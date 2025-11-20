Megérkezett a tél első nagy híre a Balaton-felvidékről: megnyílt a különleges hangulatú jégpálya

A Balaton-felvidék peremén, a festői Nemesvámoson idén is megnyitja a térség egyik legnépszerűbb téli attrakcióját: november 15-én újra üzemelni kezd a Patak Parkban kialakított jégpálya.

Ahogy lehűlnek a napok és megérkeznek az első reggeli fagyok, Veszprém vármegyében is hivatalosan beköszöntött a téli szezon: november 15-én megnyitotta kapuit a nemesvámosi jégpálya, amely tavaly igazi sikertörténetté vált a környéken. A Patak Parkban kialakított pálya idén is a térség egyik legkedveltebb téli attrakciójának ígérkezik, hiszen 2026. január 15-ig naponta várja a kicsiket és nagyokat - írta a veol.hu.

A műjégpálya mindennap két turnusban tart nyitva:

10:00–14:00, majd

15:00–20:00 között.

A szervezők ígéretet tettek arra, hogy a jégfelületet folyamatosan karbantartják, így a kezdők és a rutinosabb korcsolyázók is biztonságosan élvezhetik a csúszkálást. Estére a pálya környékét hangulatos fények töltik meg, amelyek tavaly is sok látogatót csábítottak.

A jegyárak idén is családbarátok maradtak:

Gyerekjegy: 700 Ft

Helyi lakos felnőtt: 1000 Ft

Nem helyi felnőtt: 1500 Ft

Akik rendszeresen járnának, azoknak 10 alkalmas bérlet is elérhető kedvező áron.

A büfé minden nap 15 órától nyit, ahol forró tea, sült gesztenye és más téli finomságok várják a látogatókat.

A település különleges atmoszférája sokakat vonz. A csendes, nyugodt környék, a Balaton és Veszprém közelsége, valamint a gazdag történelmi háttér miatt Nemesvámos télen is élményt nyújt. A közeli Balácapuszta római kori villagazdasága például egynapos kirándulással könnyedén összeköthető a jégpályalátogatással.

A község hosszú, egyutcás faluszerkezete, a hagyományos házak és a barátságos lakók olyan sajátos hangulatot teremtenek, amelyhez a tél csak még több varázst ad.





