Döbbenetes pusztítás: tarra vágtak 3 hektárt az Alföld egyik legértékesebb erdőrezervátumából + Fotók

Természetvédelmi szempontból az ország egyik legértékesebb erdejében, a Bátorliget közelében lévő Fényi-erdőben a Nyírerdő Zrt. 3 hektárt tarra vágott – írta a WWF Magyarország. Az Alföld egyik legöregebb, erdőrezervátumnak jelölt tölgyeséről van szó, és a romboló beavatkozásról valószínűleg a nemzetipark-igazgatóság sem tudott.

Pár napja a Hellovidék írt a hazai erdőrezervátumok kapcsán arról, mennyire szomorú a kép: a vadon élő, természetes erdők szinte teljesen eltűntek Magyarországról. A kétmillió hektárnyi hazai erdőből csupán néhány ezer hektár (!) emlékeztet a hajdanvolt természetes erdőkre. Az ilyen állapotú erdők aránya az egy százalékot sem éri el. Vagyis megfordítva: az erdőterületeink több mint 99%-án nem található olyan erdő, amely valóban közelítene a természetes állapothoz. Ezért is döbbenetes a mostani hír, miszerint az ország természetvédelmi szempontból egyik legértékesebb alföldi erdejében, a Bátorliget közelében lévő Fényi-erdőben a Nyírerdő Zrt. három hektárt egyszerűen tarra vágott.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei, a román határhoz közeli erdő az egyik utolsó olyan alföldi erdő, amely természetközeli állapotban megmaradt. Ahogy a szakember írta róla: az ártéri keményfa-ligeterdők egyik legöregebbje hazánkban. A WWF munkatársa, Gálhidy László egy olvasói levélből értesült arról, milyen munkálatok zajlottak a közelmúltban itt:

A Magyarország Erdő programjának vezetőjeként Gálhidy László kiment a terepre, hogy legalább a látható tényekkel szembesülhessen. Ahogy írta:

"A vágásterülethez egy jó fél óra sétával jutottam el. Kétségkívül ott van. Három hektár, ami testvérek között is legalább négy focipályának felel meg. A terepen még látszanak a keréknyomok, a felkupacolt ágak és gallyak, az összedarabolt, sarangba rakott fatörzsek. A kivágott fák tuskói néhol a méter átmérőt is meghaladják. Aki látta a Lúdas Matyi című rajzfilmet, már gyerekként bevésődött, hogy milyen szívszorító látvány ez. Körben az öreg erdő, felettünk a nyílt égbolt, és mindenütt a rombolás nyomai. Nehéz mindezt összeegyeztetni azzal, hogy egy leendő erdőrezervátum védőzónájában járunk, Natura 2000 területen, az Alföld egyik utolsó természetes állapotú öreg erdejében, amit hét évtizede állami szinten is védeni próbálunk."

A miértekre a szakember sem kapott választ, számára is felfoghatatlan, kinek állt érdekében a pusztítás: "A természetnek, az élővilágnak biztosan nem. Amíg egy ilyen összetett, koros fák fémjelezte élőhely ismét kialakul, az legalább másfél évszázad. Kérdés, hogy a klímaváltozás jelenlegi trendjei mentén újra megtörténhet-e; de valószínűsíthető, hogy már nem kapjuk vissza ugyanezt az ártéri tölgyest. " - jegyezte meg.