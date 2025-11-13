2025. november 13. csütörtök Szilvia
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Bemondta Orbán Viktor: ekkor érkezik a 14. havi nyugdíj első összege - óriási pénzesőre készülhetnek a szépkorú magyarok ×
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Bruges - The Ascension of Jesus and Pentecost scene on the windwopane in st. Jacobs church (Jakobskerk).
HelloVidék

Ennyivel megúszhatja a zalai Jézus? Súlyos milliókat csalt ki ilyen módon - Erre nem lehet mentség

MTI
2025. november 13. 08:59

Az elsőfokú ítélethez képest csökkentett időtartamú, négy év és hat hónap börtönbüntetést kapott jogerősen az a zalai férfi, aki magát Jézus inkarnációjaként beállítva milliókat csalt ki követőitől - tájékoztatta a Zalaegerszegi Törvényszék kedden az MTI-t. Vándor Virág felidézte, hogy a jelenleg 72 éves, magát gyógyítónak és lelket mentőnek feltüntető férfi évtizedeken keresztül spirituális, energiával gyógyító mesternek adta ki magát, betegeit, tanítványait csoportos foglalkozásokon és egyénileg is fogadta.

A zalai Jézus néven ismertté vált férfi "tanításai" során a feltétel nélküli szeretetről, Istenről, a Megváltóról, a földi hívságok levetkőzéséről, az anyagi javak megvetéséről, a testi és lelki megtisztulásról, a szerénységről, az odaadásról és a mások iránti önzetlen áldozatról, a testiséget jelentő vágyak távoltartásáról beszélt, és úgy állította be magát, mint aki nem ért a pénzügyekhez. A személye köré csoportosuló - jellemzően gyógyításra, lelki útmutatásra vágyó - emberekkel országszerte különböző helyszíneken találkozott, így például Zalaegerszegen, Böhönyén, Nagykanizsán, Pécsen és Budapesten is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A férfi magát Jézus inkarnációjának tüntette fel, látogatói bizalmába férkőzött, érzelmi függőséget teremtett velük, majd tanításaival befolyásolni kezdte életvitelüket, pár- és pályaválasztásukat, továbbá pénzügyi döntéseiket. Követőit - nemes és önzetlen indokokra hivatkozva - arra buzdította, hogy az általa megjelölt jótékony vagy a saját életét előbbre vivő célokra különböző összegeket adjanak, a pénzt azonban saját luxus életvitelének finanszírozására fordította.

Előfordult, hogy a férfi ház vásárlásra, gyermekek táboroztatására, rászorulók támogatására kért és kapott különböző pénzösszegeket. A sértettek egy része végig hitt a vádlott küldetésében, többen viszont megkérdőjelezték tevékenységét, de nem tudtak kitörni a befolyása alól, mert a férfi azzal fenyegette meg őket, hogy aki "elárulja" őt, az megbetegszik.

Így született meg a döntés a zalai Jézus ügyében

Az ügyben a Zalaegerszegi Járásbíróságon 2023 márciusában kezdődött per előkészítő ülésén a vádlott személyesen megjelent, de a bűnösségét nem ismerte el, és nem kívánt vallomást tenni. A tanúk személyiségi jogainak védelme érdekében ügyészi indítványra, erkölcsi okokból zárt tárgyalást rendelt el a bíróság.

A járásbíróság 2024. október 30-án hozott ítéletében a vádlottat összesen 23 rendbeli cselekményben mondta ki bűnösnek.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Ötrendbeli, többféleképpen minősülő, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette, 17 rendbeli - ebből 11 esetben folytatólagosan - üzletszerűen elkövetett, szabálysértési értékhatárt meg nem haladó csalás vétsége, valamint garázdaság vétsége miatt hat év börtönbüntetésre ítélte a férfit. A közügyek gyakorlásától is eltiltotta hat évre, továbbá kötelezte 300 ezer forint pénzbüntetés és a sértettek számára közel 19 millió forint kamatos kártérítés megfizetésére. Az ezt meghaladó kártérítési kérelmeket további perekben követelhetik az érintettek.

A bíróság a bűnösség kiszabásánál figyelembe vette, hogy a 23 rendbeli cselekmény büntetési tétele kettőtől tizenkét évig terjedő szabadságvesztés, amelynek középmértéke hét év. Enyhítő körülményként értékelte a vádlott büntetlen előéletét, a jelentős időmúlást, kisebb súlyban a kár megtérülését - ami nem közvetlenül a vádlott révén történt -, súlyosítóként többek között a folytatólagos elkövetést, a hosszú éveken át tartó csalárd magatartást és a gátlástalan elkövetési módot, hogy mások jóindulatát, segítő szándékát kihasználva követte el a tetteit.

Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, de a vádlott és védője a tényállás téves megállapítása miatt teljes körű felmentésért jelentett be fellebbezést. A Zalaegerszegi Törvényszék másodfokon eljáró tanácsa kedden az időmúlásra, a vádlott magas életkorára és büntetlen előéletére tekintettel az elsőfokon kiszabott hat év börtönbüntetést négy év hat hónapra enyhítette, egyebekben azonban helyben hagyta az elsőfokú bíróság ítéletét.
Címlapkép: Getty Images
#csalás #bíróság #bűncselekmény #ítélet #kártérítés #hellovidék #zalaegerszeg #pénzbüntetés #zala megye #börtönbüntetés #fellebbezés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:45
09:33
09:23
09:11
08:59
Pénzcentrum
Ennyiért robotolnak a magyar vidék legszegényebb dolgozói: döbbenet, milyen kevés pénzből tengődnek
A mesterséges intelligenciáról vallottak a Bosch kutatói: sokan nem állnak készen arra, ami még jön
Ezek a leggyakoribb plasztikai műtétek itthon: döbbenetes, mennyi magyar fekszik kés alá
Egyre több magyar menekül ide pihenni a karácsonyi hajtás előtt: döbbenet, mennyi pénzt tapsolnak el
Ezért nem zárkóznak fel a Nyugathoz a magyar focicsapatok: semmit sem érnek az elköltött milliárdok?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 13. csütörtök
Szilvia
46. hét
November 13.
A kedvesség világnapja
November 13.
A magyar nyelv napja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ezen a vidéki településen él Dietz Gusztáv és felesége, Laky Zsuzsi: már tervezik álomházukat
2
3 hete
A pénz nagy úr: terjed a magyar vidéken a morbid szokás, több halottat temetnek egy áráért
3
2 hete
Eladó a Balaton-felvidék ikonikus betyáros csárdája: leesik az állad, mennyiért kínálják a Répa Rozit
4
1 hete
Eldőlt, bezár a vidéki nagyváros legrégebbi étterme a Fő téren: kínai nyílik a patinás vendéglő helyén
5
2 napja
Itt a rendelet, jön a 6 000 és 20 000 forint közötti kutyaadó 2026-tól: rengeteg gazdi nyúlhat a zsebébe
PÉNZÜGYI KISOKOS
Igénybevételi ütemterv
A hitelszerződésben meghatározott folyósítási ütemterv az, amely meghatározza, mely napon kerül sor a kölcsön összegének jóváírására az ügyfél által megjelölt számlán.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 13. 08:45
Bemondta Orbán Viktor: ekkor érkezik a 14. havi nyugdíj első összege - óriási pénzesőre készülhetnek a szépkorú magyarok
Pénzcentrum  |  2025. november 13. 06:28
Légkondi teszt 2025 telén: ez az igazi válasz a dráguló gázra - rengeteg berendezést kipróbáltak, tényleg a legdrágább a legjobb?
Agrárszektor  |  2025. november 13. 08:58
Hihetetlen, de igaz: napi 100 tonna kenyér sülhet ebben a magyar gyárban