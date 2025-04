Katasztrófa fenyeget a Dunánál: tömeges a halpusztulás, mázsaszám szedik a tetemeket + Fotók

Tömegesen pusztulnak a busák a Dunában és annak mellékágaiban, valamint a Sugovicában. A legfrissebb hírek szerint különösen Komárom-Esztergom vármegyei szakaszokon és a Sugovica bajai partszakaszán észleltek jelentős számú elhullott halat. A helyileg illetékes horgászegyesületek elkezdték összeszedni a haltetemeket.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége (Kemhesz) már megkezdte a haltetemek összegyűjtését. A szervezet halőri szolgálatának munkatársai április 19-én, szombaton például öt mázsa elpusztult halat gyűjtöttek be az esztergomi sódergödörnél – tudta meg a Pecaverzum.

„A felmelegedő víz hatására a haltetemek a felszínre kerülnek, a nagyobb szelek pedig egy adott helyre sodorják őket. Különösen a mellékágakban és öblökben figyelhető meg fokozott mértékű pusztulás” – nyilatkozta Schmidt-Kovács Bence, a Kemhesz szakmai igazgatója.

Ahogy kiderült, csak április 19-én, szombaton öt mázsa tetemet szedtek össze a Kemhesz munkatársai az esztergomi sódergödörnél. A felmelegedő víz elkezdte feldobálni a tetemeket, a nagy szél pedig egy helyre fújja azokat. A mellékágakban, öblökben sokkal több az elhullott busa – nyilatkozta Schmidt-Kovács Bence, szakmai igazgató.

Elmondása szerint az elhullott halak túlnyomó többsége busa, de előfordulnak köztük más fajok is, így például ponty, keszeg vagy csuka is. A begyűjtött tetemeket az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-nek adták le elszállításra és feldolgozásra. A halpusztulás okáról egyelőre nincs hivatalos állásfoglalás, de a horgászegyesületek és illetékes hatóságok vizsgálják az esetet. Az érintett területeken fokozott figyelmet kérnek a horgászoktól és a természetjáróktól is.