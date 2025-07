Elmennek a strandolókért: szenzációs kezdeményezést indított a dunántúli fürdő

Busz, strand, gyógyvíz, 9900 forint. Ez most komoly? Új lendületet vett a Csokonyavisontai Gyógy- és Strandfürdő: külön kisbusz járatot indítanak az ország tizenegy városából, hogy bárki egyszerűen és kedvező áron juthasson el a dél-somogyi fürdőparadicsomba. A cél egyértelmű: újra országos hírű célponttá tenni a békés, gyógyvizes üdülőhelyet.

A Csokonyavisontai Gyógy- és Strandfürdő új szolgáltatása igazi ritkaság: összesen 11 dunántúli és közép-magyarországi városból – köztük Győrből, Pécsről, Dunaújvárosból vagy Székesfehérvárról – indulhatnak csoportok Csokonya felé. A klimatizált, kényelmes kisbuszokkal egynapos fürdőlátogatás válik elérhetővé, mindössze 9900 forintért, ami az utazást és a belépőt is tartalmazza. A kedvezményes ár azonban egy feltételhez kötött: legalább nyolcfős társaságok jelentkezhetnek – legyen szó baráti társaságokról, családokról, vagy munkahelyi közösségekről - írta a Termalonline.hu.

A Csokonyavisontai Fürdő neve sokak számára ismerős lehet: az 1950-es évektől kezdve a térség egyik kiemelt gyógyászati központja volt, ahol az ország legmelegebb (73°C-os) gyógyvize adta a kezelések alapját. A természetközeli környezet, a fizioterápiás szolgáltatások és a nyugodt pihenés lehetősége már a szocializmus idején is ezreket vonzott ide – akkoriban még üdülési csekkekkel érkeztek a vendégek. Bár az utóbbi évtizedekben a fürdő nehéz időszakot is megélt, mára látványos fejlődésnek indult: új wellnessrészlegek, sportpályák és a belső terek megújítása is folyamatban van. Ráadásul nemrég bejelentették: az ország legnagyobb és legmodernebb kondiparkját is itt alakítják ki, így a helyszín nemcsak gyógyulásra, hanem aktív kikapcsolódásra is kiválóan alkalmas lesz.