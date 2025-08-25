Miközben a vasi megyeszékhelyen súlyos lakhatási válság tombol, sok ingatlantulajdonos a befektetési céllal vásárolt lakást sem adja bérbe, inkább hagyja üresen állni. De miért is?!
Így veszíti el az ország egykori égköveit: az enyészetté lesz a gyönyörű somogyi kastély
Visszafordíthatatlan pusztulás szélén áll a mikei kastély, amelynek megmentésére már nincs esély a helyi önkormányzat szerint. A műemléki védettséget élvező, de magántulajdonban lévő épület állapota kritikussá vált - közölte a Sonline.
"Amit lehetett megtettünk, minden követ megmozgattunk, de sajnos ez a kastély a végpusztulás szélén áll, most már csak bontás jöhet szóba" – nyilatkozta Tóth Árpád, Mike polgármestere. Az épület szerkezeti károsodása súlyos méreteket öltött: a konyharész tetőzete beszakadt, a belső szerkezet jelentősen sérült, a földszintről az égboltra lehet látni a tetőn keresztül.
A település vezetése számos hivatalos szervet megkeresett a műemlékvédelemtől a miniszterelnöki hivatalig, azonban mindenhol elutasító választ kaptak, hivatkozva arra, hogy magántulajdonról van szó. "Ha ők nem tudnak vele mit kezdeni, akkor mit tehet egy kistelepülési önkormányzat?" – fogalmazta meg tehetetlenségüket a polgármester, hozzátéve, hogy a pusztuló műemlék nemcsak a település, hanem az egész ország szégyene.
A kastély tulajdonosa egy Belgiumban élő, vajdasági származású magyar üzletember, aki a 2000-es évek elején alapított egy kft-t, de évek óta nem járt a településen. A kastély melletti műhelyt időközben a NAV elárverezésre bocsátotta. Az elmúlt években mindössze fakivágás történt a területen a tulajdonos megbízásából.
A mikei uradalom 1745-ben került a Somssich család birtokába. A klasszicista stílusú, kétszintes kastélyt 1821-ben építtette gróf Somssich Pongrác, a község akkori legnagyobb birtokosa. A kastély mögötti területen található az 1867-ben emelt mauzóleum, amelyet gróf Somssich Imre emeltetett fiatalon elhunyt fia emlékére. A második világháborúban a szovjet katonák feldúlták mind a mauzóleumot, mind a családi kriptát. Az önkormányzat 1991-ben közös sírba helyeztette az egykori birtokosok maradványait.
A kastélyt később átalakították és téeszirodaként funkcionált. Jelenleg romos állapotban van, megközelítése tilos, a korábban fóliával borított tetőzet védelme is megszűnt.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Somogy megye kastélyainak helyzete általánosságban is aggasztó. A becslések szerint a megyében található mintegy kétszáz kastély, kúria és úrilak jelentős része elhanyagolt állapotban van. Kiss Norbert Péter főlevéltáros szerint különösen rossz helyzetben van a kercseligeti Maár-kastély, a mikei Somssich-kastély, a somogytarnócai Széchenyi-kastély és a Barcs-belcsapusztai Kremsier-kastély.
Ezek az épületek külföldi tulajdonban vannak, ami megnehezíti a kapcsolatfelvételt a tulajdonosokkal. Több somogyi kastély már végleg eltűnt, mint például az iharosi Inkey-kastély, amelyet az 1970-es évek végén felrobbantottak, miután a könnyező gomba megtámadta a tetőszerkezetét.
A 26 hektáros vízfelület, a hozzá tartozó tanya és erdős terület a Natura 2000 hálózat részét képezi, így nemcsak ingatlanként, hanem védett természeti értékként is...
A miskolci színház új évadot hirdetett. Ismét sűrű és izgalmas évad elé néz: 14 bemutatóval, hazai és nemzetközi közönség előtt.
Fillérekért kapható a szezon csodagyümölcse: ebből készül a legfinomabb házi lekvár, itt a titkos recept
A házi készítésű lekvárok rajongóinak idén sem kell nélkülözniük a szezon ízletes slágergyümölcsét: tudd meg, hogyan dolgozd fel, mi mindent készíts belőle, amíg még kapható.
A Dining Guide szerint ezek az éttermek azok, ahol a vasárnapi ebéd igazi ünneppé válik a család és a barátok számára.
Most, hogy végre fellélegezhetünk, elmúlt a kánikula, nincs is jobb program, mint felkerekedni, és a bakonyi indián, Cseh Tamás nyomába eredve belevetni magunkat a rengetegbe.
Generációk nőttek fel úgy, hogy szeptember előtt itt vásárolták meg első ceruzáikat vagy temperakészleteiket.
Döbbenetes látvány fogadta a Makói televízió stábját a város szabadstrandján: a folyómeder jó részén ma már nem víz hullámzik, hanem homok terül el. A folyó...
Elszürkült, megrogyott épületek, kitört ablaküvegek - ez fogadja a Nyugat-Európából érkezőket és az ingázó magyarokat a Vas megyei határátkelőkön, többek között Bucsunál.
Sokak örömére a nagyatádi gyógyfürdő idén hosszabb ideig várja a strandolni vágyókat: a szezon egy héttel tovább tart, mint eredetileg tervezték.
Csütörtök délután még elég üres a szombathelyi Fő tér: az árusok többsége ki se pakolt, de néhány falatozó már nekiállt a sütögetésnek.
Pásztónál a patakmeder szinte teljesen kiszáradt, a víz eltűnt. A természetvédelem most riadót fúj, de a helyiek szerint nemcsak a hőség és az aszály a...
„Este fél tizenegy körül hat éhes, csíkos hátú vadmalac lepték el a balatonmáriafürdői Dorka nyaraló kertjét, ahol a tulajdonos és párja videóra vették, amint hangos...
Figyelem, felújítási munkák miatt átmenetileg nem látogatható a Keszthelyi-hegységben található Festetics-kilátó. Részletek itt!
„Tényleg lehűlt a Hévízi-tó?” – hónapok óta keringenek a közösségi médiában hírek a tó hőmérsékletének csökkenéséről és a vízhozam apadásáról. A fürdő most hivatalosan is...
A Palatinus-tó vízszintje egyre kisebb, és a folyamatos szennyeződés is gondot okoz. A szakemberek szerint komoly aggodalomra egyelőre nincs ok.
Szokatlan vendégei akadtak a Tisza-tavi horgászoknak, amikor pecabot helyett vaddisznómalacok jelentek meg mellettük a parton.A meglepetés-vendégekről videó is készült, íme!
Segítség, bűzlik a komposzt, mit rontottunk el? A hazai kertészmérnök elárulja, hogyan kerülhetjük el a kellemetlen szagokat, és varázsolhatunk a zöldhulladékból földi aranyat.
Lomtalanításkor kihelyezett zsákok, dobozok maximális súlya 25 kg lehet.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.