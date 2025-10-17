2025. október 17. péntek Hedvig
9 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Facebook
HelloVidék

Elkeserítő a helyzet a kiszáradó Holt-Tiszánál: mentik a halakat, de 42 mázsának így is pusztulnia kellett

HelloVidék
2025. október 17. 17:15

A 60 hektáros Gói-tói Holt-Tisza vízszintje drámaian lecsökkent, ezért a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) az utóbbi napokban sürgős halmentést hajtott végre. A megsemmisítésre szánt halmennyiség nyolc és félszer nagyobb volt, mint amennyit sikerült visszahelyezni a Tiszába.

Két helyszínen, október 10-én Szolnokon, a cukorgyári ülepítő tavaknál, majd október 14-én a Gói-tói Holt-Tiszán kellett közbeavatkozni a folyamatosan csökkenő vízszint miatt. A 60 hektáros Holt-Tisza szinte teljesen kiszáradt, már csak néhány hektáros területeken maradt víz. „1999 óta dolgozom ebben a szakmában, de ilyen mértékű kiszáradást még nem láttam” – mondta a Pecaverzumnak Dónkó Péter, a KTVHESZ ügyvezető igazgatója.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hálóba került halak közül 495 kilogramm őshonos példányt sikerült visszahelyezni a Tiszába, köztük pontyot, süllőt, harcsát, balint, keszeget és csukát. Az inváziós és idegenhonos fajok, többek között busa, kárász és amur, összesen 4200 kilogrammot tettek ki, és ezeket a szerződéses halászok elszállították a megsemmisítésre. A visszahelyezett állomány értéke mintegy 1,5 millió forintot tett ki.

A helyi horgászok és önkéntesek is besegítettek a mentésbe. „Az idősebbek azt mondták, hogy a ’70-es évek óta nem láttak ilyen állapotokat a Gói-tói Holt-Tiszán” – árulta el Dónkó Péter.

A KTVHESZ szerint az eset rámutat, hogy a Holt-Tisza ökológiai állapota folyamatos figyelmet igényel, és az inváziós fajok elszaporodása komoly kockázatot jelent az őshonos halállományra.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Címlapkép: Facebook
#vízhiány #horgászat #hal #környezetvédelem #klímaváltozás #ponty #halászat #horgász #szolnok #tisza #aszály #hellovidék #természeti katasztrófa #ökológia #kiszáradás #vízszint #természetvédelem #halállomány #halmentés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:45
17:29
17:15
17:09
17:08
Pénzcentrum
Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon
Az apa férfi, az anya főz: akkora a gazdasági krízis, hogy még a bezzegországokban sincs nemi egyenlőség
Köldökzsinór Program 2025: közel 107 ezer forintos támogatás: útmutató külhoni magyaroknak, Ügyfélkapun keresztül igénylőknek
Így újul meg a Balaton szégyenfoltja: évtizedek óta volt fekélyes seb a magyar tenger fővárosában
Így lehet Budapest Európa új luxusfővárosa: dubaji elithotel vetette meg a lábát Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 17. péntek
Hedvig
42. hét
Október 17.
A szegénység elleni küzdelem világnapja
Október 17.
A szellemi kulturális örökség napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Elvonultan él, itt lelt menedékre a Halhatatlanok Társulatának új tagja: “A lelkem mélyén vidéki ember vagyok”
2
3 hete
Most érkezett! Brutálisan megverték a Nemzeti Színház egykori színészét: sérülései megrázóak
3
2 hete
Megszereztük a palócleves eredeti receptjét: kevesen tudják, hogy valójában így készül
4
2 hete
Kiégtek a multinál, és jurtába költöztek a Balaton-felvidéken – videón mutatják meg új életüket
5
3 hete
Zsákfaluba költöztek a budapesti művészvilágból: két család így épített új életet a Bakonyban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Együttbiztosítás
(coinsurance) a kockázatok két vagy több biztosítóintézet által történő közös vállalása, előre meghatározott arányok szerint. A kötvényt a vezető biztosító állítja ki, és végzi a lebonyolítást is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 17. 17:29
Figyelem, változnak a parkolási szabályok Budapesten: komoly büntetést kaphat sok autós, erre kell készülni
Pénzcentrum  |  2025. október 17. 17:09
Sokkot kaptak a magyar vásárlók a boltok kasszáinál: nem csoda, ezt inkább már meg se veszik
Agrárszektor  |  2025. október 17. 17:31
Trump beavatkozik: komoly változás jöhet a marhahús piacán