Bakancsokat fel! Idén is megrendezik a Kéktúrázás Napját, te se maradj otthon a négy fal között

Október 11-én, szombaton újra túrázókat vár a Kéktúrázás Napja. A Magyar Természetjáró Szövetség immáron hatodik alkalommal szervezi meg az országos rendezvényt, amelyre a részvétel továbbra is ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A Kéktúra több mint 2580 kilométer hosszú útvonalát három fő részből alkotják: az Országos Kéktúra, a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra és az Alföldi Kéktúra. Az útvonalakat 143, egy nap alatt teljesíthető szakaszra bontották, így mindenki megtalálhatja a saját erőnlétéhez és idejéhez illő túrát, a rövidebb, könnyebb szakaszoktól a hosszabb, komolyabb szintemelkedést igénylő távokig.

A regisztráció szeptember 10-én, reggel 8 órától indult.

A 143 túracsoport túlnyomó részét tapasztalt, helyismerettel rendelkező szakaszfelelősök vezetik majd, akik a szervezésben és a terepen való tájékozódásban segítik a résztvevőket.

Újdonságként idén önjáró szakaszok is lesznek, ahol vezető nélkül lehet csatlakozni a rendezvényhez. Ezeknél a szakaszoknál javasolt találkozási pontokat és időpontokat határoztak meg, a résztvevők pedig az Üzenőfalon keresztül könnyen egymásra találhatnak.

Kéktúra app: elsőként a résztvevőknek

A 2024 végén beharangozott új, hivatalos KÉKTÚRA app fejlesztése most a finisbe ért. Az applikáció rengeteg hasznos funkciót kínál a könnyebb tájékozódáshoz és a túrák követéséhez. Az októberi rendezvény résztvevői elsőként próbálhatják ki az alkalmazást, miután a regisztráció során megadták a telefonjuk platformját (Android vagy iOS) és a Google Play, illetve Apple ID fiókjukhoz tartozó e-mail címet.

A Kéktúrázás Napja évről évre egyre népszerűbb: a rendezvény nemcsak a természetjárás népszerűsítését szolgálja, hanem lehetőséget ad az ország legszebb tájainak felfedezésére, és közösségi élményt nyújt a túrázóknak.