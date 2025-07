Te jó ég! Ítéletidő tombolt Pécsen: több folyója lett a belvárosnak, beázott a pláza is + Videó

Hétfő délután elszabadult az időjárás Baranyában: özönvízszerű eső, jégeső és orkánerejű szél csapott le a térségre, elsősorban a megyeszékhelyre, Pécsre. A vihar szinte percek alatt bénította meg a megyeszékhely belvárosát – az utcákon hömpölygött a víz, az Árkád bevásárlóközpont beázott, a szél fákat csavart ki és közlekedési káoszt okozott - írta a Bama.hu.

A zivatarzóna először Szentlőrinc térségében okozott gondot, majd gyorsan elérte Pécset is. A megyeszékhelyre érkező vihart hatalmas széllökések, jéggel kevert heves eső és drámai hőmérsékletcsökkenés kísérte. Az utcákon percek alatt hömpölygő víz gyűlt össze – az Alkotmány utcától egészen a 400 Ágyas Klinikáig áthatolhatatlan vízáradatot jelentettek a Bama.hu olvasói, több videó beszámolt a hirtelen jött áradásról.

Az egyik legnagyobb pécsi bevásárlóközpont, az Árkád is súlyos károkat szenvedett. A látogatók arról számoltak be, hogy a mennyezet több pontján keresztül csöpögött a víz, egyes üzleteket ideiglenesen ki kellett üríteni. A közösségi médiában több videó is megjelent a beázásról.

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság figyelmeztetése szerint a HungaroMet másodfokú (narancs) riasztást adott ki a térségre. A hivatal szerint további viharok várhatók, és azt kérik a lakosságtól, hogy lehetőleg ne tartózkodjanak a szabadban, és zárjanak be minden nyílászárót. Aki teheti, ne induljon útnak – több fa is kidőlt, és az utak helyenként járhatatlanok.

„A mostani viharrendszer csak a kezdet. A következő órákban a térség több pontjára is lecsaphat újabb zivatar. Kiemelten fontos az elővigyázatosság!” – áll a katasztrófavédelem közleményében is.