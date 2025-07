Tűzrevaló hagyomány készül: kemencés ünneppel rukkolnak elő Petőfi egyik kultikus falujában

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Van egy kis falu Tolnában, ahol a kemence nemcsak melegít, hanem közösséget is épít. Uzd nevét legtöbben Petőfi Sándor híres verse, A négyökrös szekér kapcsán ismerik, de most valami egészen másért kerül reflektorfénybe: augusztus 23-án termelői piacot és kemencés ünnepet tartanak, hogy méltó módon ünnepeljék az újjáéledt hagyományt – és a kemencét, amely új tetőt is kapott.

1845 őszén Petőfi Sándor Uzdon vendégeskedett, és a helyiek emlékezete szerint Sass Erzsike mellé ült fel a négyökrös szekérre – ez az élmény ihlette meg a költőt az azóta ikonikussá vált vers megírására. A vers máig a falu egyik legfontosabb „kincse" - írta a Teol.hu. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Néhány évvel ezelőtt a helyiek – civilek és egy lelkes kulturális egyesület – kemenceépítő kurzust szerveztek, hogy Vass Zoltán, az ország egyik utolsó kemencemestere segítségével újraélesszék a sütés-főzés hagyományát. A kemence végül az Ifjúsági Szálló udvarán kapott helyet, és azóta is sokak szívügye maradt. Nemcsak építmény, közösségi jelkép is A patinás kemence Vass Zoltán utolsó munkája volt, aki egyhetes kurzus keretében adta át tudását a résztvevőknek. Azóta a tanítványok közül hárman is saját kemencét építettek – és mindegyik Uzdból indult. Az idő azonban nem kíméli a természetes anyagokat: a vályog, sár és mész nem bírja sokáig a szabad ég alatt. Ezért döntött úgy a közösség, hogy tetőt épít a kemence fölé, így védve meg az időjárás viszontagságaitól. A felújítási munkák mára elkészültek – és most jöhet az ünnep! Augusztus 23-án mindenki a kemence köré gyűlik. A kemencés ünnep része lesz: a kemence újraszentelése, termelői piac, közös sütés-főzés, kulturális műsor, helyi finomságok kóstolója. A szervezők szerint az esemény nemcsak gasztronómiai, hanem közösségi és kulturális élmény is lesz, ahol a múlt és a jelen találkozik – pont úgy, ahogyan Petőfi emléke és a kemence melege ma is összehozza Uzdon az embereket.

Címlapkép: Getty Images

