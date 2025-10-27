Szenzációs hír: több ezer éves sírokat és egy neolit kori gabonatárolót tártak fel az ipari park bővítése közben a szolnoki Damjanich János Múzeum régészei.
Íme az ország legötletesebb erdei menedéke: egy titkos fakunyhó, csodás panorámával, ami ingyen vár rád
A Déli-Bükk kapujában, az Ódorvár sziklabástyája mellett rejtőzik az ország egyik legötletesebb erdei menedékhelye. Egy könnyen elérhető, de vadregényes pihenőhely, ahol a kilátás és az éjszakai csillagok garantáltan elvarázsolnak. Ráadásul nemcsak ingyenesen használhatjuk, de zárható éjjeli hajlék is!
A Hór-völgy alsó lejtőit övező meredek sziklák és mészkőbordák között áll az ódorvári fakunyhó, amely klasszikus erdei bivak és kényelmes pihenő egyben. A tető alatt zárható, padlóval ellátott éjjeli hajlék várja a túrázókat: 4-6 fő kényelmesen elfér, matraccal és hálózsákkal felszerelve, a szél és eső ellen pedig teljesen védett.
A ház körüli lapos placcon sátrazni is lehet, a padokkal körbevett tűzrakó és a közeli Zsilibes-forrás pedig a hosszabb erdei tartózkodást is gondtalan élménnyé teszi - derült ki a Természetjáró cikkéből.
A környék igazi csemege a természet szerelmeseinek: az Ódorvár tetejére mászva páratlan panoráma nyílik a Hór-völgy mentén, a Bükk-fennsík sziklás oldaláig, ellenirányban pedig az Alföldig. A meredek lejtők, a sziklafalak és a titokzatos Ódorvári-cseppkőbarlang mind hozzájárulnak ahhoz a vadregényes hangulathoz, amiért érdemes felkapaszkodni ide.
Az ódorvári kunyhó története sem mindennapi: korábban barlangászok menedékhelye volt, majd a 2010-es évek végére leromlott, míg 2020-ban az Egererdő és a barlangászok összefogásával újjáépítették. Ma már minden évszakban, 0–24 óráig látogatható, az ország egyik legjobban felszerelt és legizgalmasabb nyilvános erdei menedékhelyeként várja a természet szerelmeseit.
A legtöbb magyar kedvenc ételei között dobogós helyet foglal el a hamisítatlan, hagyományos vörösboros marhapörkölt. Tudd meg, hogy szól a „tökéletes” recept, mi kerül a...
Október utolsó hétvégéjén izgalmas programokkal, gyermekfoglalkozásokkal és koncertekkel várják a látogatókat Balatonszabadiba. Az esemény célja, hogy a családok és az élményre vágyók egy felejthetetlen napot...
Ingyen gyűjthető most a magyar erdőkben: luxus alapanyag, kávé és koktél is készülhet belőle - recept
Tele van vele az erdő, ingyen van, és még kávé is készíthető belőle – ismerd meg a tölgyfa makkból készült koktélt, ami új szintre emeli...
A tavalyi hatalmas siker után idén is megnyílik a Siófoki Nagystrand szalmalabirintusa: több száz négyzetméteren, új tematikával és még több meglepetéssel várja a látogatókat.
A hallgatás csendje: bestiális gyilkosságok, feltáratlan tömegsírok sora Kőszegen, Bucsuban és Bozsokon
Kőszeg mellett, a Guba-hegyen, Bozsok és Bucsu határában még mindig emberi maradványok tömegét rejti a föld. 80 év nem volt elég ahhoz, hogy méltó módon...
Csak a rezsit kell fizetni: hihetetlen lehetőséggel segítik a vidéki fiatalokat - Így lehet pályázni!
Lengyeltóti önkormányzata új programmal támogatja a fiatalokat: a bérleti díjat elengedik, csak a rezsit kell fizetni. A cél a fiatalok helyben tartása és a város...
Biztonsági kamera rögzítette a csongrádi földrengést: erre a robbanásszerű hangra ébredtek az emberek.
Vizsgálat indult a győri Szabadhegyen, miután hétfőn délután furcsa, fehéres trutyi jelent meg a város egyik leglátogatottabb tavában. Sokakakt sokkolt a gusztustalan látvány.
A Gödöllői-dombság gyöngyszeme, a Sasbérci-kilátó, lehet, hogy már csak napokig látogatható. Az üzemeltetők bizonytalan jövőről beszélnek.
Badacsony lankáin nemcsak a szőlőtőkék zöldellnek, hanem apró olajfák is, amelyekből megszületett Magyarország első hazai olívaolaja. Török Csaba borász éveken át kísérletezett, míg a 2HA...
Elkezdődött a Balaton nyugati medencéjében a következő ütemű iszapkotrás. Jelenleg a Siófoki-öbölben dolgoznak a kotróhajók, összesen mintegy 50 ezer köbméter üledéket távolítanak el.
„Szeretnénk lovakat, marhákat, tyúkokat tartani, és mindent, amit csak lehet, magunk megteremteni” – mesélte Zsuzsi, aki gyerekkorában is állatok között nőtt fel.
Novembertől komoly változások várják a vendégeket Európa legnagyobb termáltavánál. Átalakul a belépési rend, megszűnnek a napijegyek, és a nyitvatartás is módosul.
Ha nem is olyan nagy mértékben, mint a Dél-Alföldön, de Somogyban is megkezdődött az erdők száradása. A szakemberek egészen drámai képet festenek le a következő...
A sütőtök nemcsak ősszel, hanem egész évben remek alapanyag lehet levesekhez, pitékhez, pürékhez és egyéb ételekhez. Azonban a sokféle tök között könnyen elveszhetünk. Hogyan válasszunk...
Nem mindennapi mentőakció zajlott Balatonalmádiban: a Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvány önkéntesei 18 fehérszélű törpedenevért szabadítottak ki egy felújítás alatt álló házból.
A több mint 300 éves kastélyt Szombathelyen bérlakásokká alakították, és pár évek még lakók lakták. Azóta csak üres és várja további sorsát.
A főúri rezidenciák parkjaiban sétálgatva élvezhetjük az ősz ezernyi színeit, ha pedig történetesen esik az eső, bent a termekben számtalan különleges tárlatot és interaktív élményt...
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
