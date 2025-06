Ilyen se volt még: tóparti tündérkert épült Borsod népszerű üdülőfalujában + Videó

Átadták a Tavak Kapuja Parkot, közismertebb nevén a „mályi tündérkertet”, amely nemcsak zöld sziget lett Mályi közepén, hanem új közösségi tér is. Videón meg is mutatjuk, mi benne az extra!

Június 19-én hivatalosan is megnyílt Mályi legújabb büszkesége, a Tavak Kapuja Park, közismertebb nevén a „mályi tündérkert”. A fejlesztés több mint egy évtizedes álmot váltott valóra, egy olyan közösségi tér formájában, amely már most a lakosok kedvenc találkozóhelyévé vált. A park megépítéséhez két régi épület elbontására, telekcserékre és komoly infrastrukturális munkákra is szükség volt, melyek együttes költsége meghaladta a 105 millió forintot – ebből 85 millió forint támogatás volt, a fennmaradó összeget saját forrásból biztosította az önkormányzat.

A koncepció megálmodásakor - írta a Boon.hu - a diósgyőri tündérkert volt az inspiráció, ám a mályi verzió valami egészen egyedit nyújt: a parkban a település három ismert tava – a Középső-, a Nagy- és a Kis-tó – kicsinyített mása is helyet kapott. A természetközeli kialakítást több száz növény és halas vizes élőhely teszi teljessé, amelyeket helyi lakosok és vállalkozók ajánlottak fel. A fejlesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében valósult meg, amely az ilyen, emberközpontú, közösségi tereket célzó beruházásokat támogatja.