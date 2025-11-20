2025. november 20. csütörtök Jolán
4 °C Budapest
Friss képek a behavazott Börzsönyről: szép lassan eléri az igazi tél Magyarországot
Friss képek a behavazott Börzsönyről: szép lassan eléri az igazi tél Magyarországot

2025. november 20. 15:55

Csütörtök délutánra megérkezett az első komolyabb téli hullám a Börzsönybe: a hegységben kiadós havazás kezdődött, és cikkünk megjelenésekor is nagy pelyhekben hullik a hó. Az Időkép Nagy Hideg-hegyi webkamerája alapján a frissen lehullott hótakaró akár tartósan is megmaradhat a magasabban fekvő részeken.

Az Időkép egyik webkameráján, mely a Nagy-Hideg-hegyről, a Börzsöny harmadik legmagasabb hegyéről közvetít, már most, csütörtök kora délután látható, amint nagy pelyhekben hull a hó és kifehéredett a táj. A hóréteg egyelőre tartósnak is tűnik.

A turisták kedvenc menedékházát, a Nagy Hideg-hegyi turistaházat, és az elé táruló panorámát csodálhatjuk ezen a kamerán keresztül. Közvetlenül a ház előtt látható a déli sípálya - épp hóesés közben.A turisták kedvenc menedékházát, a Nagy Hideg-hegyi turistaházat, és az elé táruló panorámát csodálhatjuk ezen a kamerán keresztül. Közvetlenül a ház előtt látható a déli sípálya - épp hóesés közben.

Délben már havazott a Kőszegi-hegységben is

Nem csak a Börzsönyben mutatkozott meg a tél: a Nyugat.hu tette közzé, hogy a Kőszegi-hegységben is havazott a délelőtti órákban, bár a novemberi hó ott gyorsan elolvadt. A következő napokban azonban országos szinten is téliesre fordul az idő.

Érdemes lesz készíteni a hólapátokat, de akár a szánkókat is

Kiterjedt csapadékmező érkezik éjszaka, a Dunántúlon már többfelé havas eső, nyugaton és a Bakonyban hó fog esni, a Bakony csúcsait akár 10 centis hó is boríthatja péntek reggelre – írja az Időkép. Pénteken aztán a Dunántúlon és az Északi-középhegységben havazásra, havas esőre kell számítani, míg az Alföldön eső lesz a jellemző.

Szombaton már az ország nagy részén havazhat, csak a Tiszántúl északi területein valószínűbb az eső. Vasárnap délelőttig kitart a csapadék, majd átmeneti szünet jön. Hétfőn újra vegyes halmazállapotú csapadék érkezik: északon hó és havas eső, délen eső várható, az Északi-középhegységben pedig ismét tisztán havazhat. 
Címlapkép: Getty Images
