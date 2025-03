Döbbenetes fotókon a magyar városok, amik örökre megváltoztak: szétbombázták az amerikaiak, oroszok

Pais-Horváth Szilvia Link a vágólapra másolva

A véletlen hozta így, hogy miközben a fél világ 2025. március 04-én reggelt arra ébredt, hogy a botrányba fulladt Trump-Zelenszkij találkozó után az Egyesült Államok bejelentette, felfüggeszti az Ukrajnának folyamatosan nyújtott katonai segélyt, addig Szombathely élete egyik legsúlyosabb pusztításának évfordulójára emlékezhet. Kereken 80 éve, 12 óra 40 perckor érte az első gyilkos amerikai bombatalálat Szombathelyet. Komoly károkat szenvedett a városháza, a püspöki palota, a Palace szálló, az áramszolgáltató, több belvárosi bérház és magánépület is. 1944-1945-ben számos magyar várost értek hasonlóan súlyos bombatámadások. Nem egy mai településünk, köztük Szombathely belvárosa vagy épp Miskolc is kicsit másképp nézne ki, mint ahogy most ismerhetjük, ha nem érték volna súlyos légitámadások. Háború volt, és nemcsak Budapestet érték óriási veszteségek. Szombathely gyásznapján idézzük meg ezeket a gyászos időket is!

1945. március 4-én, a II. világháború végnapjaiban Nápolyban 118 darab B-24-es bombázó szállt fel, hogy végső csapást mérjen az ellenséges erőkre. Összesen 259,6 tonna bombát dobtak le Szombathelyre, öt hullámban. Az első hullám 12 óra 40 perckor érkezett a vasútállomás fölé, 13 órakor pedig mind az öt hullám végzett. Az akkori beszámolók szerint a repülőgépek hosszú ideig keringtek a város fölött, de maga a támadás mindössze 20 percig tartott. Ez az alig fél óra viszont azoknak, akik átélték, óráknak tűnt – olvashatjuk Kosztolánczy Tibor „A második világháború Szombathelyen” című könyvében. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Egyik legfőbb oka, 80 évvel ezelőtt miért is bombázták le Szombathelyet, ismert történelmi tény: a szövetséges hatalmak kiemelt hadműveleti területként tekintettek Szombathelyre. Szálasi Ferencnek és kormányának 1944. novemberében el kellett hagynia a fővárost, Sopron mellett Szombathely lett a másik kormányzati központ. Itt állomásozott az olasz, japán és a német nagykövetség, ráadásul az ország egyik legnagyobb vasúti csomópontja volt a városban. A korabeli bevetési parancsokból egyértelműen kiolvasható, hogy a Szövetségesek elsődleges célja a tengelyhatalmak háborús gépezetének megbénítása volt, az olaj és egyéb szükséges utánpótlás szállításának a megakadályozásával. Ezért is volt fontos célpont többek között a szombathelyi vasútállomás. 1944. október 7-e és 1945. március 26-a között Szombathelyet már hat légitámadás érte, de mind közt március 4-i volt a legsúlyosabb. Ezen a napon 293-an vesztették életüket. Szombathely a 6. volt a legsúlyosabb háborús károkat elszenvedett magyar városok listáján: összesen 423 halálos áldozattal,

a város 4471 lakóházából 3575 sérült meg.

Komoly károkat szenvedett a városháza, a Püspöki Palota, a Palace szálló, a Thököly utcai áramszolgáltató, több belvárosi bérház és magánépület.

Végzetes bombatalálat érte a székesegyházat. Elhibázott katonai manőver okozhatta a hatalmas pusztítást Szombathelyen Legalábbis ezt állítja egy amerikai kutató, Fred Crenshaw. Szerinte a sajnálatos tragédia oka, hogy az olaszországi rossz időjárási viszonyok miatt, több gép lemaradt egységétől, s azok nem a vasútállomás, hanem tévedésből a székesegyház felett oldották ki bombáikat. Az amerikai támadó egységekben ugyanis csak a vezérgépnek volt megfelelő navigációs rendszere, s mikor ez a vezérgép kiadta a bombázás megkezdésére vonatkozó utasítást, az össze pilótának ki kellett oldania a bombáját. Ahogy Feiszt György szombathelyi levéltáros-történész 5 évvel ezelőtti bejegyzésében írta: 1945. március 26-án a szombathelyi pályaudvar lebombázásával, a közel egy évig tartó szövetséges bombatámadások végleg befejeződtek. Másnap még néhány szovjet bomba hullott a városra, és valójában ezzel értek véget a Magyarország elleni légitámadások. Magyarországon közel 20 ezer ember veszthette életét a légi csapásokban Nem célunk részletesen bemutatni, hogy a II. világháborúban az angol-amerikai, szovjet és román bombatámadások milyen károkat okoztak, de érdemes érzékeltetni azok nagyságrendjét! Az 1946-os magyar statisztikai adatok szerint a mai Magyarország 3122 települése közül 1024-et ért légitámadás. A hazai áldozatok számáról eltérő pontosságú adatok maradtak fenn – már ahol egyáltalán fennmaradtak. Éppen ezért a bombázások legtragikusabb következményeiről csupán hozzávetőleges adatok állnak rendelkezésre: hazánkban összességében körülbelül 20 000 ember veszthette életét a légi csapások következtében. (Összehasonlításként: Németország embervesztesége a bombázásokban mintegy 635 ezer fő, Ausztriáé pedig körülbelül 40 ezer fő volt.) Magyarországot először 1944. április 3-án érte szövetséges bombatámadás, ezzel vette kezdetét a közel egy évig tartó légitámadás-sorozat. A második világháborús légiháború legnagyobb csapása Budapestet sújtotta 1944. április 3. és szeptember 20. között. Az amerikaiak négy fő célcsoport – a pályaudvarok, az olajipari létesítmények, a repülőterek és egyéb stratégiai célpontok – ellen összesen 29 támadást hajtottak végre. Érdemes megjegyezni, hogy a támadások 50%-a június-júliusban, további 35%-a pedig szeptemberben történt. A fővárosra ledobott bombateher összesen 4317 tonnát tett ki. Szeged, az Aradi vértanúk tere, háttérben a szőregi csata emlékműve. Fotó: 1944 / Fortepan 1944-ben súlyos légicsapások érték Szolnokot, Miskolcot, Püspökladányt, Debrecent, Szegedet, Nagyváradot és Kolozsvárt. A bombázások nemcsak a vasúti pályákat rombolták le, hanem jelentős veszteségeket okoztak a mozdony- és gördülőállományban is. Célponttá váltak a vidéki laktanyák, a híradóvonalak, a villanytelepek, a raktárak, az ideiglenes üzemanyagtartályok, valamint több száz lakóépület is végzetes találatot kapott. Az almásfüzítői olajfinomító bombázása: 1944. augusztus 9. Fotó: Fortepan / National Archives A szövetséges haderők elsődleges célpontjai a nagy vasútállomások és rendező pályaudvarok voltak, amelyeket szőnyegbombázással próbáltak megsemmisíteni. Gyakran azonban a bombázás pontatlannak bizonyult, részben a rossz látási viszonyok – különösen a becsapódó bombák által keltett füst – miatt, részben pedig az aktív légvédelem következtében. Többször előfordult úgynevezett kényszer-bombavetés is: ha a támadó repülőgépek például motorhiba miatt visszafordulásra kényszerültek, vagy nem jutottak el a kijelölt célpontig, akkor a bombákat sietve, céltalanul szórták le, hogy gyorsan felzárkózhassanak a hazafelé tartó kötelékhez. Ennek következtében számos bomba hullott kisebb településekre és falvakra. A bombatámadások nagyon súlyos károkat okoztak a célnak egyébként ki nem jelölt közeli könnyű- és élelmiszeripari létesítményekben is. 1944. április 13-án például a győri Magyar Waggon és Gépgyár (amely ekkoriban Messerschmitt Bf 109-eseket gyártott) mellett 36 darab 500 fontos rombolóbomba találta el a Dermata cipőgyárat, ami az országos kapacitás 17 százalékát adta, és számos más üzemet. Óriási volt a halálos áldozatok száma is, 1944. június 2-án például a Frantic hadművelet(wd) fedőnevű légi hadművelet nyomán, amelynek célja Debrecen, Szolnok, Szeged, Miskolc, Nagyvárad, Kolozsvár vasúti pályaudvarainak, berendezéseinek rombolása és a magyarországi átmenő forgalom megbénítása volt, 2387 magyar és 174 német halálos áldozatot jegyeztek fel. Békéscsaba bombázása. A felvétel 1944. szeptember 21-én készült. Fotó: Fortepan / adományozó, National Archives A Duna magyarországi szakaszán levő nyolc vasúti hídból kettőt, a Tisza tíz vasúti hídjából ugyancsak kettőt romboltak le a bombázások. A magyarországi repülőgépgyárakat: a Horthy-ligeti Dunai Repülőgépgyár Rt-t (Szigethalom, ez akkor az ország egyik legkorszerűbb üzeme volt), a csepeli Weiss Manfréd Repülőgép-motorgyárat, a győri Magyar Waggon és Gépgyárat súlyosan megrongálták. Az 1945-ös budapesti ostrom is elképesztő pusztítást végzett a város épületeiben; alig akadt olyan ház, amelyet ne sújtott volna a kegyetlen harc. A korabeli fényképek, amelyek mindannyiunk emlékezetébe örökre bevésődtek, a romba dőlt épületek megrendítő mementói. De a vidéki nagyvárosokban is hatalmas károk keletkeztek. Most idézzük fel ezek közül is a „legegeket”... Interaktív térkép is készült a veszteségekről Készült egy interaktív térkép a Magyarországot ért 1944–1945-ös bombatámadásokról, amelyen I DE KATTINTVA bárki megnézheti, hogy települését – dédszülei idejében – milyen légicsapások érték. A háború 1944 nyarára elérte az ország keleti részét is, és egyre gyakoribbá váltak a légitámadások, valamint a légiveszélyt jelző szirénák. A front közeledtével Miskolcot több légitámadás is érte, de a legnagyobb és legpusztítóbb támadás 1944. június 2-án történt. Ekkor, a „Frantic Joe” hadművelet keretében, 10 órakor 100 amerikai B–17 Flying Fortress és B–24 Liberator típusú nehézbombázó támadta a várost. A szövetséges bombázókat olasz támaszpontokról, Foggia környéki repülőterekről indították. Három hullámban összesen körülbelül 200 tonna robbanóanyagot – romboló- és gyújtóbombákat – dobtak le a Tiszai pályaudvar és a piactér közötti területen. A támadás célpontjai közé tartozott a gyalogsági, a tüzérségi és a lovassági laktanya, a Tiszai pályaudvar, a helyőrségi kórház, a Búza téri vásárcsarnok, a Szilágyi Diskant gépgyár és a Madarász Viktor utcai lakóházak. A támadó amerikai gépek jelentései szerint nem találkoztak sem légvédelmi tűzzel, sem ellenséges vadászgépekkel. A bombázás következtében 420 ember megsebesült, 206-an pedig életüket vesztették, köztük sok 14 év alatti gyermek is. A városban 160 lakóház teljesen összedőlt, 600 pedig súlyosan megrongálódott. A járványkórház és a vásárcsarnok közel kétharmada elpusztult, míg az Erzsébet kórház is súlyos sérüléseket szenvedett. A Tiszai pályaudvar 20%-a megsérült, és a rendező pályaudvar épületei teljesen elpusztultak. Sebesültek egy hazai kórházban 1944-ben. Fotó: Fortepan / adományozó Miskolci Zsuzsa A bombatámadás áldozatait napokkal később a Tetemvári piactéren ravatalozták fel, ahol Borbély-Maczky Emil főispán búcsúztatta őket. A gyászmise után a polgári áldozatokat a köztemetőbe, míg a katonákat a Hősök temetőjébe temették el. A szövetséges légierő 1944 őszéig még három alkalommal támadta Miskolcot. Augusztusban kétszer ismét a pályaudvarok voltak a célpontok, míg 1944. szeptember 13-án Diósgyőrre is több száz bomba hullott, melynek következtében 44 áldozat vesztette életét. A legtöbb áldozatot követelő bombázás Debrecenben A második világháború magyarországi történetének legvéresebb légitámadása 1944. június 2-án történt Debrecenben. Az olaszországi támaszpontokról 130 bombázó indult, mindegyikük 40 mázsa bombateherrel, őket pedig 64 vadászgép kísérte. A támadás során 155 bomba hullott a Nagyállomásra és környékére, amely az elsődleges célpont volt. Az amerikai légierő mintegy ezer bombát dobott a városra, elérve többek között a Magyar Államvasutak Műhelyét, amelyet 128 bombatalálat ért, valamint a városi közvágóhidat, amely 30 találatot kapott. Az Erzsébet utcai munkásnegyed, valamint a Deák Ferenc és Hunyadi utcák (ma Petőfi tér környéke) földdel váltak egyenlővé. Bombatalálat érte a mostani börtön épületét, megsemmisült a Szent Anna és a Ferenc József út kereszteződésének környéke is. Számos ház dőlt romba, vált életveszélyessé, vagy szenvedett kisebb károkat. Több ezer ember vált hajléktalanná, és a becslések szerint körülbelül 2 ezer ember vesztette életét a támadás következtében. A június 2-i bombázást további öt légitámadás követte még az év folyamán: szeptember 1-jén, 15-én, 17-én, 20-án és 21-én újra szövetséges támadások érték a várost. Debrecen amerikai bombázása. A felvétel 1944. június 2-án készült. Fortepan / Adományozó: National Archives A háború végére Győr az ország 3. legtöbb bombakárosult vidéki városává vált 1944. április 13-án, délelőtt 11:50 és 12:05 között, mindössze 15 perc leforgása alatt három hullámban több ezer romboló és gyújtó bombát szórtak az amerikai repülők Győr ipari létesítményeire és munkásnegyedeire. Az elsődleges célpontok a vagongyár és a repülőtér voltak, de a Darányi-rakpartra is hullottak robbanószerek. A támadás következtében 77 épület teljesen leégett, 115 másik súlyosan megsérült, míg további 193 épület károsodott tűz- vagy bombakárok következtében. Az anyagi kár mellett súlyos emberi tragédiák is történt: családok veszítették el szeretteiket, emberek váltak özvegyekké és árvaságra jutottak, miközben rémült túlélők küzdöttek a megpróbáltatásokkal. Az első amerikai légitámadást számos további angolszász, majd szovjet taktikai bombázás követte, egészen 1945. március 20-ig. Győri vasútállomás az 1944-es bombázás után. Fotó: Fortepan / Konok Tamás id Hajdúböszörményben marhacsordákat is bombáztak Hajdúböszörmény városában a szövetségesek többszöri bombázása súlyos károkat okozott a második világháborúban. Az első légitámadás 1944. augusztus 12-én éjszaka érte a város katonai repülőterét, ezt követően egy második támadásra 1944. augusztus 21-én került sor. Az első bombázás a város határában, a Csordalegelőn található tábori repülőtér ellen irányult, amelyet a Brit Királyi Légierő (RAF) 54 bombázója hajtott végre. Az éjszakai támadás közepette a kivilágítás következtében hirtelen nappali fény uralta a tájat. A ledobott bombák többsége célt tévesztett, így minimális károkat okozott. A támadás alatt a repülőgépek röpcédulákat is szórtak a városra, amelyeken az alábbi szöveg állt: „Visszajövünk, de már nappal.” A következő bombázás, 1944. augusztus 21-én történt, amikor is a Hajdúböszörmény tábori repülőterét négy hullámban támadta 102 amerikai B-24 Liberator típusú bombázó, melyeket P-51 Mustang vadászgépek kísértek. A gépek az olaszországi Foggiából indultak, és az amerikai 304. bombázóhadosztály négy ezredéhez tartoztak. A támadás 10:17-kor kezdődött, és a 455., 456., 459. és 454. bombázóezredek gépei összesen 22 000 darab 20 fontos (9 kilogrammos) bombát dobtak a környékre, köztük olyan pillanatgyújtós repeszbombákat, amelyek robbanásukkor 1000-1500 darabra szétváltak, hatalmas pusztítást okozva. A szakirodalom mai napig említi azt a szokatlan harcmodort, amit az amerikai vadászpilóták alkalmaztak a viszonylag sikertelen bombázás után. Ekkor újabb és újabb támadásokkal „pulykavadászatot” rendeztek, mely során a repülőtér közelében megbúvó, a vásárba készülő helyieket is tüzet nyitottak. Ezen kívül a bázis mellett legelő tehéncsordát is lemészárolták. A rajtaütések következtében 41 ember vesztette életét, 72-en megsebesültek. A csorda ellen indított támadás következtében 550 szarvasmarhából 423 elpusztult, ami miatt a város tejellátása összeomlott. Ezen kívül 100 sertés, 120 juh és 11 ló is elhullott. A város déli és délnyugati részén több épület megsemmisült, 754 család szenvedett kárt. Címlapfotó: Magyarország, Almásfüzitő (ekkor Szőny településrésze) 1944. augusztus 9., az olajfinomító bombázása Fortepan / Fotó adományozó National Archives

