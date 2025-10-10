Tatabányán új fejezetéhez érkezett a fizetős parkolás: immár nemcsak az utcákon, hanem a népszerű áruházak parkolóiban is komoly összeget kell fizetni annak, aki autóval érkezik.
Döbbenetes fotókon: így rohad szét a balatoni gyermektábor, ahol vidékiek százai nyaraltak
Gyerekként mi is több nyarat töltöttünk ebben a táborban – talán ezért is különösen szívszorító látni, mi maradt az egykor vízparthoz közeli, élettel teli üdülőből. A balatonberényi gyermektábor évtizedeken át a vasi gyerekek kedvelt nyaralóhelye volt – ma romokban áll, gazdája pedig évek óta semmit sem kezd vele.
A Hétvezér utcai egykori Vas megyei gyermektábor lassan teljesen az enyészeté lesz. A helyszínen járt Czeglédy Csaba, szombathelyi önkormányzati képviselő a napokban a Facebookon mutatta meg, mi maradt a valaha élettel teli üdülőből: bedeszkázott ablakok, beomló tetők, elvadult kert és tárva-nyitva hagyott kapuk.
„Semmi nincs a területen, a kapu is nyitva, lassan pusztul az egész” – írta a posztban. A fotók 2025. október 8-án készültek.
A balatonberényi tábor hosszú ideig a Vas megyei önkormányzat tulajdonában volt, itt pihenhettek nyaranta kedvezményesen a vasi gyerekek. Aztán jött a 2012-es államosítási hullám, amikor a kormány elvette a megyei önkormányzatok vagyonát – ezzel együtt a berényi tábort is. Rövid ideig még Erzsébet-táborként működött, majd 2016-ban végleg bezárt. Az épületek ezután évekig üresen álltak - idézte fel a történetét a Nyugat.hu.
Az állam 2021 tavaszán döntött az értékesítésről
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 527 millió forintos kikiáltási áron hirdette meg az ingatlant, amit végül a debreceni Aranypart Ingatlanfejlesztő Alap vásárolt meg. A cég kezelője a Divinius Befektetési Zrt., amely mögött a liechtensteini Bethesda Establishment áll – vagyis a Nyugat.hu cikke szerint egy klasszikus offshore konstrukció.
Az online licit hat napig csendben zajlott, végül az utolsó este érkezett egyetlen ajánlat, és 15 perccel később le is zárták a folyamatot.
Négy éve magántulajdonban – és négy éve elhagyatva
A terület 2021 óta magántulajdonban van, ám sem fejlesztés, sem karbantartás nem történt rajta. Pedig korábban arról szóltak a hírek, hogy a régi üdülő helyén lakásokat vagy apartmanokat építenének.
Ez azonban máig csak ígéret maradt: a területet ma is gaz veri fel, az épületek állaga folyamatosan romlik, és a helyiek szerint évről évre nehezebb elhinni, hogy valaha történik ott bármi is.
A balatonberényiek nem titkolják csalódottságukat. A tábor egykor a közösségi élet része volt, sokak gyermekkori emlékei kötődnek hozzá. „Szomorú, hogy így hagyták tönkremenni. Ez nemcsak egy ingatlan, hanem egy darab múlt” – mondta egy helybéli, aki korábban itt dolgozott nyaranta. Az egykori gyermektábor sorsa ma is bizonytalan. A tulajdonos hallgat, az állam pedig már nem foglalkozik vele. Addig is a helyiek csak nézik, ahogy az idő lassan elvégzi azt, amit a felelősök mulasztása elkezdett: Balatonberény egyik ikonikus helye szó szerint darabjaira hullik.
Fotó: Czeglédy Csaba / Facebook
