A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. visszaállítja a hagyományos kötényes fürdőzési napokat a Rudas fürdőben.
Az ősz utolsó nagy fesztiválja jön: 5 szuper Márton-napi libás program, amit kár kihagyni a hétvégén
Szent Márton napja körül az ország minden szegletében ünnepelnek: sül a libacomb, mellé lehet kóstolgatni az újbort, a gyerekek pedig lampionok fénnyeivel töltik meg az utcákat. A legtöbb helyen november 8–9-én rendeznek libás programokat – pont ideális a hétvége, ha belekóstolnánk a vidék legjobb Márton-napi forgatagába. De tudjátok, mi is az a Márton-nap?
A november a libás lakomák és a lámpás felvonulások hónapja. Magyarországon még mindig élő hagyomány Szent Márton napjának ünneplése: a megyeszékhelyektől a legkisebb falvakig mindenütt előkerül a sült liba, mellé pedig lehet kortyolgatni már az újbort. A legtöbb nyilvános rendezvény november 8–9-i hétvégére esik, így akár egy kisebb „Márton-napi körutat” is tehetünk az országban – libazsíros kenyérrel, fűszeres borral és jókedvvel. De tudjátok, mi is az a Márton-nap?
A Márton-nap – vagy Szent Márton napja – a terménybetakarítás és az őszi gazdasági év lezárásának hagyományos ünnepe. Már a középkorban is fontos határnapnak számított: ekkor zárták le az éves munkákat, elszámoltak a pásztorok, és a jószágokat behajtották a téli szállásra. A naphoz (hivatalosan november 11-éhez) számos népszokás és gasztronómiai hagyomány kapcsolódik. Régen úgy tartották: „Aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik.” A libasült és az újbor fogyasztása mellett a közösségi ünneplés, a lámpás felvonulások és a jótékony adakozás is Szent Márton szellemiségét idézi, aki a legenda szerint köpenyét is megosztotta a rászorulóval.
1. Márton‑napi libadalom Etyeken (2025. november 8.)
Etyeken november 8-án, 10 és 16 óra között rendezik meg az ingyenes Libadalmat. A helyszínen libasült és forralt bor illata leng, és családi programokkal – például a híres Libafuttató versennyel – várják az érdeklődőket. A szőlősorok között zajló futamok korcsoportok szerint indulnak, hogy a kicsiktől a nagyokig mindenki megmérettethesse libáját. Emellett borkóstoló, zenei program és közösségi hangulat is része az eseménynek.
Programok:
- 10:00 Kapunyitás és nevezés a Libafuttatásra
- A futamok a szőlősorok között zajlanak. Eredményhirdetés az egyes korcsoportok futamai után, hogy minden liba megkapja a neki járó tapsot!
- 10:00–16:00 Márton-napi finomságok
- 10:30–12:30 Libafuttatási versenyek a szőlőben
- 13:00 Borkóstoló pincetúrával, pohárral a kézben
- 13:00 Zenei program
- 16:00 A napi program zárása
2. Márton‑napi libaságok Hajdúböszörményben (Fürdőkerti Szabadidőközpont, 2025. november 8.)
Hajdúböszörményben a Fürdőkerti Szabadidőközpontban 9 órától indul a program, amely ingyenes belépést kínál. A nap során kézműves foglalkozások, mesemondás, pónilovaglás és libasimogató várja a családokat. A gyerekek akár libatollal is kipróbálhatják a betűvetést, emellett jelmezverseny is szerepel a műsorban: „Ludas Matyi” jelmezben érkezők előnyt élveznek. A rendezvény főként a családosoknak kínál vidám, interaktív élményt, ahol a liba- és Márton-napi hangulat egyszerre érezhető.
Programok:
- 9:00 Kapunyitás
- 9:30 Kézműves foglalkozás Szent Márton napjához kapcsolódóan
- 10:30 A Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodájának műsora
- 11:30 Sőrés Rozka élőszavas mesemondása kicsiknek és nagyoknak
- 12:45 Ludas Matyi jelmezverseny eredményhirdetése
- 14:00 Kapuzárás
3. Márton‑napi vigasságok Egerszalókon (2025. november 8.)
Egerszalókon a Faluházban rendezik a Márton-napi eseményt – libatepertővel, libazsíros kenyérrel, újbor-kóstolóval és népi muzsikával. A program hangsúlyozza a gasztronómiát és a közösségi együttlétet: a vendégek a pincékben, a hangulatos helyi környezetben kóstolhatják meg az idei újborokat, miközben a libás fogások illata belengi a falut. Jó választás azoknak, akik egy halkabb, vidéki hangulatú Márton-napi eseményt keresnek.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
4. Szent Márton-napi fesztivál Szombathelyen (2025. november 8–11.)
Szombathelyen, Szent Márton szülővárosában minden évben az ország egyik legnagyobb és legautentikusabb Márton-napi rendezvényét tartják. A Szent Márton-napi Fesztivál többnapos programsorozat, amely idén is november 8. és 11. között várja a látogatókat. A város utcáin lampionos felvonulások, szabadtéri koncertek, kézműves vásár és libás gasztronómiai különlegességek idézik meg a hagyományt.
A Szent Márton-templomnál ünnepi szentmise és kulturális műsor is lesz, míg a Fő téren helyi borászatok kínálják az idei újborokat. A szervezők szerint a fesztivál célja, hogy a „jó cselekedet szentje” örökségét élettel töltsék meg – így a program egyszerre szól a hagyományról, közösségről és ízekről. Nem véletlen, hogy Szombathely ilyenkor igazi zarándokhellyé válik: több ezer látogató érkezik évről évre, hogy a Márton-napi fények és illatok között ünnepeljen.
Szent Márton-napi vásár is lesz a Vasi skanzenben, ahol a szervezők november 8-án és 9-én délelőtt 10-től este 6-ig várják a látogatókat:
5. Szent Márton Újborfesztivál és Libator Szentendrén (2025. november 8–9.)
A Szentendrei Skanzen idén is megrendezi az ikonikus Szent Márton Újborfesztivált és Libatort november 8–9-én, ahol a hagyomány és a gasztronómia kéz a kézben jár. A látogatók libából készült fogásokat, újborokat, népzenei koncerteket és táncházakat élvezhetnek, miközben a skanzen portái életre kelnek.
A gyerekeket lámpáskészítés, bábszínház és libás játékok várják, a felnőttek pedig a borospincékben kóstolhatják végig a legjobb újborokat. A nap fénypontja a lampionos felvonulás, amely fénybe borítja az egész falumúzeumot – méltó zárása egy igazi őszi, Márton-napi forgatagnak.
Agárdon épül fel Magyarország legnagyobb szaunafaluja, amely a hírek szerint már Mikulásra megnyitja kapuit.
Nem mindennap zárják le a Tisza-hidat bivalyok miatt! Több száz állat vonult át a minap Tiszaugon, miközben a hídról és az út mellől is sokan...
Kemény razzia a magyar horgásztavaknál: nem fogod elhinni, mi került elő!
Fények, zene és forralt bor – Szombathely karácsonyi vására 2025-ben garantáltan ünnepi hangulatba hoz. Minden fontos dátum, helyszín és program egy helyen!
Leomlott az egri vár falának egy része csütörtök hajnalban. A biztonság érdekében a várfalsétányt azonnal lezárták, és megkezdődött a terület biztosítása.
Zsúfolt utcák, kaotikus nyári közlekedés – Balatonalmádi most fizetős parkolással tenné élhetőbbé a várost. De vajon segít ez a helyieken, vagy újabb vita robban ki...
Itt a bejelentés: 42 milliárdos papírgyár épül a vidéki nagyvárosban - saját erőművel zöldítenék a gyárat
Zöld fordulatot vehet a Tisza-parti város: egy 42 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően új papírgyár épül Szolnokon, amely saját biomassza-erőművel működik majd.
Madárlesre fel! A természetvédők szerint a mostani 13100-as állomány még csak a kezdet, november második felére akár 50–60 ezer vadlúd is Tatán telelhet.
Mézédes szirup, ami orvosságként is bevált, ez a gledícsia. Csak fel kell ismerni – és mi most nemcsak ebben segítünk, hanem azt is megmutatjuk, hogyan...
Az egyik legértékesebb hazai ártéri élőhely is küzd a kiszáradással. Gemencen a 90–100 éves kocsányos tölgyek nagy része a 2022-es aszály óta elpusztult, és a...
Eldőlt, bezár a vidéki nagyváros legrégebbi étterme a Fő téren: kínai nyílik a patinás vendéglő helyén
A legendás, Fő téri étterem 1776 óta a szombathelyi gasztronómia egyik meghatározó helyszíne, amely most ismét változás előtt áll.
November utolsó szombatján, november 29-én újra kinyitja kapuit a fonyódi műjégpálya, amely idén a tavalyinál nagyobb méretű lesz, és a tervek szerint több új elemmel...
Újabb magyar gasztronómiai sikert hozott az ősz: Somodi János (Florida Fagyizó, Balatonmáriafürdő) és Wilheim Dávid (DaCrema Fagyizó, Nagykanizsa) is bejutott a 2026-os Gelato Festival World...
A 80-as évek ünnepelt sorozatsztárja, a napokban múlt 70-en éves, már nem vágyik a fővárosi forgatagra, Szentendrén talált nyugalomra.
Pár hét kényszerpihenő után újra birtokba vehetik a miskolciak kedvenc fürdőjüket: november 3-án ismét megnyitott a Selyemréti Strandfürdő.
Duna mélye igazi szörnyet rejtett: egy több mint egy mázsás, 225 centis harcsa akadt a horgászok horgára Mohácsnál. A gigászi halat végül visszaengedték a folyóba...
Két hónapja leégett a zajvédő fal Tatán, azóta sincs pótlás: a helyiek szerint tragédia lehet a vége
Egyre türelmetlenebbül várják a helyiek, hogy végre megépüljön a leégett zajvédő fal Tatán. Két hónapja égett le a vasúti sínek és a lakóházak közötti speciális...