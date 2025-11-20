2025. november 20. csütörtök Jolán
Fotó egy boldog családról, akik élvezik a korcsolyázást és mosolyognak egymásra
HelloVidék

Megérkezett a tél első nagy híre a Balaton-felvidékről: megnyílt a különleges hangulatú jégpálya

HelloVidék
2025. november 20. 10:45

A Balaton-felvidék peremén, a festői Nemesvámoson idén is megnyitja a térség egyik legnépszerűbb téli attrakcióját: november 15-én újra üzemelni kezd a Patak Parkban kialakított jégpálya. 

Ahogy lehűlnek a napok és megérkeznek az első reggeli fagyok, Veszprém vármegyében is hivatalosan beköszöntött a téli szezon: november 15-én megnyitotta kapuit a nemesvámosi jégpálya, amely tavaly igazi sikertörténetté vált a környéken. A Patak Parkban kialakított pálya idén is a térség egyik legkedveltebb téli attrakciójának ígérkezik, hiszen 2026. január 15-ig naponta várja a kicsiket és nagyokat - írta a veol.hu.

A műjégpálya mindennap két turnusban tart nyitva:

  • 10:00–14:00, majd
  • 15:00–20:00 között.

A szervezők ígéretet tettek arra, hogy a jégfelületet folyamatosan karbantartják, így a kezdők és a rutinosabb korcsolyázók is biztonságosan élvezhetik a csúszkálást. Estére a pálya környékét hangulatos fények töltik meg, amelyek tavaly is sok látogatót csábítottak.

A jegyárak idén is családbarátok maradtak:

  • Gyerekjegy: 700 Ft
  • Helyi lakos felnőtt: 1000 Ft
  • Nem helyi felnőtt: 1500 Ft
  • Akik rendszeresen járnának, azoknak 10 alkalmas bérlet is elérhető kedvező áron.

A büfé minden nap 15 órától nyit, ahol forró tea, sült gesztenye és más téli finomságok várják a látogatókat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A település különleges atmoszférája sokakat vonz. A csendes, nyugodt környék, a Balaton és Veszprém közelsége, valamint a gazdag történelmi háttér miatt Nemesvámos télen is élményt nyújt. A közeli Balácapuszta római kori villagazdasága például egynapos kirándulással könnyedén összeköthető a jégpályalátogatással.

A község hosszú, egyutcás faluszerkezete, a hagyományos házak és a barátságos lakók olyan sajátos hangulatot teremtenek, amelyhez a tél csak még több varázst ad.
Címlapkép: Getty Images
#család #Balaton #turizmus #jegyárak #korcsolya #hellovidék #veszprém #téli szünet #jégpálya

