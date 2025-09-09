Figyelem! Halálos veszély a Kéktúra szakaszán, ezt jobb, ha messziről elkerülöd + Videó

Komoly veszély fenyegeti a kirándulókat a Farkas-erdőben: felbolydult lódarazsak miatt ideiglenesen lezárták a Kéktúra egyik kedvelt szakaszát. A rovarok egy holtfában alakították ki fészküket, és agresszívan védik azt az arra járókkal szemben. A Szombathelyi Erdészeti Zrt. már megjelölte a pontos helyszínt, és figyelmeztető táblákat is kihelyezett, amíg a mentesítés meg nem történik.

Komoly veszély fenyegeti a természetjárókat a Farkas-erdőben: felbolydult lódarazsak jelentettek közvetlen kockázatot a Kéktúra egyik kedvelt szakaszán. A rovarok egy holtfában alakították ki fészküket, és valószínűleg annak védelmében támadnak az arra közlekedőkre. Az érintett terület a Káld-Hidegkúti Ökoturisztikai Központ felé vezető erdészeti magánút mellett található. A pontos helyszínt a Szombathelyi Erdészeti Zrt. meg is jelölte: https://maps.app.goo.gl/ju8HFmakxgr8scBe8

A lódarázs csípése erős fájdalmat okoz, és allergiás reakció esetén életveszélyes, akár halálos is lehet. A felbolydult raj ráadásul egyszerre több támadást is indíthat, ami különösen kockázatos az arra érzékenyek számára.

Mit tehetnek a túrázók?

Kerüljék el a veszélyes szakaszt a mentesítés befejezéséig.

Figyeljék a kihelyezett táblákat és kövessék az erdészet utasításait.

Ha valakit lódarázs csíp meg és allergiás tünetek lépnek fel, azonnal hívjanak orvosi segítséget.

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: a helyszín biztonságos lesz, amint a mentesítés megtörténik, addig azonban minden kirándulónak fokozott óvatossággal kell eljárnia.