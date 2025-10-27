2025. október 27. hétfő Szabina
7 °C Budapest
HelloVidék

Megelégelték az inváziót, kiparterolják a galambokat a vidéki városból: már több százat befogtak

HelloVidék
2025. október 27. 19:15

Szombathelyen tovább folytatódik a galambok befogása a város több pontján. Az önkormányzati akcióban a Fekete István Állatvédő Egyesület is részt vesz, azonban most az egyesület a lakosság segítségét kéri.

Szeptember végén kezdődött a galambok befogása Szombathelyen, a Domus üzletközpont környékén, azóta pedig a munkálatok három helyszínen zajlanak: a Domus üzletközpontnál, a Gazdag Erzsi Óvodánál, valamint a Polgármesteri hivatal környékén - írta a Nyugat.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Fekete István Állatvédő Egyesület legfrissebb közlése szerint eddig összesen 164 galambot fogtak be: 86-ot a Domusnál, 30-at az óvodánál, és 48-at a hivatal környékén. Az önkéntesek a befogott madarakat biztonságos helyre szállítják, ahol pár hét pihenő után az ország más pontjain élő állatbarátokhoz kerülnek. Szerencsére fiókákat nem találtak a fészkekben.

Az egyesület hangsúlyozta, hogy bár az önkormányzat anyagi támogatást biztosít a befogáshoz, számos költség így is az ő vállukat nyomja. A legnagyobb tételek az etetés, a gyógyszerelés, valamint a galambok fuvarozása. Emellett szívesen fogadnak faanyagot és csirkehálót, hogy az átmeneti szállás biztonságos legyen a madarak számára.

Az egyesület a lakosság támogatását posztjában különböző módokon ajánlja fel, akik hozzájárulnának a galambok biztonságos elhelyezéséhez.
Címlapkép: Getty Images
#önkormányzat #állatvédelem #szombathely #hellovidék #madár #madarak #állatmenhely #állatok #galamb #befogás

