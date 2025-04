A konyha új sztárja lehet: titkos szuperélelmiszer rejlik a pitypang magjában, így gyűjtsd te is!

A pitypang nemcsak leveleiben, gyökerében és virágjában rejteget kincseket, hanem magjában is. Érdemes kísérletezni vele, hiszen egy újabb lépést tehetünk az öngondoskodó, természetközeli életmód felé, és ki tudja, talán néhány év múlva már a házi fermentált pitypangmag lesz a konyha sztárja!

Miért is érdemes ilyenkor tavasszal pitypangot gyűjteni? Bizony, erről a HelloVidék nemrégiben külön is írt: a szára és a levele is ehető, enyhe ízű, ráadásul bónuszként kiváló alapanyag fermentáláshoz, csíráztatáshoz vagy akár saláták, kenyerek, müzlik gazdagításához is. Évezredek óta ismert és kedvelt gyógynövény, amit a népi gyógyászat a leveleitől a gyökeréig minden részében hasznosít. Vértisztító, emésztésjavító, gyulladáscsökkentő hatása közismert. Tápanyagokban gazdag, miközben könnyen hozzáférhető, főleg városi és külvárosi területeken, persze mindig távol az utaktól érdemes begyűjteni.

Egy angol nyelvű Facebook-poszt hívta fel rá a figyelmünket, hogy a pitypang még virágzása után is hasznos kis növény lehet, ugyanis a magját is érdemes összegyűjteni. Hogy miért is? Mire használható a pitypangmag?

Fermentálásra: savanyításkor, erjesztett zöldségekbe vagy italokba kiválóan illik.

savanyításkor, erjesztett zöldségekbe vagy italokba kiválóan illik. Csíráztatásra: vitaminban gazdag zöld csírái salátákba, szendvicsekre kerülhetnek.

vitaminban gazdag zöld csírái salátákba, szendvicsekre kerülhetnek. Konyhai felhasználás: magkeverékekbe, kásákba, müzlibe vagy akár kenyértésztába is keverheted.

magkeverékekbe, kásákba, müzlibe vagy akár kenyértésztába is keverheted. Gyógyászati célra: bár még kevés kutatás van róla, feltételezhető, hogy a mag is hordozza a pitypang jótékony hatásait, például az emésztésre vagy a máj működésére nézve.

A maggyűjtés nemcsak hasznos, hanem remek szabadidős tevékenység is

Ha szeretsz túrázni, kirándulni, csak vigyél magaddal egy papírzacskót, és figyeld a természet ajándékait. A pitypang ilyenkor, tavasszal tömegesen virágzik, így a maggyűjtés szezonja is most kezdődik. Virágzása után jelennek meg a jól ismert „pihés” gömbök, ezek a magokkal teli termésfejek. Ha a növény már teljesen elvirágzott, vagyis a magok „ernyősen” kinyíltak, fogj egy papírzacskót, ez biztosítja a szellőzést, így nem penészedik be a mag.

Hogyan gyűjtsük? Finoman húzd le a magokat a virág fejéről, vagy szedd le egészben a magfejet, aztán otthon válaszd szét. Ezután hagyd őket száradni, nagyjából 1–2 hétig a zacskóban, száraz, hűvös helyen. Tipp: A magok apró, szálas ernyőkhöz kapcsolódnak. Ezeket óvatos masszírozással vagy szűrőben történő rázással könnyen el lehet választani a hasznos magtól.