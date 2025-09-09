2025. szeptember 9. kedd Ádám
23 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fiatal barátok csoportja túrázik hátizsákkal az erdőben, a természetben sétálva
HelloVidék

Figyelem! Halálos veszély a Kéktúra szakaszán, ezt jobb, ha messziről elkerülöd + Videó

HelloVidék
2025. szeptember 9. 16:15

Komoly veszély fenyegeti a kirándulókat a Farkas-erdőben: felbolydult lódarazsak miatt ideiglenesen lezárták a Kéktúra egyik kedvelt szakaszát. A rovarok egy holtfában alakították ki fészküket, és agresszívan védik azt az arra járókkal szemben. A Szombathelyi Erdészeti Zrt. már megjelölte a pontos helyszínt, és figyelmeztető táblákat is kihelyezett, amíg a mentesítés meg nem történik.

Komoly veszély fenyegeti a természetjárókat a Farkas-erdőben: felbolydult lódarazsak jelentettek közvetlen kockázatot a Kéktúra egyik kedvelt szakaszán. A rovarok egy holtfában alakították ki fészküket, és valószínűleg annak védelmében támadnak az arra közlekedőkre. Az érintett terület a Káld-Hidegkúti Ökoturisztikai Központ felé vezető erdészeti magánút mellett található. A pontos helyszínt a Szombathelyi Erdészeti Zrt. meg is jelölte: https://maps.app.goo.gl/ju8HFmakxgr8scBe8

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lódarázs csípése erős fájdalmat okoz, és allergiás reakció esetén életveszélyes, akár halálos is lehet. A felbolydult raj ráadásul egyszerre több támadást is indíthat, ami különösen kockázatos az arra érzékenyek számára.

Mit tehetnek a túrázók?

  • Kerüljék el a veszélyes szakaszt a mentesítés befejezéséig.
  • Figyeljék a kihelyezett táblákat és kövessék az erdészet utasításait.
  • Ha valakit lódarázs csíp meg és allergiás tünetek lépnek fel, azonnal hívjanak orvosi segítséget.

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: a helyszín biztonságos lesz, amint a mentesítés megtörténik, addig azonban minden kirándulónak fokozott óvatossággal kell eljárnia.
Címlapkép: Getty Images
#facebook #veszély #hellovidék #kéktúra

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:43
16:32
16:23
16:15
16:03
Pénzcentrum
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
Apasági szabadság itthon: sok család ezért nem mer belevágni, mi lesz így a megélhetéssel?
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a számítás, pontosan mekkora összeg érkezhet a nyugdíjon felül
Komoly ATM-limit a hazai bankokban: ennyit az ingyenes pénzfelvételről, sokan szívhatják a fogukat
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 9. kedd
Ádám
37. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Fillérekért kapható a szezon csodagyümölcse: ebből készül a legfinomabb házi lekvár, itt a titkos recept
2
3 hete
Pánik a Hévízi-tó körül: tényleg lehűlt a vize? A fürdő most lerántotta a leplet az igazságról
3
3 hete
Egyszerűen kiapad a népszerű magyar tó? Ennek a fele se tréfa, óriási a baj
4
3 hete
Meglepő árak a 2025-ös Savaria Karneválon: ennyibe került a lángos, a sör és a lepény
5
1 hete
Döbbenetes rekord a Balatonon: óriási halszörnyre bukkant a mázlista pecás, videón a gigászi fogás
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állománydíj
egy adott időszakban érvényes biztosítások egyévi díja a biztosító statisztikáiban.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 9. 16:03
Apasági szabadság itthon: sok család ezért nem mer belevágni, mi lesz így a megélhetéssel?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 9. 13:03
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a számítás, pontosan mekkora összeg érkezhet a nyugdíjon felül
Agrárszektor  |  2025. szeptember 9. 16:27
Ezt mind megérezzük: durván drágultak az élelmiszer-alapanyagok