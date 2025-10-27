A Balaton-felvidék egyik legkedveltebb csárdája új gazdát keres Nemesvitán – teljes berendezéssel, vendégkörrel és hamisítatlan magyaros hangulattal.
Megelégelték az inváziót, kiparterolják a galambokat a vidéki városból: már több százat befogtak
Szombathelyen tovább folytatódik a galambok befogása a város több pontján. Az önkormányzati akcióban a Fekete István Állatvédő Egyesület is részt vesz, azonban most az egyesület a lakosság segítségét kéri.
Szeptember végén kezdődött a galambok befogása Szombathelyen, a Domus üzletközpont környékén, azóta pedig a munkálatok három helyszínen zajlanak: a Domus üzletközpontnál, a Gazdag Erzsi Óvodánál, valamint a Polgármesteri hivatal környékén - írta a Nyugat.hu.
A Fekete István Állatvédő Egyesület legfrissebb közlése szerint eddig összesen 164 galambot fogtak be: 86-ot a Domusnál, 30-at az óvodánál, és 48-at a hivatal környékén. Az önkéntesek a befogott madarakat biztonságos helyre szállítják, ahol pár hét pihenő után az ország más pontjain élő állatbarátokhoz kerülnek. Szerencsére fiókákat nem találtak a fészkekben.
Az egyesület hangsúlyozta, hogy bár az önkormányzat anyagi támogatást biztosít a befogáshoz, számos költség így is az ő vállukat nyomja. A legnagyobb tételek az etetés, a gyógyszerelés, valamint a galambok fuvarozása. Emellett szívesen fogadnak faanyagot és csirkehálót, hogy az átmeneti szállás biztonságos legyen a madarak számára.
Az egyesület a lakosság támogatását posztjában különböző módokon ajánlja fel, akik hozzájárulnának a galambok biztonságos elhelyezéséhez.
A természet épp pihenni készül, de a kertészeknek most kezdődik csak az igazi munka. Ősszel sokan lelkesen nekiesnek a kertnek – pedig ezzel néha többet...
temetkezési költségek drasztikus emelkedése miatt Nógrádban is új – sokak szerint morbid – szokás kezd elterjedni.
A legtöbb magyar kedvenc ételei között dobogós helyet foglal el a hamisítatlan, hagyományos vörösboros marhapörkölt. Tudd meg, hogy szól a „tökéletes" recept, mi kerül a...
Október utolsó hétvégéjén izgalmas programokkal, gyermekfoglalkozásokkal és koncertekkel várják a látogatókat Balatonszabadiba. Az esemény célja, hogy a családok és az élményre vágyók egy felejthetetlen napot...
Ingyen gyűjthető most a magyar erdőkben: luxus alapanyag, kávé és koktél is készülhet belőle - recept
Tele van vele az erdő, ingyen van, és még kávé is készíthető belőle – ismerd meg a tölgyfa makkból készült koktélt, ami új szintre emeli...
A tavalyi hatalmas siker után idén is megnyílik a Siófoki Nagystrand szalmalabirintusa: több száz négyzetméteren, új tematikával és még több meglepetéssel várja a látogatókat.
A hallgatás csendje: bestiális gyilkosságok, feltáratlan tömegsírok sora Kőszegen, Bucsuban és Bozsokon
Kőszeg mellett, a Guba-hegyen, Bozsok és Bucsu határában még mindig emberi maradványok tömegét rejti a föld. 80 év nem volt elég ahhoz, hogy méltó módon...
Csak a rezsit kell fizetni: hihetetlen lehetőséggel segítik a vidéki fiatalokat - Így lehet pályázni!
Lengyeltóti önkormányzata új programmal támogatja a fiatalokat: a bérleti díjat elengedik, csak a rezsit kell fizetni. A cél a fiatalok helyben tartása és a város...
Biztonsági kamera rögzítette a csongrádi földrengést: erre a robbanásszerű hangra ébredtek az emberek.
Vizsgálat indult a győri Szabadhegyen, miután hétfőn délután furcsa, fehéres trutyi jelent meg a város egyik leglátogatottabb tavában. Sokakakt sokkolt a gusztustalan látvány.
A Gödöllői-dombság gyöngyszeme, a Sasbérci-kilátó, lehet, hogy már csak napokig látogatható. Az üzemeltetők bizonytalan jövőről beszélnek.
Badacsony lankáin nemcsak a szőlőtőkék zöldellnek, hanem apró olajfák is, amelyekből megszületett Magyarország első hazai olívaolaja. Török Csaba borász éveken át kísérletezett, míg a 2HA...
Elkezdődött a Balaton nyugati medencéjében a következő ütemű iszapkotrás. Jelenleg a Siófoki-öbölben dolgoznak a kotróhajók, összesen mintegy 50 ezer köbméter üledéket távolítanak el.
„Szeretnénk lovakat, marhákat, tyúkokat tartani, és mindent, amit csak lehet, magunk megteremteni” – mesélte Zsuzsi, aki gyerekkorában is állatok között nőtt fel.
Novembertől komoly változások várják a vendégeket Európa legnagyobb termáltavánál. Átalakul a belépési rend, megszűnnek a napijegyek, és a nyitvatartás is módosul.
Ha nem is olyan nagy mértékben, mint a Dél-Alföldön, de Somogyban is megkezdődött az erdők száradása. A szakemberek egészen drámai képet festenek le a következő...
A sütőtök nemcsak ősszel, hanem egész évben remek alapanyag lehet levesekhez, pitékhez, pürékhez és egyéb ételekhez. Azonban a sokféle tök között könnyen elveszhetünk. Hogyan válasszunk...
Nem mindennapi mentőakció zajlott Balatonalmádiban: a Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvány önkéntesei 18 fehérszélű törpedenevért szabadítottak ki egy felújítás alatt álló házból.
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
