Bőven terem a magyar spárga, mégis vagyonokért árulják: 2025-ben itt fillérekért szedheted

Míg Nyugat-Európában szezonális csemegeként ünneplik, itthon még mindig alig fogy belőle – pedig Magyarország spárgából is nagyhatalom. A közel 3000 tonnás éves termés túlnyomó része exportra kerül, főként német és osztrák piacokra. A hazai spárgaszezon hivatalosan csak április végén indulna, de az enyhe időjárásnak köszönhetően már most megjelentek az első friss hajtások a piacokon. Árak, tudnivalók és a hazai szedd magad lehetőségek – egy helyen.

Megkezdődött a spárgaszezon, és ezzel együtt az idei első „szedd magad” akció is elstarolt Bács-Kiskun megyében. A Bács-Zöldért Zrt. Facebookon közölte a hírt, hogy Borbáson már javában szedhető már a friss, hazai spárga, amelyet 1500 forintos kilogrammonkénti áron kínálnak azoknak, akik saját maguk szeretnék begyűjteni az idény zöldségét. Azoknak pedig, akik inkább a piacról vásárolnának, a kecskeméti Budai utcai piacon is elérhető a spárga – előkészítve, kilónként 2500 forintért. A cég kiemelte, hogy mindkét esetben friss, kiváló minőségű, garantáltan magyar termékről van szó.

A spárga az egyik legkorábban megjelenő tavaszi zöldségféle, amelyet nemcsak különleges íze, hanem kedvező élettani hatásai miatt is érdemes beilleszteni az étrendbe. A szedd magad akciók nemcsak olcsóbb alternatívát kínálnak a piaci áraknál, de lehetőséget is nyújtanak arra, hogy a vásárlók közvetlen kapcsolatba kerüljenek a termőfölddel és a helyi termelőkkel. De hogyan működik a hazai szedd magad? Íme, egy hasznos videó annak, aki kedvet kapott a tavaszi gyűjögetéshez:

Tudtátok, hogy mi magyarok spárganagyhatalom vagyunk?

A növény legismertebb típusai a fehér és a zöld spárga, de létezik lila és lilászöld változat is. Magyarországon elsősorban a fehér és a zöld fajta terjedt el, és hazánk ezek termesztésében jelentős szereplő Európában. Ahhoz képest, hogy az Európai Unióban Magyarország a hatodik-hetedik legnagyobb spárgatermesztő, itthon kevés fogy belőle. A piaci adatok szerint Magyarországon nagyjából 2000 hektáron 3000 tonnát termesztenek belőle, amelynek 80-90 százaléka exportra megy, főként Németországba és Ausztriába - közölte a HelloVidékkel korábban Kocsis Márton, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs szakmai referense. A spárgaszezon jellemzően április végétől június elejéig tart, vagyis legalább olyan hosszú, mint az eperé.

Ahogy Kocsis Márton elmondta, hazánkban a spárgatermesztés 90%-a két megyében, Bács-Kiskun. Az utóbbi évtizedre az volt a jellemző, hogy 2015-körül egy fellendülés kezdődött, és az akkori 1100 hektáros terület 1500 hektár környékére bővült, majd ez a növekedés a COVID környékén, 2020-ban lecsengett, és 1200 hektár közelébe esett vissza. Bács-Kiskun és Csongrád körzetében az országos átlagnál kevesebb a csapadék, így a 2023-as viszonylag csapadékos év ellenére is a termelők arról számoltak be, hogy öntözniük kellett (volna), így a gyöktörzsek rügydifferenciálódása több területen is elmarad az optimálistól, ami csökkentheti a termés mennyiségét.

Miért érdemes spárgát fogyasztani?

A spárga szerkezete két részből áll: fás szárból és zsenge hajtásból. A hajtás a legízletesebb és legértékesebb része, amely ugyan nagyrészt – mintegy 95%-ban – vízből áll, mégis számottevő mennyiségben tartalmaz A-, C-, E-, K- és B-vitaminokat, valamint folsavat, kalciumot, foszfort, vasat, nátriumot és káliumot.

A növény magas rosttartalma támogatja az emésztést és a bélműködést. Alacsony kalóriatartalma és enyhe vízhajtó hatása miatt fogyókúrás étrendekben is gyakran ajánlott. A spárga különösen gazdag folsavban, amely a sejtképződés és a szöveti növekedés szempontjából fontos, és a várandós nők számára is nélkülözhetetlen tápanyag. A spárgában megtalálható B-vitaminok szintén hozzájárulnak az általános egészség megőrzéséhez, emellett bőrre és hajra is jótékony hatással lehetnek.

Sokan csak frissen fogyasztják a spárgát, pedig kiválóan savanyítható is, mint a csemegeuborka. Kovászolni is lehet, mint az uborkát, de simán fagyasztva is eltárolható. Munkaigényes, kicsit strapás ugyan, de szárítani is szokták: a megszárított, darált spárgából kiváló krémleves készíthető.