai Balatonfenyves térségében – jelentette be az önkormányzat.
Miközben a családok már a karácsonyi menüt tervezgetik, a háttérben olyan munka zajlik, amelyet a többség soha nem lát: hajnalban, csontig hatoló hidegben küzdenek a...
Megnyílik Vas vármegye új horgászparadicsoma – különleges szabályokkal és gyerekbarát szemlélettel!
Túl vagyunk az első komoly havazáson: a hétvégén vastag hó borította a Dunántúlt és a magyasabb hegyeket. De vajon maradt elég hó szánkózni? És ha...
Ritka, sőt idegenhonos óriás akadt horogra Paksnál: egy gyermekhorgász szibériai tokot fogott, amely komoly kérdéseket vet fel a Duna élővilágának jövőjével kapcsolatban.
Eljött a szezon első havas öröme! Az eplényi síközpont hétfő kora délután megnyitotta a T1-es tanpályát, ahol a kezdő síelők és a családok mostantól gyakorolhatnak.
Három érvényes ajánlat is érkezett a Szombathely belvárosában, a Bejczy István utca 1–3. szám alatt található, Fő téri okmányiroda (jelenleg kormányablak) épületének megvásárlására.
Emléktáblát kapott Sitkén Balázs Fecó. Az ünnepségen bejelentették a jövő évi, jubileumi Sitkei Rockfesztivál fellépőit is. Hozzuk is a friss névsort!
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei – indul a Kuponkánaán! (x)
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.