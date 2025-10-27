Íme az ország legötletesebb erdei menedéke: egy titkos fakunyhó, csodás panorámával, ami ingyen vár rád

A Déli-Bükk kapujában, az Ódorvár sziklabástyája mellett rejtőzik az ország egyik legötletesebb erdei menedékhelye. Egy könnyen elérhető, de vadregényes pihenőhely, ahol a kilátás és az éjszakai csillagok garantáltan elvarázsolnak. Ráadásul nemcsak ingyenesen használhatjuk, de zárható éjjeli hajlék is!

A Hór-völgy alsó lejtőit övező meredek sziklák és mészkőbordák között áll az ódorvári fakunyhó, amely klasszikus erdei bivak és kényelmes pihenő egyben. A tető alatt zárható, padlóval ellátott éjjeli hajlék várja a túrázókat: 4-6 fő kényelmesen elfér, matraccal és hálózsákkal felszerelve, a szél és eső ellen pedig teljesen védett.

A ház körüli lapos placcon sátrazni is lehet, a padokkal körbevett tűzrakó és a közeli Zsilibes-forrás pedig a hosszabb erdei tartózkodást is gondtalan élménnyé teszi - derült ki a Természetjáró cikkéből.

A környék igazi csemege a természet szerelmeseinek: az Ódorvár tetejére mászva páratlan panoráma nyílik a Hór-völgy mentén, a Bükk-fennsík sziklás oldaláig, ellenirányban pedig az Alföldig. A meredek lejtők, a sziklafalak és a titokzatos Ódorvári-cseppkőbarlang mind hozzájárulnak ahhoz a vadregényes hangulathoz, amiért érdemes felkapaszkodni ide.

Az ódorvári kunyhó története sem mindennapi: korábban barlangászok menedékhelye volt, majd a 2010-es évek végére leromlott, míg 2020-ban az Egererdő és a barlangászok összefogásával újjáépítették. Ma már minden évszakban, 0–24 óráig látogatható, az ország egyik legjobban felszerelt és legizgalmasabb nyilvános erdei menedékhelyeként várja a természet szerelmeseit.