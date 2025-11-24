Itt találhatók Mária kegyhelyek Magyarországon: remek kirándulóhelyek, látnivalók is akadnak a környéken

A Mária-kegyhelyek Magyarországon nemcsak vallási jelentőséggel bírnak, hanem különleges atmoszférájukkal, természeti környezetükkel és történelmi értékeikkel is vonzzák a látogatókat. Ezek a helyek kiváló úti célok azoknak, akik szeretnek elmélyülni, feltöltődni, vagy egyszerűen csak felfedezni az ország rejtett szépségeit. Hol találhatók a legismertebb magyarországi Mária kegyhelyek? Miért érdemes felfedezni őket? Ennek játunk most utána.

A Mária-kegyhelyek nemcsak a vallási hagyományok miatt különlegesek, hanem egyfajta megnyugvást, lassulást és a természet közelségét is kínálják. Érdemes felfedezni őket akár egy csendes hétvégi kirándulás, akár egy hosszabb spirituális út részeként. Cikkünkben most ezen helyszínek nyomába eredtünk.

Mik azok a Mária kegyhelyek?

A Mária-kegyhelyek a Mária-tisztelet kiemelt színterei, amelyek többnyire csodás eseményekhez, jelenésekhez vagy gyógyító erejű helyekhez kötődnek. Ezeken a búcsújáró helyeken Mária-képeket, szobrokat vagy a jelenésekhez kapcsolódó tárgyakat tisztelnek, és gyakran templomok, kápolnák, illetve zarándoklatokra kialakított terek épültek köréjük. A hívők vallási indíttatásból, bűnbánatért, kegyelemkérésért vagy gyógyulás reményében keresik fel ezeket a szakrális pontokat, amelyekhez sok esetben gyógyító források is kapcsolódnak. Újabban olyan helyeken is állítanak Mária-szobrokat vagy óriásszobrokat, ahol nem történt jelenés, mivel a közösségeknek továbbra is szükségük van lelki találkozási pontokra.

A Mária-kultusz története az ókori egyházig nyúlik vissza: legkorábbi ismert Mária-ábrázolása a 2. századi Priscilla-katakombából származik, és a 4. századtól kezdve bontakozott ki igazán tisztelete, ekkor születtek a máriás liturgikus szövegek és ünnepek is. A középkorban tovább gazdagodott a hagyomány, például a Szűzanya szombati kultuszával és a Mária-siralommal. A 19-20. század a dogmatikai megerősítések időszaka volt: 1854-ben hirdették ki a szeplőtelen fogantatás dogmáját, majd új ünnepek születtek, például a lourdes-i jelenések emléknapja. A 20. század közepén pedig a világ Mária szeplőtelen szívének felajánlása is tovább mélyítette a Szűzanya tiszteletét.

Hol találhatók a Mária kegyhelyek Magyarországon?

Magyarország területén számos Mária-kegyhely ismert, amelyek többnyire történelmi településeken, hegyek között, források mellett vagy erdei környezetben találhatók. Ezek a helyszínek elsősorban az ország északi és nyugati részén sűrűsödnek, de a Dunántúlon és az Alföldön is akadnak különleges Mária-tiszteletű templomok és kegyhelyek. A legismertebbek közé tartozik a bodajki kegyhely, a Mátraverebély-Szentkút nemzeti kegyhely és a magyarok által gyakran látogatott sasvári kegyhely is. De hol találunk még Mária-kegyhelyeket? Nézzük!

Abos

Andocs

Bakonybél

Barka

Bélapátfalva

Bodajk

Boldogasszony

Búcsúszentlászló

Budakeszi-Makkosmária

Budapest-Krisztinaváros

Celldömölk

Csatár

Csatka

Csobánka

Csorna

Eger

Ercsi

Esztergom

Fertőszentmiklós

Gyöngyös

Győr

Gyula

Hajós

Hanyi-puszta (Dormánd)

Hárskút

Hasznos (Pásztó-Hasznos)

Hercegszántó

Homokkomárom

Hont-Csitár (a mai Ságújfalu része)

Jásd

Jászberény

Kács

Karancsság

Kóka

Kolontár

Kópháza

Kunszentmárton

Máriabesnyő (Gödöllő)

Máriagyűd

Nézzük meg, mik a legismertebb Mária kegyhelyek Magyarországon?

Bodajki kegyhely: A Fejér vármegyei Bodajk kegyhely az egyik legősibb magyar Mária-kegyhely, amely már a középkor óta fontos zarándokútvonal része. A legenda szerint Szent István király is járt ezen a helyen, ahol a Szűzanya közbenjárását kérték. A bodajki kegytemplom és a mellette található forrás ma is sok látogatót vonz. A környék gyönyörű erdős dombvidéke kiváló kirándulóhely, több túraútvonal is indul innen, így a lelki élmény mellett a természetjárás szerelmesei is megtalálják a számításaikat.

Mátraverebély-Szentkút nemzeti kegyhely: A Mátra lábánál fekvő Mátraverebély-Szentkút Magyarország egyik legjelentősebb nemzeti kegyhelye, amelyet évente zarándokok ezrei keresnek fel. A szentkúti forrás, a barlangi remetelakok, a monumentális bazilika és a csendes zarándokudvar különleges spirituális atmoszférát teremt. A környék túraösvényei, erdei sétaútjai és természetvédelmi területei miatt ideális kirándulócélpont is a csend, a természet és a vallási élmények itt harmonikusan fonódnak össze.

Sasvári kegyhely: A szlovákiai Sasvár (Šaštín) ugyan nem Magyarország területén található, de évszázadok óta a magyar zarándokok egyik fontos célpontja. A Sasvári Bazilika a Kárpát-medence egyik jelentős Mária-kegyhelye, ahová ma is sok magyar látogató érkezik. A települést nyugalom, rendezett kisvárosi hangulat és gyönyörű természeti környezet veszi körül, így a lelki feltöltődés mellett sétákra, fotózásra és kirándulásra is kiváló úti cél.