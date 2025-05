Lecsaptak a terrorvarjak Tatabányán: egy idős nő kórházba került, óriási az ijedtség

Rettegésben élnek a Sárberki lakótelep lakói Tatabányán, miután az elmúlt napokban sorozatosan támadtak emberekre a dolmányos varjak. A helyzet hétfő délután csúcsosodott ki: egy idős asszonyt olyan súlyos sérülések értek, hogy kórházba kellett szállítani. A Duna-Ipoly Nemzeti Park szakemberei is példátlannak nevezték az esetet.

Az elmúlt napokban több embert is ért varjútámadás Tatabányán. A tegnapi nap viszont olyasvalami történt, ami a szakemberek szerint is példátlan: egy idős nőt kórházba kellett vinni a varjak okozta sebek miatt. A helyiek elmondása szerint az idős hölgy a járdán sétált, amikor több madár hirtelen lecsapott rá. A támadás olyan intenzív volt, hogy védekezésre sem maradt ideje. A mentők azonnal kórházba szállították a sokkos állapotba került nőt - írta a Kemma.hu. A lakók azóta is félnek megközelíteni azt a járdaszakaszt, az emberi jelenlétre ugyanis azonnal fenyegető hangokkal reagálnak a lakótelepi dolmányos varjak, és sokszor a támadó rárepülés sem marad el.

Szabó Máté, a Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őre szerint a rárepülés a varjak természetes védekezési mechanizmusa, különösen fiókanevelési időszakban, amikor az elhagyott fészek környékén a fiatal madarakat még a földön is védelmezik a szülők. „Általában ezek a rárepülések nem járnak tényleges érintkezéssel. A céljuk a terelés, nem a támadás. Az, hogy valakit így megsebesítsenek, példa nélküli” – nyilatkozta a szakember a lapnak.

A lakótelepen élők szerint a madarak már nemcsak ijesztgetnek, hanem tudatosan rátámadnak az emberekre. A 307-es tömb környékén lakók, a játszótérre járó családok és a környékbeli boltba igyekvők egyaránt rettegnek a fenyegető madárseregtől. A szakember szerint azonban az ilyen fokú agresszió teljesen szokatlan a varjútámadásoknál.

Fészekvédelem vagy városi terror?

Az elmúlt tizenöt évben a dolmányos varjú egyre nagyobb mértékben költözött be az urbanizált területekre. A mezőgazdasági vidékekről átvándorló, intelligens és alkalmazkodó madárfaj mára gyakori látvánnyá vált városainkban – sajnos egyre gyakrabban nem kívánt vendégként. Sárberek mellett hasonló panaszok érkeztek a Bánhidai lakótelepről is. A madarak hangos károgással és fenyegető repülésekkel reagálnak az emberi jelenlétre, néha a lépcsőházakba is próbálnak bejutni.

Mit lehet tenni a varjak ellen?

Mivel a varjak fokozottan védettek, és a fészekzavarás törvénybe ütközik, a közvetlen fellépés szinte lehetetlen. Egyes városok – mint például Ajka – ragadozó madarak (héják, sólymok) bevetésével próbálják elriasztani a varjakat. Fábos Bence solymász szerint ez a módszer eredményes és humánus: „Nem vadászunk, csak riasztunk. A varjak maguktól költöznek tovább, új kolóniákat keresve, ahol nem zavarják őket az emberek” – mondta.

Mint mondta, a varjak akkor viselkednek így, amikor a fiókák már elég nagyok ahhoz, hogy elhagyják a fészket, és ekkor tanulnak meg repülni. Néhány napig, legfeljebb egy hétig vigyáznak így a fiókákra. Addig azonban fokozott figyelemre és elővigyázatosságra van szükség – különösen az idősek és gyerekek védelme érdekében. A helyi önkormányzat vizsgálja, milyen jogszerű lépéseket tehet a lakók biztonsága érdekében.