Döbbenetes fotók: ilyen egy bezárt alföldi tanyasi iskola, ahol 34 éve megállt az idő

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Mintha csak egy horrorfilm díszlete lenne – így is lehetne jellemezni azt a képsorozatot, amit a Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon Facebook-oldal posztolt a napokban. A döbbenetes erejű fotók egy alföldi tanyasi iskolában készültek, ahol 1991 júniusában csengettek be utoljára. Azóta senki nem ült be az iskolapadokba.

Az elhagyott alföldi tanyasi iskolában döbbenetes módon szinte minden a helyén maradt, úgy ahogy 1991 júniusában, az utolsó tanítási napon hagyták: megfakult, elhagyatott zöld padok, málló falak, beszakadt mennyezet. A napfény be-bevilágít még az az üres termekbe, ahol egykor az elsősök és a nyolcadikosok is mind együtt tanultak. Kevés volt a gyerek, osztatlan iskolaként működhetett. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A rendszerváltás környékén sok ilyen falusi iskola zárt be, a gyerekek pedig a közeli városi iskolákba kerültek. Ez a hely viszont megmaradt úgy, ahogy akkor ott hagyták – mintha csak tegnap lett volna az utolsó tanítási nap. A képek pedig egyszerre szívszorítóak és lenyűgözőek: A bejegyzés alatt egy szerkesztői kommentár is olvasható, amely szerint a kétezres évek elejéig még egy néni lakott a szolgálati lakásban, aki az akkor már bezárt iskolát is takarította. Talán még bízott benne, hogy egyszer visszatérhetnek a tanyasi gyerekek a zöld padok közé. Egy másik hozzászólásban valaki felveti: ha mást nem is, legalább felújítani és skanzen jellegű iskolamúzeumot kialakítani belőle, bemutatva, hogy régen ilyen is létezett. Elnézve a fotókat, az egészben azért van valami furcsa időutazás-érzés – egy letűnt korszak lenyomata, amit most a természet lassan végérvényesen visszavesz magának. JÓL JÖNNE 3,1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 107 405 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 66 220 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 67 312 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK