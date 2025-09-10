2025. szeptember 10. szerda Nikolett, Hunor
Szedd magad alma 2025-ben: felejtsd el a méregdrága boltit, itt akciósan megkapod + Lista

Pais-Horváth Szilvia
2025. szeptember 10. 14:45

Nincs kétség, drága lesz idén az alma, az ország jó részén el is fagyott a termés, másrészt iszonyatos aszály és a hőség miatt is jelentős a kiesés. Az árak tekintetében sincsenek jó híreink: a léalma felvásárlási ára kiugróan magasnak számít a korábbi évekhez képest. Viszont már most vannak helyek, ahol a friss, télire való almához a piaci ár töredékéért juthatunk – íme az országos „Szedd magad alma" 2025. lista!

Már szeptember első napjaiban megjelent a közösségi portálon az eladó hazai alma, amit jellemzően 350-400 forintos áron kínálnak. A bődületes aszály és hőség miatt ugyanis jóval az őszi almaszezon előtt elkezdett potyogni a termés, sok helyen több héttel előbb beértek már az őszi fajták is. A szezonja azonban igazán csak most indul, úgyhogy kezdjük ezzel a jó hírrel: senki nincs még lemaradt semmiről! Az áraknál maradva a 2025-ös léalma felvásárlási ár nagymértékben emelkedett a FruitVeB tájékoztatása szerint, 75-82 forint/kg közötti sávban mozog augusztusban, ami jóval magasabb a 2024-es 38-50 forint/kg-os és a 2023-as 45 forint/kg körüli árakhoz képest.  

A 2025-ös év minden idők egyik leggyengébb termésének ígérkezik

A Fruitveb tájékoztatása szerint Magyarországon jelenleg mintegy 20 ezer hektáron zajlik almatermelés (az ország legfontosabb termesztőkörzete Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, ahol 15 136 hektár almaültetvény található), amely már csak a fele a 20 évvel ezelőtti termőterületnek. Termelési potenciál egy jó évjáratban még az erősen zsugorodó ültetvényterület mellett is mintegy 500 ezer tonna lenne, melyből mintegy 120-130 ezer tonna lehetne étkezési alma, 370-380 ezer tonna pedig ipari alma (utóbbinak 80-90%-a sűrítménycélú léalma).

Az elmúlt öt év – de egyben az elmúlt 2-3 évtized – leggyengébb termését 2022-ben szüreteltük, amely 280 ezer tonna volt. Az előző évben is jócskán elmaradt a hazai almatermés a potenciálunktól: mindössze 342 ezer tonnát takarítottunk be (ebből 232 ezer tonna volt léalma, 20 ezer tonna egyéb ipari alma, 65 ezer tonna étkezési alma és 25 ezer tonna az exportált mennyiség). A termelők, TÉSZ-ek, kereskedők és feldolgozók körében végzett felmérés alapján:

a 2025-ös mennyiséget kb. 160 ezer tonnára prognosztizálják, ami az előző év, már eleve gyenge termésének alig a fele.

A becslések szerint ebből 60–80 ezer tonna étkezési alma, míg 80–100 ezer tonna ipari alma lehet. Ez azt is jelenti, hogy az étkezési alma termése egy átlagos évjárathoz képest mindössze 55–65%-ot, az ipari alma mennyisége pedig kb. 20–25%-ot tesz ki.

A terméskiesés jelentős mind az étkezési, mind az ipari alma szegmensben, hiszen a hazai étkezési alma fogyasztás 110–120 ezer tonna, a feldolgozóipari kapacitás pedig 350–400 ezer tonna körül alakul, így a jelenlegi termés a piaci igényekhez képest jócskán elmarad.

Forrás: FruitvebForrás: Fruitveb

A Fruitveb tájékoztatása szerint az idei gyenge termés több tényezőre vezethető vissza: a termőterület folyamatos csökkenésére, az ültetvények romló kondíciójára, valamint a kedvezőtlen időjárásra.

  • Tavaszi és kora őszi aszály: A tavalyi nyár és kora ősz közel három hónapos extrém aszály- és hőségstresszt hozott. Bár az őszi csapadék enyhített a helyzeten, valószínűleg rontotta a virágrügyek kondícióját, így az idei normál virágzás mellett is bizonytalanságot okozott.
  • Fagyok: Az április 7–8-i és a május 10-i fagyok a legnagyobb károkat okozták. Az áprilisi hideg az almatermő területek 80–90%-át sújtotta, kivéve a Balaton térségét, a Kisalföldet és a Dunántúl egyes részeit. A májusi fagy különösen az északkeleti régiókat érintette, ahol az ültetvények háromnegyede található.
  • Hűvös, fényszegény május: A virágzás lezárulta után a május egészében hűvös, fényszegény időjárás uralkodott, kevés csapadékkal. Ez kedvezőtlenül befolyásolta a terméskötődést és az intenzív sejtosztódást, ami a gyümölcsméret kialakulásánál kulcsfontosságú.
  • Júniusi kánikula: Júniusban gyakoriak voltak a hőhullámok, az aszály és a magas UV-sugárzás miatt további mennyiségi és minőségi veszteségek jelentkeztek, különösen az öntözetlen ültetvényeken és homoktalajokon.
  • Júliusi javulás: Júliusban érkezett az első jelentősebb csapadék, azonban a heves zivatarok, vihar- és jégkárok miatt a tavaszi és júniusi szélsőséges időjárás eredője a gyenge terméskötődés és az intenzívebb, május-júniusi hullás lett.

A szüret előtti hetek is további kockázatot hordoznak – ahogy a FruitVeb megjegyezte, sok ültetvényben a gyümölcsök mérete elmarad a várttól, ami a tavaszi fagyok, a májusi hűvös és a júniusi kánikula következménye. A kevés életképes mag és a sejtosztódás lassulása egyaránt csökkenti a gyümölcsméretet, ami befolyásolhatja, mennyi gyümölcs minősül étkezési almának.

A hazai gyümölcsök árai 2025. szeptemberében

A Budapesti Nagybani Piacon 2025 szeptemberében a hazai és import gyümölcsök árai jelentősen eltérnek a korábbi évektől, tükrözve az idei gyenge termést és a szezonális keresletet. A termelők és nagykereskedők közötti aktuális árak a következők:

Friss gyümölcsök (hazai és import):

  • Alma (hazai, I. oszt.): 500–700 Ft/kg
  • Körte (hazai, I. oszt.): 700–800 Ft/kg
  • Őszibarack (hazai, oszt.): 700–1500 Ft/kg
  • Csemegeszőlő (hazai, I. oszt.): 400–760 Ft/kg
  • Szilva (import, I. oszt.): 450–600 Ft/kg
  • Málna (import, I. oszt.): 4000–4500 Ft/kg

Az árak a minőségtől, a kereslettől és a szállítási költségektől függően azért még változhatnak, így a szezon folyamán előfordulhatnak kisebb ingadozások. A magasabb árak részben az idei terméskiesésnek, részben pedig a szezonális igényeknek köszönhetők, különösen a friss, hazai almánál és őszibaracknál.

Összehasonlítva, bár a szupermarketekben akciósan 500, de jellemzően inkább 600-700 forintnál kezdődik az alma kilója, azért még mindig az egyik legolcsóbb (tegyük hozzá, és legegészségesebb) hazai gyümölcsnek számít. Ráadásul nem kell mindenáron a piacra, illetve a boltokba mennie az embernek ahhoz, hogy hozzájusson a gyümölcshöz. Magyarországon ugyanis számos „Szedd magad” ültetvény található, ahol a „bolti” ár alatt, azaz nagyjából kilogrammonként 250-400 forintos áron kínálják a garantáltan friss és megbízható minőségű almát – de erről mindjárt külön is szólunk!

Szedd magad almások 2024 -ben: országos helyszínek vármegyénként

Jó hír viszont, hogy a gyenge hazai termés ellenére is elkezdődtek a "szedd magad" alma akciók. A legnépszerűbb étkezési almafajták – a Gála, a Red chief, a Golden, a Jonagold, az Idared, a Granny Smith, a Starking – folyamatosan érnek. Mielőtt azonban bárki elindulna almát szedni, érdemes tájékozódni az nyitvatartásokról, a szükséges felszerelésről, hogy kell-e vinni valamilyen tárolóeszközt, valamint a "Szedd magad!" akció aktuális feltételeiről.

Baranya vármegye

Mozsgó, Győri Gyümölcsös:

  • A családi gazdaság Szigetvártól 8 km-re, a 67-es út mellett, Mozsgó határában található.
  • Szedd magad almák: Idared, Húsvéti Rozmaring, Red Rohme (előzetes egyeztetés szükséges).
  • Szezon kezdete: szeptember 19.

Bács-Kiskun vármegye

Kadó Gyümi, Kerekegyháza:

  • Helyszín: Kerekegyháza, Faludűlő tanya.
  • Saját hűtőház áll rendelkezésre.
  • Gyümölcsök: étkezési (1. és 2. osztály), lekvárnak, cefrének való alma. Vásárlás: csak ládában.

Fejér vármegye

Agárd, Bikavölgyi út

  • Az agárdi Bikavölgyi Panzióban lehet érdeklődni az almaszedésről (Velence Fruct épületénél).

Gárdony, Borbás Kert

  • Szezon kezdete: szeptember második hete.
  • Szedd magad: alma és szilva.
  • Fajták: Gala, Jonathan.

Nagyvenyim, Venyim Gyümölcsöse

  • Szedhető gyümölcs: alma, málna, körte, szilva, paradicsom.
  • Ár: 350 Ft/kg (alma).

Győr-Moson-Sopron vármegye

Vedd Magad Alma, Fertőd

  • Helyszín: Fertődtől 6 km-re, Ausztria, Pamhagen (Pomogy) irányában.
  • Út: Nyárliget határ felől jobbra, majd 500–600 m, balra a tanya.
  • Ár: 430 Ft/kg (fajtától független).
  • Fajtaválaszték: átlagosan 5–10 fajta.

Hajdú-Bihar vármegye

Szedd Magad Alma, Bocskaikert (Dancsi kertészet)

  • Ár: étkezési alma 300 Ft/kg, ipari/cefrek alma 110 Ft/kg.
  • Szedd magad fajták: Golden, Jonathán, Jonagold, Idared, Starking.

Heves vármegye

Gyöngyös, Székely Családi Gazdaság

  • Gyümölcsös telepítés kezdete: 1997.
  • Alapvetően szedd magad akcióra építik az értékesítést.

Pest vármegye

Pomáz, Margitligeti út

  • Helyszín: Pomáz, Kiskovácsi felé, Margitligeti út.
  • Ár: nyári alma 490 Ft/kg, pultos ár 590 Ft/kg.
  • Szedd magad: alma, őszibarack.

Tök, Tök Jó Gyümölcs

  • Helyszín: Páty és Zsámbék között, Tök-Újmajor út végén (hűtőháznál).
  • Ár: alma 300 Ft/kg.

Somogy vármegye

Lengyeltóti, Szabó Kertészet

  • Szedd magad almák: Rozela, Red Topaz, Florina, Luna, Orion, Sirius.
  • Tavalyi ár: 250 Ft/kg (étkezési alma).

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Nyírbátor, Bátori Alma-Fa Kft.

  • Folyamatosan bővülő fajtaválaszték és minőség.
  • Idei szedd magad akcióról még nincs információ.
  • Tavaly: két alkalommal lehetett szedni.

Tolna vármegye

Madocsa, Gombos Család Almáskertje

  • Helyszín: Madocsa határától 1 km-re, a Dunára vezető út mellett tábla jelzi.
  • Szedd magad fajták: Jonathán, Jonagold, Idared.
  • Léalma is kapható.

Zala vármegye

Zalaegerszegi Vedd magad Alma akció:

  • Nyitvatartás Szombat és vasárnap: 08:00–14:00 (Hétfő–péntek: Zárva)
  • Hétköznap (kedd és péntek): 14:00–17:30 között a Petőfi közben is elérhető
  • Cím: Zalaegerszeg, Petőfi köz (GPS koordináták: 46.783753, 16.818941) Megközelítés: Az Alsóerdei Élményparktól 3,4 km-re Gellénháza felé.
  • Alma fajták és árak: Fajták: Jonagold, Idared, Pinova, Golden Gála, Árak: 300–500 Ft/kg
  • Másodosztályú alma: 100 Ft/kg

Borda családi gazdaság, Nagykanizsa

  • Idei termés kevesebb, mint a szokásos.
  • Szedd magad fajták: Jonagored, Jonaprince, Idared.
  • Ár: 360 Ft/kg, szeptember 6-tól a készlet erejéig.

Fontos! Mielőtt elindulnánk egy almáskertbe, azért érdemes telefonon is érdeklődni a hely aktuális állapotáról, a nyitva tartásról és az árakról. Néhány helyen előzetes bejelentkezés szükséges, érdemes ezért előre tájékozódni a fizetési lehetőségekről is.
