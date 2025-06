Patkányok lepték el a vidéki nagyvárost: játszótereken, de még a kórház udvarán is megjelentek

Egyre több tatabányai lszámol be patkányészlelésekről a város egészen különböző pontjain: a járdáktól a lépcsőházakon át egészen a kórház udvaráig felbukkannak a rágcsálók. Van, ahol a fürdőszobát, máshol a komplett csatornát foglalták el, és ez még nem minden...

Tatabánya több városrészét is elözönlötték a patkányok – állítják a lakók, akik egyre nagyobb számban osztanak meg riasztó történeteket a közösségi médiában. A probléma Sárberekben vált látványossá, ahol tömbházak közötti földes részeken megjelentek a patkánylyukak. Szabó Zsuzsanna önkormányzati képviselő nemcsak posztban, hanem hivatalos úton is jelezte az önkormányzatnak a veszélyt. helyzet azonban úgy tűnik, nem egyetlen városrészt érint: a Kemma.hu szerint a város teljes területéről érkeztek bejelentések.

A kommentelők sorra számolnak be észlelésekről: az Ótelep utcában patkányok másznak fel a 3. emeletig,

a Mártírok útján videó is készült a rágcsálókról, az Ifjúság úton naponta figyelnek meg patkányokat,

de nem maradt ki a Platán tér, a Kós Károly utca, a Fő tér, valamint a Réti 21. sem. Különösen aggasztó, hogy a rágcsálók már játszóterek közelében és a kórház udvarán is felbukkantak. Egy lakó beszámolója szerint egy példányt élvefogóval négy napig próbáltak befogni saját fürdőszobájukban.

Sokan vetettek fel alternatív megoldásokat – macskák, vadászgörények bevetését –, de szakértők szerint ezek nem alkalmasak városi léptékű patkányirtásra. Egy egészségügyi gázmester szerint: „A deratizáció kizárólag szervezett, szakszerű módon végezhető el, amit az önkormányzatnak kell biztosítania szerződött partneren keresztül.”

A probléma okai között a nem megfelelő hulladékkezelést, a lakóházak közelségében tárolt kukákat, valamint a rágcsálók gyors szaporodását említik. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a lakók már nemcsak a patkányokat látják, de azt is érzik, hogy „nem lehet egyénileg legyőzni” őket.