470 millióból dobják fel a romos vadászházat, de tanösvény is lesz a Maros partján

Makón, a Maros-parti ártéren teljes megújulás előtt áll az egykori Vadászház: az önkormányzat közleménye szerint jövő tavasszal interaktív ökoturisztikai kiállítóteret és látogatóközpontot adnak át, a beruházás összköltsége 470 millió forint, a projekt pedig uniós támogatással valósulhat meg.

A közlemény szerint jövő év tavaszára teljesen megújul a Maros-parti ártéren, a Makót és Apátfalvát összekötő túraútvonal kiindulópontján található kétszintes Vadászház. A 261 négyzetméter nettó alapterületű épületben és a hozzá tartozó 1850 négyzetméteres kertben interaktív, 21. századi kiállítóhelyet és látogatóközpontot alakítanak ki.

A szórakoztatva tanulás elvét követő interaktív kiállítás központi témája, a Maros és térsége értékei, a gyógyiszap, az ártér és a ligeterdők különleges élővilága, a folyó társadalmi, gazdasági, településformáló szerepe.

A kiállítás hagyományos és digitális eszközöket és interaktív élményelemeket integrál. A látogatók minőségi kiszolgálását előtér-recepció, vizesblokkok, ajándékbolt, teraszok, kültéri kerékpáros szerviz- és pihenőpont szolgálja. Az épületet akadálymentesítik, az energiaigény egy részét napelemek biztosítják majd, a rekonstrukció során számos természetközeli megoldást alkalmaznak majd.

A beltéri kiállítótérben tablók, vitrinek, audiovizuális eszközök, térképes terepasztal, érintőképernyős felületek, egyedi installációk, interaktív játékok mutatják be a látogatóknak a többi közt – a tündéranya két civakodó lánya – Maros és Olt legendáját.

Az épület környezetében pedig egy tanösvényt alakítanak ki. A rekonstrukció mellett a projekt része a látogatóközpont működtetéséhez szükséges berendezések, felszerelések beszerzése is – áll a közleményben.