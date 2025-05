Elképesztő látványosságokkal tér vissza a vidék giga fényfesztiválja: itt vannak a részletek!

Pécs idén nyáron újra fényárban úszik: július 3. és 6. között jön a minden eddiginél látványosabb Zsolnay Fényfesztivál. Az ország egyik legkedveltebb kulturális eseménye idén új helyszínekkel és nemzetközi művészekkel bővül.

Pécs belvárosa idén nyáron ismét fénybe borul, méghozzá minden eddiginél látványosabb és különlegesebb módon: 2024. július 3. és 6. között rendezik meg a Zsolnay Fényfesztivált, amely mára nemcsak a város, de az ország egyik legnépszerűbb kulturális eseményévé nőtte ki magát. A szervezők ígérete szerint az idei fesztivál a megszokottnál is több helyszínt és izgalmasabb programokat kínál, külön kiemelve, hogy a Zsolnay Kulturális Negyed először kapcsolódik be teljes mértékben az eseménysorozatba.

A pécsi fesztivál egyik fő vonzereje változatlanul a nemzetközi fényfestő verseny, a Zsolnay Light Art, amelyen idén magyar, cseh, lengyel és bolgár művészek mutatják be animációikat a pécsi székesegyház homlokzatára vetítve. A verseny idei tematikája a no//body hívószóra épül, ami filozófiai és vizuális szempontból is izgalmas értelmezésekre ad lehetőséget. A fényjátékok nem csupán technikai bravúrok, hanem mélyebb, sokszor társadalmi vagy érzelmi üzeneteket is hordozó alkotások - írta a Bama.hu.

A Fény Útja elnevezésű tematikus séta során a látogatók több mint húsz különböző helyszínen fedezhetik fel a város történelmi és kulturális értékeit új megvilágításban. Egyik legkülönlegesebb pontja idén a város legrégebbi lakóépülete lesz, amelynek homlokzatán Francesca Macciò olasz videomapping-művész elevenít meg egy szerelmi történetet.

Pécs nyári csúcspontja

Az idei év egyik legnagyobb újítása, hogy a Zsolnay Kulturális Negyed is aktív helyszíne lesz a fesztiválnak. A korábban főként napközbeni programjairól ismert tér most estére is megnyitja kapuit a látogatók előtt, egyedi fényinstallációkkal, audiovizuális performanszokkal és interaktív látványosságokkal bővítve a palettát. A szervezők szerint ezzel a fesztivál látogatói még gazdagabb és változatosabb élményre számíthatnak.

A Zsolnay Fényfesztivál jelentős mértékben hozzájárul Pécs turisztikai vonzerejéhez. Évről évre több tízezren látogatnak el a városba kifejezetten az esemény miatt. A fények, színek, hangok és a történelmi környezet együtt olyan egyedi atmoszférát teremtenek, amely méltán emeli Pécset a nyári kulturális fesztiválok élvonalába.