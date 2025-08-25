2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
A háborúban elpusztult és elhagyott ház belsejének ábrázolása
Így veszíti el az ország egykori égköveit: az enyészetté lesz a gyönyörű somogyi kastély

2025. augusztus 25. 20:02

Visszafordíthatatlan pusztulás szélén áll a mikei kastély, amelynek megmentésére már nincs esély a helyi önkormányzat szerint. A műemléki védettséget élvező, de magántulajdonban lévő épület állapota kritikussá vált - közölte a Sonline.

"Amit lehetett megtettünk, minden követ megmozgattunk, de sajnos ez a kastély a végpusztulás szélén áll, most már csak bontás jöhet szóba" – nyilatkozta Tóth Árpád, Mike polgármestere. Az épület szerkezeti károsodása súlyos méreteket öltött: a konyharész tetőzete beszakadt, a belső szerkezet jelentősen sérült, a földszintről az égboltra lehet látni a tetőn keresztül.

A település vezetése számos hivatalos szervet megkeresett a műemlékvédelemtől a miniszterelnöki hivatalig, azonban mindenhol elutasító választ kaptak, hivatkozva arra, hogy magántulajdonról van szó. "Ha ők nem tudnak vele mit kezdeni, akkor mit tehet egy kistelepülési önkormányzat?" – fogalmazta meg tehetetlenségüket a polgármester, hozzátéve, hogy a pusztuló műemlék nemcsak a település, hanem az egész ország szégyene.

A kastély tulajdonosa egy Belgiumban élő, vajdasági származású magyar üzletember, aki a 2000-es évek elején alapított egy kft-t, de évek óta nem járt a településen. A kastély melletti műhelyt időközben a NAV elárverezésre bocsátotta. Az elmúlt években mindössze fakivágás történt a területen a tulajdonos megbízásából.

A mikei uradalom 1745-ben került a Somssich család birtokába. A klasszicista stílusú, kétszintes kastélyt 1821-ben építtette gróf Somssich Pongrác, a község akkori legnagyobb birtokosa. A kastély mögötti területen található az 1867-ben emelt mauzóleum, amelyet gróf Somssich Imre emeltetett fiatalon elhunyt fia emlékére. A második világháborúban a szovjet katonák feldúlták mind a mauzóleumot, mind a családi kriptát. Az önkormányzat 1991-ben közös sírba helyeztette az egykori birtokosok maradványait.

A kastélyt később átalakították és téeszirodaként funkcionált. Jelenleg romos állapotban van, megközelítése tilos, a korábban fóliával borított tetőzet védelme is megszűnt.

Somogy megye kastélyainak helyzete általánosságban is aggasztó. A becslések szerint a megyében található mintegy kétszáz kastély, kúria és úrilak jelentős része elhanyagolt állapotban van. Kiss Norbert Péter főlevéltáros szerint különösen rossz helyzetben van a kercseligeti Maár-kastély, a mikei Somssich-kastély, a somogytarnócai Széchenyi-kastély és a Barcs-belcsapusztai Kremsier-kastély.

Ezek az épületek külföldi tulajdonban vannak, ami megnehezíti a kapcsolatfelvételt a tulajdonosokkal. Több somogyi kastély már végleg eltűnt, mint például az iharosi Inkey-kastély, amelyet az 1970-es évek végén felrobbantottak, miután a könnyező gomba megtámadta a tetőszerkezetét.
Címlapkép: Getty Images
2025. augusztus 25. hétfő
Lajos, Patrícia
35. hét
