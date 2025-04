Megható fordulat: szerető gazdára talált Vándor, a fél Dunántúlt bejáró kóbor kutya + Videó

Óriási örömmel osztották meg a hírt a Facebookon: sikerült gazdát találni a mohácsi Vándornak, annak az elhíresült kóbor kutyának, aki hónapok óta barangolt a Dunántúlon.

Hónapokon át tartó kóborlás után végre szerető otthonra lelt Vándor, a Dél-Dunántúlt bejáró, rejtélyes kutya, aki hosszú útja során több száz kilométert tett meg - legalábbis erről árulkodik az a közösségi oldalon megjelent poszt, miszerint Vándor már szerető gazdára talált.

A Mohácsi Vándor néven elhíresült csavargó kutyus története tavaly ősszel kezdődött, akkor, első ízben először Siófokon látták. Ezt követően bejárta Baranya és Somogy vármegyét, megfordult Mohácson, Pécsett, Kaposváron, és számos kisebb településen, mint például Várongon és Dombóváron. Az állatbarátok országszerte aggódtak érte, és a közösségi médiában is csoport alakult a nyomon követésére. Volt aki rendszeren etette, próbált a közelébe férkőzni, de sajnos sehol sem sikerült.

Ahogy a HelloVidék is írt róla, végül február 27-én Vándort végül sikerült befogni egy Tolna vármegyei faluban. Ezt követően a PitBull Farm Rehabilitációs Alapítványhoz, Filó Andorhoz került Röszkére, ahol megkezdődött a bizalmatlan kutya rehabilitációja.​ Ahogy március közepén az alapítvány hírt adott róla, Vándor makk egészséges, az állatorvosi vizsgálatokat nagyon jól tűrte, és kutyabaja: "Elképesztően sokat menetelt az utóbbi hónapokban, amikor teljesen magára volt utalva, a saját élelmességében bízhatott! De most végre megpihenhetett és úgy tűnik nagyon jól esik ez most neki, élvezi ezt az új állapotot, hogy van biztonságos otthona, házikója, kutyapajtásai, akiknek a társaságát egyre jobban keresi (még ha egyenlőre csak kennelen keresztül is) és nem utolsósorban nem magának kell megkeresni minden nap a létfontosságú élelmet és vizet! Itt most finom ételeket kap és kedves, szerető törődést Úgyhogy egyenlőre minden a legjobb úton halad! Az egyetlen ami nem változott, az Vándor bizalmatlansága és távolságtartása az emberek felé, ezen még sokat kell dolgozni! Egy rehabilitáció nem 1-2 nap, hanem hetek-hónapok kemény és kitartó munkája, egy hosszadalmas folyamat és türelemjáték!"

Úgy tűnik, a rehabilitáció sikeres volt, és Vándor március végén szerető gazdára talált Gabi személyében, aki Dombóváron él. Gabi és Vándor között gyorsan kialakult a bizalom és összhang, és a kutya neve is megmaradt. Gabi csak akkor vitte haza Vándort, amikor a kutya már elfogadta a pórázt is, ami a mindennapi élethez szükséges.​