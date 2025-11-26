Rendkívüli! Riadót fújt a Nébih: afrikai sertéspestist azonosítottak a Szentendrénél, szigorú korlátozás lépett életbe

Tovább romlik az afrikai sertéspestis hazai járványhelyzete: a Nébih megerősítette, hogy a Szentendrei-szigeten talált elhullott vaddisznó teteméből kimutatták a vírust, így a térség szigorúan korlátozott besorolást kapott.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közlése szerint november 24-én igazolták az ASP-vírus jelenlétét abban a vaddisznóban, amelyet Tahitótfalu közigazgatási területén, a Szentendrei-sziget nyugati részén, a Duna-parthoz közel találtak. A hatóság szerint a betegség a vaddisznóállomány természetes terjedése útján juthatott a térségbe.

A Szentendrei-sziget eddig is fertőzött területnek számított – a mostani eset azonban súlyosabb kategóriát eredményezett, így a sziget szigorúan korlátozott státuszt kapott, ami szigorúbb vadgazdálkodási és járványvédelmi előírásokat von maga után.

Bővül a fertőzött terület Pest vármegyében

A megerősített eset miatt az országos főállatorvos elrendelte a Pest vármegyei fertőzött terület kiterjesztését is. A döntés négy vadgazdálkodási egységet, valamint Budapest egyik vadgazdálkodásra nem alkalmas területegységét érinti. A hatóság szerint most a legfontosabb feladat megakadályozni, hogy a vírus átkerüljön a házi sertésállományba, hiszen a betegség az állatokra nézve halálos, és súlyos gazdasági károkat okozhat.

Gazdasági kár jelentős, az emberre nem veszélyes

A Nébih hangsúlyozta, hogy az afrikai sertéspestis az emberre nem jelent egészségügyi kockázatot. A járvány jelentőségét elsősorban a gazdasági károk adják: a fertőzött állomány leölése, a kereskedelmi korlátozások és az exportkorlátozások miatt. A hatóság felhívja az állattartók figyelmét, hogy tartsák be maradéktalanul a járványvédelmi előírásokat, különös tekintettel a telepi higiéniai szabályokra, a takarmányvédelemre és a zárt tartás biztosítására.

Ha a sertésállományban hirtelen lázas megbetegedést, elhullást vagy vérzéses tüneteket észlelnek, azt 24 órán belül be kell jelenteni az állategészségügyi szolgálatnál.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Nem ez az egyetlen új eset

Az elmúlt napokban más térségekben is felbukkant a vírus. Baranya vármegyében egy korábban mentes területen azonosították az ASP-t, a beregszászi járásban pedig szintén találtak fertőzött vaddisznót.

A hatóságok szerint a járványhelyzet miatt továbbra is indokolt a fokozott figyelem, különösen a vaddisznóállományban tapasztalható terjedés miatt. Aki kíváncsi arra, hogy térségében milyen korlátozások vannak érvényben, az a hatóság interaktív térképén is tájékozódhat az aktuális intézkedésekről:

A Nébih interaktív térképe - a lila színű rész az afrikai sertéspestissel fertőzött terület