Elkeserítő a helyzet a kiszáradó Holt-Tiszánál: mentik a halakat, de 42 mázsának így is pusztulnia kellett

A 60 hektáros Gói-tói Holt-Tisza vízszintje drámaian lecsökkent, ezért a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) az utóbbi napokban sürgős halmentést hajtott végre. A megsemmisítésre szánt halmennyiség nyolc és félszer nagyobb volt, mint amennyit sikerült visszahelyezni a Tiszába.

Két helyszínen, október 10-én Szolnokon, a cukorgyári ülepítő tavaknál, majd október 14-én a Gói-tói Holt-Tiszán kellett közbeavatkozni a folyamatosan csökkenő vízszint miatt. A 60 hektáros Holt-Tisza szinte teljesen kiszáradt, már csak néhány hektáros területeken maradt víz. „1999 óta dolgozom ebben a szakmában, de ilyen mértékű kiszáradást még nem láttam” – mondta a Pecaverzumnak Dónkó Péter, a KTVHESZ ügyvezető igazgatója.

A hálóba került halak közül 495 kilogramm őshonos példányt sikerült visszahelyezni a Tiszába, köztük pontyot, süllőt, harcsát, balint, keszeget és csukát. Az inváziós és idegenhonos fajok, többek között busa, kárász és amur, összesen 4200 kilogrammot tettek ki, és ezeket a szerződéses halászok elszállították a megsemmisítésre. A visszahelyezett állomány értéke mintegy 1,5 millió forintot tett ki.

A helyi horgászok és önkéntesek is besegítettek a mentésbe. „Az idősebbek azt mondták, hogy a ’70-es évek óta nem láttak ilyen állapotokat a Gói-tói Holt-Tiszán” – árulta el Dónkó Péter.

A KTVHESZ szerint az eset rámutat, hogy a Holt-Tisza ökológiai állapota folyamatos figyelmet igényel, és az inváziós fajok elszaporodása komoly kockázatot jelent az őshonos halállományra.

Címlapkép: Facebook