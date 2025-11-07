2025. november 7. péntek Rezső
Liba- vagy kacsacomb párolt vöröskáposztával, Karlovy Vary-i gombóccal és csapolt sörrel. Hagyományos őszi élményételek az európai országokban
HelloVidék

Az ősz utolsó nagy fesztiválja jön: 5 szuper Márton-napi libás program, amit kár kihagyni a hétvégén

Pais-Horváth Szilvia
2025. november 7. 10:15

Szent Márton napja körül az ország minden szegletében ünnepelnek: sül a libacomb, mellé lehet kóstolgatni az újbort, a gyerekek pedig lampionok fénnyeivel töltik meg az utcákat. A legtöbb helyen november 8–9-én rendeznek libás programokat – pont ideális a hétvége, ha belekóstolnánk a vidék legjobb Márton-napi forgatagába. De tudjátok, mi is az a Márton-nap?

A november a libás lakomák és a lámpás felvonulások hónapja. Magyarországon még mindig élő hagyomány Szent Márton napjának ünneplése: a megyeszékhelyektől a legkisebb falvakig mindenütt előkerül a sült liba, mellé pedig lehet kortyolgatni már az újbort. A legtöbb nyilvános rendezvény november 8–9-i hétvégére esik, így akár egy kisebb „Márton-napi körutat” is tehetünk az országban – libazsíros kenyérrel, fűszeres borral és jókedvvel. De tudjátok, mi is az a Márton-nap?

A Márton-nap – vagy Szent Márton napja – a terménybetakarítás és az őszi gazdasági év lezárásának hagyományos ünnepe. Már a középkorban is fontos határnapnak számított: ekkor zárták le az éves munkákat, elszámoltak a pásztorok, és a jószágokat behajtották a téli szállásra. A naphoz (hivatalosan november 11-éhez) számos népszokás és gasztronómiai hagyomány kapcsolódik. Régen úgy tartották: „Aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik.” A libasült és az újbor fogyasztása mellett a közösségi ünneplés, a lámpás felvonulások és a jótékony adakozás is Szent Márton szellemiségét idézi, aki a legenda szerint köpenyét is megosztotta a rászorulóval.

1. Márton‑napi libadalom Etyeken (2025. november 8.)

Etyeken november 8-án, 10 és 16 óra között rendezik meg az ingyenes Libadalmat. A helyszínen libasült és forralt bor illata leng, és családi programokkal – például a híres Libafuttató versennyel – várják az érdeklődőket. A szőlősorok között zajló futamok korcsoportok szerint indulnak, hogy a kicsiktől a nagyokig mindenki megmérettethesse libáját. Emellett borkóstoló, zenei program és közösségi hangulat is része az eseménynek.

Programok:

  • 10:00 Kapunyitás és nevezés a Libafuttatásra
  • A futamok a szőlősorok között zajlanak. Eredményhirdetés az egyes korcsoportok futamai után, hogy minden liba megkapja a neki járó tapsot!
  • 10:00–16:00 Márton-napi finomságok
  • 10:30–12:30 Libafuttatási versenyek a szőlőben
  • 13:00 Borkóstoló pincetúrával, pohárral a kézben
  • 13:00  Zenei program
  • 16:00 A napi program zárása
2. Márton‑napi libaságok Hajdúböszörményben (Fürdőkerti Szabadidőközpont, 2025. november 8.)

Hajdúböszörményben a Fürdőkerti Szabadidőközpontban 9 órától indul a program, amely ingyenes belépést kínál. A nap során kézműves foglalkozások, mesemondás, pónilovaglás és libasimogató várja a családokat. A gyerekek akár libatollal is kipróbálhatják a betűvetést, emellett jelmezverseny is szerepel a műsorban: „Ludas Matyi” jelmezben érkezők előnyt élveznek. A rendezvény főként a családosoknak kínál vidám, interaktív élményt, ahol a liba- és Márton-napi hangulat egyszerre érezhető.

Programok:

  • 9:00 Kapunyitás
  • 9:30 Kézműves foglalkozás Szent Márton napjához kapcsolódóan
  • 10:30 A Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodájának műsora
  • 11:30 Sőrés Rozka élőszavas mesemondása kicsiknek és nagyoknak
  • 12:45 Ludas Matyi jelmezverseny eredményhirdetése
  • 14:00 Kapuzárás

3. Márton‑napi vigasságok Egerszalókon (2025. november 8.)

Egerszalókon a Faluházban rendezik a Márton-napi eseményt – libatepertővel, libazsíros kenyérrel, újbor-kóstolóval és népi muzsikával. A program hangsúlyozza a gasztronómiát és a közösségi együttlétet: a vendégek a pincékben, a hangulatos helyi környezetben kóstolhatják meg az idei újborokat, miközben a libás fogások illata belengi a falut. Jó választás azoknak, akik egy halkabb, vidéki hangulatú Márton-napi eseményt keresnek.

4. Szent Márton-napi fesztivál Szombathelyen (2025. november 8–11.)

Szombathelyen, Szent Márton szülővárosában minden évben az ország egyik legnagyobb és legautentikusabb Márton-napi rendezvényét tartják. A Szent Márton-napi Fesztivál többnapos programsorozat, amely idén is november 8. és 11. között várja a látogatókat. A város utcáin lampionos felvonulások, szabadtéri koncertek, kézműves vásár és libás gasztronómiai különlegességek idézik meg a hagyományt.

A Szent Márton-templomnál ünnepi szentmise és kulturális műsor is lesz, míg a Fő téren helyi borászatok kínálják az idei újborokat. A szervezők szerint a fesztivál célja, hogy a „jó cselekedet szentje” örökségét élettel töltsék meg – így a program egyszerre szól a hagyományról, közösségről és ízekről. Nem véletlen, hogy Szombathely ilyenkor igazi zarándokhellyé válik: több ezer látogató érkezik évről évre, hogy a Márton-napi fények és illatok között ünnepeljen.

Szent Márton-napi vásár is lesz a Vasi skanzenben, ahol a szervezők november 8-án és 9-én délelőtt 10-től este 6-ig várják a látogatókat:

5. Szent Márton Újborfesztivál és Libator Szentendrén (2025. november 8–9.)

A Szentendrei Skanzen idén is megrendezi az ikonikus Szent Márton Újborfesztivált és Libatort november 8–9-én, ahol a hagyomány és a gasztronómia kéz a kézben jár. A látogatók libából készült fogásokat, újborokat, népzenei koncerteket és táncházakat élvezhetnek, miközben a skanzen portái életre kelnek.

A gyerekeket lámpáskészítés, bábszínház és libás játékok várják, a felnőttek pedig a borospincékben kóstolhatják végig a legjobb újborokat. A nap fénypontja a lampionos felvonulás, amely fénybe borítja az egész falumúzeumot – méltó zárása egy igazi őszi, Márton-napi forgatagnak.
