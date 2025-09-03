Hivatalos: itt az időpont, mikor nyithat ki újra a leégett vidéki fürdő

Súlyos tűz rongálta meg tavasszal a tiszaújvárosi fürdőt, a tetőszerkezetben komoly károk keletkeztek. Bár a nyári szezonban részben nyitva tudott maradni a létesítmény, mostanra hivatalos lett, mikorra fejeződik be a teljes rekonstrukció: a fürdő a Facebook-oldalán jelentette be a felújítás határidejét és az újranyitás dátumát.

Még április 10-én tűz ütött ki a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő épületében. A lángok főként a tetőszerkezetben okoztak súlyos károkat. Bár a tűz oltása és a biztonsági intézkedések gyorsan megtörténtek, az épület jelentős része használhatatlanná vált. A rendőrségi nyomozás azóta is folyamatban van, és a biztosítási ügyintézés sem zárult még le, ugyanakkor a város vezetése nem várhatott: elindították a felújítás előkészítését.

Az előzetes becslések még 300 millió forintos kiadással számoltak, végül azonban a közbeszerzés kedvezőbb ajánlatai miatt a tetőszerkezet teljes rekonstrukciója 179 millió forintból valósul meg. A munkaterületet szeptember 3-án adták át a kivitelezőnek, aki először a bontási munkálatokat végzi el, majd megkezdődik az újjáépítés.

A tervek szerint a kivitelezés legkésőbb 2026. január 16-ig befejeződik, így az év elején a fürdő ismét teljes kapacitással nyithat.

Fontos változás, hogy a felújítás idején a fürdő nem zár be teljesen

A vendégeket továbbra is várja a külső termálvizes medence és a wellness részleg, azonban szeptember 8-tól a látogatók csak a balneoterápiás részlegen keresztül közlekedhetnek az épületben. A fürdő vezetése folyamatosan frissíti a nyitvatartási és jegyár-információkat a hivatalos Facebook-oldalán és weboldalán, és arra kérik a vendégeket, hogy ott tájékozódjanak a változásokról.

A városvezetés célja, hogy a felújítás után a fürdő modern, biztonságos és hosszú távon fenntartható módon működjön. A rekonstrukció nemcsak a tetőszerkezet helyreállítását jelenti, hanem egyben a fürdő presztízsének visszaállítását is: Tiszaújváros kiemelt turisztikai attrakciójáról van szó, amely évente több tízezer látogatót vonz - írta a Boon.hu.